Внаслідок обстрілу Миколаєва загинула людина, двоє осіб дістали поранення, - мер Сєнкевич (оновлено)

У Миколаєві під час повітряної тривоги лунають вибухи.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаїв - вибухи! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - наголосив мер.

Пізніше Сєнкевич повідомив: "За попередньою інформацією, внаслідок денних обстрілів двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще одна людина померла дорогою до медзакладу.



Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Райони ураження та всі інші подробиці повідомлю вам згодом".

