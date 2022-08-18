УКР
РФ ігнорує запити щодо трагедії в Оленівці, не надає навіть офіційні списки загиблих і поранених, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець досі не отримав відповідей від російської сторони щодо можливості відвідати територію колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, де в ніч проти 29 липня від вибуху загинули українські військовополонені.

Про це посадовець повідомив кореспондентці Суспільного, інформує Цензор.НЕТ. Також він повідомив, що офіційних списків загиблих і поранених в Оленівці українська сторона не отримувала.

Лубінець розповів, що офіційно звернувся до російської колеги Тетяни Москалькової, щоб отримати можливість відвідати Оленівку: або самостійно, або разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, або разом з місією ООН. Для того, щоб він сам особисто в присутності Москалькової міг подивитись, що насправді там відбулось. Також Лубінець звертався щодо спілкування з пораненими військовослужбовцями, які перебували в Оленівці. І щоб російська сторона почала процедуру повернення тіл загиблих українських військовополонених.

"Офіційної відповіді я на даний час не отримав", - сказав омбудсман.

Лубінець розповів, що він щодня спілкується з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Я постійно підіймаю питання про те, якщо російська сторона не надає вам відвідувати наших військовополонених - публічно в своїх звітах це показуйте. На даний час ми бачимо за результатами, що вас не допускають, але публічно вони мовчать", - сказав омбудсман.

З іншого боку, додав посадовець, українська сторона точно не хоче, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста зник.

"Бо ми все одно зі 100 питань до прикладу, на 10 відповідь отримуємо. Якщо нам не буде кому їх задавати, напевно ми не зробимо краще", - сказав він.

За словами Лубінця, українська сторона не зменшила свого бажання і прагнення потрапити на територію виправної колонії.

"Окрема моніторингова група по Оленівці створена. І на даний час вони звернулись до російської сторони з тим, щоб їм надали потрапити. Не знаю, яка відповідь. Сьогодні у мене буде можливість поставити їм таке запитання", - сказав омбудсман.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Списки не дают, чтобы можно было украинских пленных убивать и списывать на Еленовку дальше. Кацапы это гниль. Беспринципные, лживые, садистские. Кацапов только уничтожать.
18.08.2022 14:57 Відповісти
Дитяче питання. З ким Ви спілкуєтесь. Ще не зрозуміли кто це !
18.08.2022 15:05 Відповісти
А ща ЗЕ с пойлом встретятся, и такой первым делом - Азов?Еленовка? Буча?
Самому не верится...
18.08.2022 15:08 Відповісти
18.08.2022 15:12 Відповісти
гуттереш , фас ‼️‼️‼️

разбирайся що ви там намахлювали

та не лезь теперь в дела УКРАИНЫ
18.08.2022 15:21 Відповісти
РФ повинна бути страчена. Всі путінці, всі єдинороси, всі пси режиму, всі члени вс рф, всі члени чвк, всі пропагандисти (попи, вчителі що вкидали бюлетені і вирощували зомбі) повинні бути страчені як це зробили американці із охороною в Дахау - в шеренгу і розстріляти з пулеметів, а потім ще довго добивати виживших.
18.08.2022 18:44 Відповісти
По темі можна сказати лиш одне. Ідіоти. Треба було захопити пару тисяч, а краще десятків тисяч жителів якогось російського міста та записати їх у найманців і починати страчувати, що дало б нам обмінний фонд і всі "азовці" по простому жителі Маріуполя були б живими та виміняні. Гобліни розуміють тільки силу.

Наші ж виродки почали переговори і показали цим слабкість, а що головне дали їх вести тій хто має бути знищена за те що вона агент рф, і про це давним давно з доказами говорить безліч людей. Ось тепер і маємо. Евакуювала ця **** їх прямо на страту де основним свідком виступає її велика подруга.
18.08.2022 18:49 Відповісти
 
 