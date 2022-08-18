Якщо Ердоган зблизиться з Путіним, Вашингтон може рекомендувати вивести американські компанії з Туреччини, - Politico

Адміністрація президента США може рекомендувати американським компаніям переглянути бізнес-відносини з Туреччиною, яка не збирається запроваджувати санкції проти РФ, якщо ці дві країни підуть на "формальне економічне партнерство". Можливо, це будуть рекомендації щодо виведення бізнесів із Туреччини.

Про це пише з посиланням на джерело в Білому домі Politico, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"На чиєму ти боці насправді? Це запитання, яке обов'язково виникне в голові у президента України Володимира Зеленського, коли він зустрінеться зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом у Києві в четвер. З усіх членів альянсу НАТО Ердоган, мабуть, найбільш слизький з погляду своїх уподобань", - так починається стаття.

Як висловився співрозмовник видання, у президента США Джо Байдена думають, що Туреччина "має бути глобальним центром тяжіння для бізнесу та капіталу", проте її тісні взаємини з країною-окупантом Росією "створять реальні ризики для інтеграції Туреччини з рештою світу".

Якщо Анкара та Москва підуть на ще більше зближення, то США нібито можуть заборонити Туреччині робити розрахунки у доларах, каже джерело.

5 серпня президент Туреччини та російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Сочі. Там, як заявив потім Ердоган, сторони вирішили наростити товарообіг до $100 млрд на рік і розраховуватись у нацвалютах. У Москві заявили, що Анкара нібито готова платити за газ частково у рублях.

У серпні 2022 року в Bloomberg написали, як Туреччина "хизується" торговим бумом з Росією, ігноруючи заклики до санкцій.

Місяцем раніше глава МЗС Кулеба заявив, що Туреччина "веде складну гру з балансування" і Україна має питання до політики країни.

8 серпня Ердоган звинуватив когось у безвідповідальності та бажанні продовжувати війну.

Вашингтон уже вводив санкції проти Туреччини, коли вона закупила у Росії ЗРК С-400; за такий крок американці прибрали турків із програми виробництва F-35.