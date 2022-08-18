1 144 8
Посол ЄС Маасікас зустрівся з главою САП Клименком: Боротьба з корупцією полегшує шлях України до Євросоюзу
Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас зустрівся з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Чудова зустріч із новопризначеним прокурором з боротьби проти корупції Олександром Клименком. Обговорили важливість продовження зусиль щодо боротьби з корупцією та підтримки САП з боку ЄС. Боротьба з корупцією допомагає Україні бути стійкою та полегшує шлях до Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.
Залежить від особистості, і, для початку, ви на Цензорі коменти пишете, авін очолив САП (не в легкій «бородьбі»).