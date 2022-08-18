Від бомбосховищ далеко не відходити, - нардеп "Голосу", воїн Костенко закликав бути готовими до ворожих провокацій

Навряд чи росіяни відмовляться від провокацій у визначні для України дні - День Незалежності та День Прапора. Тому люди мають бути готовими: не нехтувати сигналами повітряних тривог і не відходити далеко від бомбосховищ. Ворог все ще підступний, а надто для цивільних.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив народний депутат фракції "Голос", який зараз боронить Південь, Роман Костенко.

"Звичайно, росіяни будуть робити провокації, а надто в символічні для України дні (День Прапора, День Незалежності). Потрібно готуватись: на всі тривоги реагувати, від бомбосховищ не відходити. Краще бути готовими до всього", - наголошує народний депутат.

Хоча як би ворог не старався, зруйнувати наш дух не вийде: Україна незалежна і Україна встояла.

"Думаю, що був період під час повномасштабного вторгнення, коли не всі українці думали, що в нас буде ще одне 24 серпня і ми будемо святкувати. Але завдяки ЗСУ і всім, хто долучився до оборони, ми це зробимо. Ніякі ракети, ніякі масовані обстріли нас не зламають. Країна буде далі стояти і ми будемо битися", - акцентує захисник Півдня.

