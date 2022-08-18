Після перемоги України Росія не зникне, тому ЗСУ залишатимуться фундаментом безпеки нашої країни, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський на Львівщині відвідав Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави поспілкувався з колективом академії.
"Ви знаєте, хто наш ворог, на що він здатний. Ви знаєте, що ми робимо абсолютно все для перемоги в цій війні. Ви знаєте, що й після нашої перемоги цей сусід України не зникне", - сказав Зеленський.
За словами президента, ЗСУ та всі, хто може ефективно захищати нашу державу на полі бою, є й залишатимуться фундаментом безпеки українського народу.
Він зауважив, що від якості навчання офіцерів та рівня викладачів великою мірою залежить життя солдатів і результат бойових дій. Він наголосив, що за роки незалежності в Національній академії Сухопутних військ було підготовлено понад 10 тис. висококласних фахівців для ЗСУ, а за час війни понад 1,5 тис. випускників і викладачів закладу відзначені державними нагородами. 32 офіцери були удостоєні звання Героя України, дев’ятеро з них – посмертно.
"Україна завжди пам'ятатиме своїх воїнів, своїх героїв, які віддали життя за свободу нашого народу", - додав Зеленський.
Зеленський висловив особливу подяку викладачам, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії увійшли до складу зведених стрілецьких батальйонів, сформованих на базі академії, та хоробро захищали підступи до Києва.
Наприкінці зустрічі з колективом закладу Президент вручив викладачам і курсантам державні нагороди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А последнее интервью - это вообще песец))) На что оно рассичтывает после Победы?)))
А три года сокращения и недофинансирования армии, отсутствие закупок и производства вооружений, ухудшение снабжения армии(форма, броники. каски, питание, аптечки, ГСМ), ни на гривну не поднятая зарплата в ВСУ до 24.02, посадка военных по надуманным предлогам---ЭТО куда деть??????
Такими темпами еще через три года оно убедится, что важна также ВЕРА и МОВА?
быдло малороссийское...
Ви що не розумієте що після перемоги рф вони Україну точно знищать, а ви що ось так запросто не доб'єте і залишите проблеми наступним поколінням? Пойміть там гобліни. Вони не заспокояться. Це їх архетип. Вони оберуть наступного царя. Перепишуть історію теперішніх подій, нав'яжуть її решті країн (всі ж переконані що це ссср переміг в другій світовій, хоча насправді ссср програвша сторона так як почав війну на стороні гітлера і просто вчасно переметнувся, за що самих жителів совка американці вирішили не добивати) і знову завдяки ресурсам підуть в атаку.