1 144 8

Посол ЄС Маасікас зустрівся з главою САП Клименком: Боротьба з корупцією полегшує шлях України до Євросоюзу

клименко,маасікас

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас зустрівся з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Чудова зустріч із новопризначеним прокурором з боротьби проти корупції Олександром Клименком. Обговорили важливість продовження зусиль щодо боротьби з корупцією та підтримки САП з боку ЄС. Боротьба з корупцією допомагає Україні бути стійкою та полегшує шлях до Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

САП (2490) Матті Маасікас (134) Клименко Олександр САП (58)
К сожалению, один в "зелёном татарском" поле не воин....
18.08.2022 15:48 Відповісти
Чё? Больше чемоданов занесут))))
18.08.2022 15:52 Відповісти
По собі не міряйте )))
Залежить від особистості, і, для початку, ви на Цензорі коменти пишете, авін очолив САП (не в легкій «бородьбі»).
18.08.2022 16:03 Відповісти
Генпрокуратура буде разом з САП працювати?Чи буде клієнтів САП переховувати і відбілювати.
18.08.2022 15:56 Відповісти
Тепер справи про корупцію будуть направлятися в САП, минаючи ГП. А так зрозуміло , що бажання це робити не зникне саме по собі
18.08.2022 16:06 Відповісти
Господи, хто б базікав про корупцію! Як працюють на парашу корумповані европейські чиновники вищого рівня, таке Україні ц не снилося!
18.08.2022 16:04 Відповісти
Татаров, це ти? ))
18.08.2022 16:07 Відповісти
рубайте руки корупціонерам, та й все... наші хлопці через них вмирають і каліками повертаються... так чому не можемо калічити корупціонерів? не просто можему, а мусимо!
18.08.2022 17:34 Відповісти
 
 