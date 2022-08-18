УКР
Литва має намір створити відомство для координації робіт з відновлення України, - ЗМІ

литва

Уряд Литви допоможе бізнесу, який готовий брати участь у відновленні України, а для координації робіт буде створено нове відомство.

У середу міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс провів засідання Урядової комісії Литви - Ради економічної дипломатії, на якому обговорювалися питання участі Литви у відновленні України. Канцлер уряду Гедре Бальчітіте наголосила, що уряд готовий допомогти литовському бізнесу, який планує брати участь у проектах.

З цією метою планується створити координуюче відомство державного сектору, яке мобілізує наявні можливості та ресурси.

"Литва є одним із найвірніших друзів і союзників України, тому питання відновлення цієї країни особливо важливе для нас. Ми сподіваємося, що спільними зусиллями держави та бізнесу ми зможемо зробити свій внесок у проекти відновлення України, які стануть найбільшими у Європі після Другої світової війни", - сказав Ландсбергіс. 

Як йдеться у повідомленні, канцлер представила короткострокові та довгострокові пріоритети відновлення України, можливості розвитку міжнародного партнерства, зазначила, що найбільші можливості Литва бачить у сферах енергетики, водного господарства, будівництва, харчової промисловості, покращення ділового та інвестиційного середовища.

й відслідкування грошових коштів..
18.08.2022 16:02 Відповісти
Так,щоб гроші не розкрадали.
18.08.2022 16:07 Відповісти
Будемо дуже вдачні за вашу допомогу і контроль за фінансами.
18.08.2022 16:10 Відповісти
ото люто плюсую за контроль..бо цим шмарклям довіри немає
18.08.2022 16:15 Відповісти
Пожуємо - побачимо: як влучно казав колись мій приятель. Тож поки що жуємо.
18.08.2022 16:24 Відповісти
Так надурити ближнього це в нас як вид спорту -- при всіх президентах -- треба викоріняти кальоним залізом
18.08.2022 16:33 Відповісти
 
 