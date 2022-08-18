УКР
Внаслідок обстрілу Миколаєва загинула людина, двоє осіб дістали поранення, - мер Сєнкевич (оновлено)

миколаїв

У Миколаєві під час повітряної тривоги лунають вибухи.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаїв - вибухи! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - наголосив мер.

Пізніше Сєнкевич повідомив: "За попередньою інформацією, внаслідок денних обстрілів двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще одна людина померла дорогою до медзакладу.

Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Райони ураження та всі інші подробиці повідомлю вам згодом".

Миколаїв (1856) Сєнкевич Олександр (231)
ху№ло зі слів Ердогана готується до переговорів...
Орки повинні бути знищені. Іншого шляху вижити в України не має.
18.08.2022 13:07 Відповісти
18.08.2022 13:07 Відповісти
А у нас під час тривоги бахкає грім і молонья. св.Ілля котить бочку з водою по небу.
18.08.2022 13:09 Відповісти
18.08.2022 13:09 Відповісти
***** готується до перемовин у Харкові, Миколаєві, всюди.
18.08.2022 13:30 Відповісти
18.08.2022 13:30 Відповісти
Де вибухи житлових будинків курска бєлгорода ростова???? Що це за війна така????? Залужний ти імпотент сраний!!!!!
18.08.2022 13:47 Відповісти
18.08.2022 13:47 Відповісти
 
 