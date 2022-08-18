Російський колекціонер організував у Лондоні виставку "Український шлях". Її скасували через обурення українців
Галерея Саатчі в Лондоні скасувала виставку українського сучасного мистецтва під назвою "Український шлях", організовану росіянами.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням Українську правду.
Виставка була організована російським банкіром та колекціонером мистецтва Ігорем Цукановим та культурним імпресаріо Маратом Гельманом. Вона мала відбутися з 3 по 11 вересня, проте зараз на сайті Saatchi Gallery вже немає відповідного анонсу.
Представники української культурної спільноти заявили, що вважають неприйнятною будь-яку співпрацю з організаціями чи особами, які пов'язані з владою РФ під час повномасштабної війни, яку Росія розв'язала в Україні.
Партнером виставки спочатку виступала київська організація M17 Contemporary Art Center (Центр сучасного мистецтва М17), а всі гроші, одержані від продажу картин, мали піти на підтримку українського мистецтва. Проте пізніше M17 CAC відмовилася брати участь у заході.
У пресслужбі галереї Саатчі скасування виставки прокоментували так: "Ми отримали запевнення від цих зацікавлених сторін, що вони повністю підтримують проєкт. Як тільки стало очевидно, що підтримка з боку ряду цих ключових сторін була відкликана, разом із повідомленнями про занепокоєння, висловлені художниками останніми днями, Saatchi Gallery негайно ухвалила рішення скасувати десятиденну виставку та відмовитися від підтримки проєкту".
Марат Гельман, коментуючи скасування виставки, заявив, що він "щиро хотів допомогти" як людина, яка займається українським мистецтвом з 1987 року, але "на жаль, війна, агресія Росії в Україні, і все це не так важливо, як те, що я російський галерист".
далі можна не продовжувати - всі чудово знають цього солітера
"Хорошие русские" привычно взялись с наслаждением ковырять свои выдуманные "стигматы святости". То есть, непринуждённо заняли нишу юродивых, к которым в Московии веками относились с брезгливым, но поклонением.
Мы их обвиняем - а они в ответ разбивают лбы и уверены, что этого более чем достаточно для того, чтобы простили, поняли, помогли, признали высокодуховными и даже извинились за пренебрежение и какие-то странные требования что-то исправить. И, безусловно, с юродивых кающихся русских кто же рискнёт требовать компенсации всего, что уничтожили другие, недостаточно просветлённые русские?
Отвратное скоморошество и абсолютное самолюбование. Ну и как же без мессианства: русские в роли этаких "козлищ отпущения", принявших на себя чужие грехи, благородно страдающих и тем стоящих над всеми.
Насколько же паршивые нам соседи достались...
Почему зуд выставить это "искусство" возник именно тогда,
когда Россия отхватила сочных пи ZZдюлей от HIMARS ?
А якби ще українцям насцяти під двері - то ваще супєрпабєда!
От хто б розказав величезну таємницю - от якого *уя їм нейметься? 1/7 частина земної суші! Чого такий нездоровий стояк на Україну у орків?
Дуже сумно що держава Україна досі не візуалізувала правильний образ українства як це зробила Японія із своєю культурою.