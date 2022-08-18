Після перемоги України Росія не зникне, тому ЗСУ залишатимуться фундаментом безпеки нашої країни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на Львівщині відвідав Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Глава держави поспілкувався з колективом академії.

"Ви знаєте, хто наш ворог, на що він здатний. Ви знаєте, що ми робимо абсолютно все для перемоги в цій війні. Ви знаєте, що й після нашої перемоги цей сусід України не зникне", - сказав Зеленський.

За словами президента, ЗСУ та всі, хто може ефективно захищати нашу державу на полі бою, є й залишатимуться фундаментом безпеки українського народу.

Він зауважив, що від якості навчання офіцерів та рівня викладачів великою мірою залежить життя солдатів і результат бойових дій. Він наголосив, що за роки незалежності в Національній академії Сухопутних військ було підготовлено понад 10 тис. висококласних фахівців для ЗСУ, а за час війни понад 1,5 тис. випускників і викладачів закладу відзначені державними нагородами. 32 офіцери були удостоєні звання Героя України, дев’ятеро з них – посмертно.

"Україна завжди пам'ятатиме своїх воїнів, своїх героїв, які віддали життя за свободу нашого народу", - додав Зеленський.

Зеленський висловив особливу подяку викладачам, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії увійшли до складу зведених стрілецьких батальйонів, сформованих на базі академії, та хоробро захищали підступи до Києва.

Наприкінці зустрічі з колективом закладу Президент вручив викладачам і курсантам державні нагороди.

