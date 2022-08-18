УКР
5 428 10

Від бомбосховищ далеко не відходити, - нардеп "Голосу", воїн Костенко закликав бути готовими до ворожих провокацій

костенко

Навряд чи росіяни відмовляться від провокацій у визначні для України дні - День Незалежності та День Прапора. Тому люди мають бути готовими: не нехтувати сигналами повітряних тривог і не відходити далеко від бомбосховищ. Ворог все ще підступний, а надто для цивільних.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив народний депутат фракції "Голос", який зараз боронить Південь, Роман Костенко.

"Звичайно, росіяни будуть робити провокації, а надто в символічні для України дні (День Прапора, День Незалежності). Потрібно готуватись: на всі тривоги реагувати, від бомбосховищ не відходити. Краще бути готовими до всього", - наголошує народний депутат.

Хоча як би ворог не старався, зруйнувати наш дух не вийде: Україна незалежна і Україна встояла.

"Думаю, що був період під час повномасштабного вторгнення, коли не всі українці думали, що в нас буде ще одне 24 серпня і ми будемо святкувати. Але завдяки ЗСУ і всім, хто долучився до оборони, ми це зробимо. Ніякі ракети, ніякі масовані обстріли нас не зламають. Країна буде далі стояти і ми будемо битися", - акцентує захисник Півдня.

+4
Яке там свято...Коли в країні йде війна. Може вже досить ховатися, давайте вже звільняти країну від орків.
показати весь коментар
18.08.2022 13:52 Відповісти
Клоун обов"язково влаштує зелене шоу.
показати весь коментар
18.08.2022 13:56 Відповісти
95 квартал поверне в Україну, виведе на площу
показати весь коментар
18.08.2022 13:57 Відповісти
Поки не покажуть шмоньку Могилевської і Смердючку з мамою в костюмах плейбоя на Майдані - буду вважати що празник не вдався.
показати весь коментар
18.08.2022 14:52 Відповісти
Сердючка будэ?
показати весь коментар
18.08.2022 16:12 Відповісти
" Если б знали, где упали, тоб солому подослали."
показати весь коментар
18.08.2022 13:53 Відповісти
24 серпня улюблена дата для *****. В ніч на 24 серпня рашисти перетнули кордон на Бамбасі в 14 році. 24 серпня на Кримі влаштували якусь хімічну атаку і хмару понесло на Херсонщину.
показати весь коментар
18.08.2022 13:54 Відповісти
24го реальне свято має бути тільки у наших Героїв на фронті.. ну і, звичайно, - траур у кацапів.. після високоточної та ефективної прелюдії 23го
показати весь коментар
18.08.2022 14:03 Відповісти
Ну круто. От тільки в мене тут (на лівому березі в Києві) в радіусі 2-3 кілометрів немає бомбосховищ.
показати весь коментар
18.08.2022 14:06 Відповісти
І що? Київ не атакують, хоча типу ціль для нашої пропаганди номер 1. Для рашистів же і для всіх розумних, хто знає, любить і цінує Україну, ціль номер 1 це південь! Київ можуть цілодобово з Білорусі лупити з рсзв, але луплять по Харкову, Миколаїву, Зеленодольську, Нікополю. Київ можуть обстрілювати ракетами цілодобово, і не всі зіб'є ППО, але всі ракети летять по Одещині і Харківщині, іноді залітаючи у Вінницю і Кременчук! Київ- місто концентрації ворогів України, а свої по своїм не б'ють!
показати весь коментар
18.08.2022 15:06 Відповісти
 
 