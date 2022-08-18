УКР
Російський колекціонер організував у Лондоні виставку "Український шлях". Її скасували через обурення українців

виставка

Галерея Саатчі в Лондоні скасувала виставку українського сучасного мистецтва під назвою "Український шлях", організовану росіянами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням Українську правду.

Виставка була організована російським банкіром та колекціонером мистецтва Ігорем Цукановим та культурним імпресаріо Маратом Гельманом. Вона мала відбутися з 3 по 11 вересня, проте зараз на сайті Saatchi Gallery вже немає відповідного анонсу.

Представники української культурної спільноти заявили, що вважають неприйнятною будь-яку співпрацю з організаціями чи особами, які пов'язані з владою РФ під час повномасштабної війни, яку Росія розв'язала в Україні.

Читайте: Онук Марії Примаченко боронить Україну в ТрО, - Міноборони

Партнером виставки спочатку виступала київська організація M17 Contemporary Art Center (Центр сучасного мистецтва М17), а всі гроші, одержані від продажу картин, мали піти на підтримку українського мистецтва. Проте пізніше M17 CAC відмовилася брати участь у заході.

У пресслужбі галереї Саатчі скасування виставки прокоментували так: "Ми отримали запевнення від цих зацікавлених сторін, що вони повністю підтримують проєкт. Як тільки стало очевидно, що підтримка з боку ряду цих ключових сторін була відкликана, разом із повідомленнями про занепокоєння, висловлені художниками останніми днями, Saatchi Gallery негайно ухвалила рішення скасувати десятиденну виставку та відмовитися від підтримки проєкту".

Також читайте: Фінська митниця затримала музейні цінності на €42 мільйони, які везли в Росію

Марат Гельман, коментуючи скасування виставки, заявив, що він "щиро хотів допомогти" як людина, яка займається українським мистецтвом з 1987 року, але "на жаль, війна, агресія Росії в Україні, і все це не так важливо, як те, що я російський галерист".

Велика Британія (5797) виставка (290) Гельман Марат (3) мистецтво (140) картина (111) Лондон (403)
+24
https://t.me/allgolobutsky/20521 Олексій Голобуцький і - блогер Цензора, написав:

"Хорошие русские" привычно взялись с наслаждением ковырять свои выдуманные "стигматы святости". То есть, непринуждённо заняли нишу юродивых, к которым в Московии веками относились с брезгливым, но поклонением.
Мы их обвиняем - а они в ответ разбивают лбы и уверены, что этого более чем достаточно для того, чтобы простили, поняли, помогли, признали высокодуховными и даже извинились за пренебрежение и какие-то странные требования что-то исправить. И, безусловно, с юродивых кающихся русских кто же рискнёт требовать компенсации всего, что уничтожили другие, недостаточно просветлённые русские?
Отвратное скоморошество и абсолютное самолюбование. Ну и как же без мессианства: русские в роли этаких "козлищ отпущения", принявших на себя чужие грехи, благородно страдающих и тем стоящих над всеми.

Насколько же паршивые нам соседи достались...
18.08.2022 14:44 Відповісти
+19
Очень радует тенденция, что люди все меньше начинают копаться в сортах хрюске. Кацап - значит вслед за хрюске кораблем и точка.
18.08.2022 14:40 Відповісти
+18
Марат Гельмінт ....

далі можна не продовжувати - всі чудово знають цього солітера
18.08.2022 14:37 Відповісти
війна, агресія росії в Україні, і все це не так важливо, як те, що я російський -- вона, суть цієї людини".
18.08.2022 14:35 Відповісти
Марат Гельмінт ....

далі можна не продовжувати - всі чудово знають цього солітера
18.08.2022 14:37 Відповісти
Треба було орган1зувати у Лондон1 виставку награблених в Укра1н1 трус1в та ун1таз1в. Ми би не були проти.
18.08.2022 15:25 Відповісти
Очень радует тенденция, что люди все меньше начинают копаться в сортах хрюске. Кацап - значит вслед за хрюске кораблем и точка.
18.08.2022 14:40 Відповісти
А росіянина треба було депортувати на расію. Та галеріста також.
18.08.2022 14:46 Відповісти
Судя по картинке пахло от этой выставки очередным кацапским провокационным дерьмом.
18.08.2022 14:47 Відповісти
операція нквд навіть їжакові в лісі зрозуміло
18.08.2022 14:55 Відповісти
муждабаев давно говорил про этого гильминта. тот еще рос.либерал
18.08.2022 14:56 Відповісти
хотів допомогти?...то допоможи - купи байрактар для ВСУ )))
18.08.2022 14:59 Відповісти
Це не воно причетне до меморіалу у Бабиному яру? І знову ж таки: #иди, #иди, #иди... як вже насолила ця "сіль землі"
18.08.2022 15:04 Відповісти
Можно представить себе это "искусство"...
Почему зуд выставить это "искусство" возник именно тогда,
когда Россия отхватила сочных пи ZZдюлей от HIMARS ?
18.08.2022 15:06 Відповісти
А звідки та картинка ілюстративна? Вона зображує Україну в якості смерті якщо що.
18.08.2022 15:11 Відповісти
нехай спочатку ті московіти, котрі, так би мовити, переймаються українською культурою, спитають у своєї влади, чому знищили єдину Бібліотеку української літератури на московії (за адресою: мацква, вул. Трифонівська, буд. 61, корп. 1). а вже потім, коли щось гарне зроблять для її відновлення, лізуть до Лондону зі своїми виставками.
18.08.2022 15:19 Відповісти
18.08.2022 15:35 Відповісти
На@#₽ любых кацапов и их помощь. Сами разберемся, все что от "хороший" кацапов требуется держаться подальше от Украины,чтобы мы их не видели не слышали. Абсолютно, это лучшее что они могут сделать для Украины.
18.08.2022 15:38 Відповісти
Як усе кацапське, виставка "Український шлях - не все так однозначно"
18.08.2022 15:51 Відповісти
От була б перемога - геж, росіянчеги?
А якби ще українцям насцяти під двері - то ваще супєрпабєда!
18.08.2022 16:37 Відповісти
Не вже не зрозуміло що расєя через такі хитрозроблені заходи хоче продовжувати пропаганду з приниження України на Заході. Україна на Заході буде менше позиціануватися з расєянами якщо буде уникати будьяких спільних заходів з расеєю та білорасеєю...
18.08.2022 16:56 Відповісти
По картинці все ясно, про що мала бути "виставка".
От хто б розказав величезну таємницю - от якого *уя їм нейметься? 1/7 частина земної суші! Чого такий нездоровий стояк на Україну у орків?
18.08.2022 17:27 Відповісти
Рашисти -то збочена нація з манією величі.
18.08.2022 17:45 Відповісти
Ну так, але бляха, чого ми? Чого не казахстан, не азербайджан, не китай, не індія, не пакистан?
18.08.2022 18:46 Відповісти
100% як могли так намагались обірати образ українства на цій виставці. Створити огидні асоціації та робити все те що вже робили раніше росіяни в усьому контенті що вони генерують.

Дуже сумно що держава Україна досі не візуалізувала правильний образ українства як це зробила Японія із своєю культурою.
18.08.2022 19:00 Відповісти
 
 