Посол ЄС Маасікас зустрівся з главою САП Клименком: Боротьба з корупцією полегшує шлях України до Євросоюзу

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас зустрівся з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Чудова зустріч із новопризначеним прокурором з боротьби проти корупції Олександром Клименком. Обговорили важливість продовження зусиль щодо боротьби з корупцією та підтримки САП з боку ЄС. Боротьба з корупцією допомагає Україні бути стійкою та полегшує шлях до Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

