Словаччина постачатиме Україні зброю, незважаючи на опір РФ, - міністр оборони Надь

надь

Ярослав Надь, міністр оборони Словаччини, хоче восени передати Україні флот МіГ-29 за 300 мільйонів євро, не зважаючи на зусилля Росії вплинути на громадську думку в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ро це заявив Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє  EuroNews.

"Російська пропаганда робить усе можливе, щоб змінити настрої населення, щоб зупинити або заблокувати подальшу передачу військової техніки Україні, але уряд, безумовно, вирішив продовжувати це, тому що нам потрібно допомагати українцям", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина спише свої МіГ-29 наприкінці серпня. Ми зацікавлені в тому, щоб ці літаки пішли в Україну, - міністр оборони Надь

Згідно з дослідженнями аналітичного центру GLOBSEC, лише половина словаків підтримують ініціативу з продажу Братиславою свого парку винищувачів України. Водночас, 62% респондентів сприймають Росію як загрозу, а 37% як і раніше вважають Москву одним з найважливіших стратегічних партнерів Словаччини.

Гнати треба россійську пропаганду із Словаччіни . Багато журналистів працює на рашу
Учора в головних новинах 10 хвилин пускали сльозу, шо російським студентам Словаччіна не видае візи . А тількі після ціх воплей , почали показувати як раша рушит і вбивае Україну .
Хтось матеріал зісльозами про студентів ЗАКАЗАВ ‼️‼️‼️
18.08.2022 14:08 Відповісти
ДЯКУЄМО.....
18.08.2022 14:09 Відповісти
дякуємо, наші діти не забудуть це... як і ваші будуть пишатися цією допомогою
18.08.2022 14:17 Відповісти
Словаччина -- самостійна краіна, та не потребує чиїсь вказівок
18.08.2022 14:21 Відповісти
Дякуємо.
18.08.2022 14:29 Відповісти
Нажаль маленькі країни ЄС виявилися найбільш розумними. Ну ще Польща, велика, але розумна.
18.08.2022 14:49 Відповісти
"Хоче" - не означає, що передасть.
18.08.2022 15:56 Відповісти
РЕСПЕКТ
18.08.2022 16:22 Відповісти
 
 