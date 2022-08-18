Словаччина постачатиме Україні зброю, незважаючи на опір РФ, - міністр оборони Надь
Ярослав Надь, міністр оборони Словаччини, хоче восени передати Україні флот МіГ-29 за 300 мільйонів євро, не зважаючи на зусилля Росії вплинути на громадську думку в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ро це заявив Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє EuroNews.
"Російська пропаганда робить усе можливе, щоб змінити настрої населення, щоб зупинити або заблокувати подальшу передачу військової техніки Україні, але уряд, безумовно, вирішив продовжувати це, тому що нам потрібно допомагати українцям", – сказав він.
Згідно з дослідженнями аналітичного центру GLOBSEC, лише половина словаків підтримують ініціативу з продажу Братиславою свого парку винищувачів України. Водночас, 62% респондентів сприймають Росію як загрозу, а 37% як і раніше вважають Москву одним з найважливіших стратегічних партнерів Словаччини.
Учора в головних новинах 10 хвилин пускали сльозу, шо російським студентам Словаччіна не видае візи . А тількі після ціх воплей , почали показувати як раша рушит і вбивае Україну .
Хтось матеріал зісльозами про студентів ЗАКАЗАВ ‼️‼️‼️