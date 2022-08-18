УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4424 відвідувача онлайн
Новини
7 641 33

Якщо Ердоган зблизиться з Путіним, Вашингтон може рекомендувати вивести американські компанії з Туреччини, - Politico

ердоган,путін

Адміністрація президента США може рекомендувати американським компаніям переглянути бізнес-відносини з Туреччиною, яка не збирається запроваджувати санкції проти РФ, якщо ці дві країни підуть на "формальне економічне партнерство". Можливо, це будуть рекомендації щодо виведення бізнесів із Туреччини.

Про це пише з посиланням на джерело в Білому домі Politico, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"На чиєму ти боці насправді? Це запитання, яке обов'язково виникне в голові у президента України Володимира Зеленського, коли він зустрінеться зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом у Києві в четвер. З усіх членів альянсу НАТО Ердоган, мабуть, найбільш слизький з погляду своїх уподобань", - так починається стаття.

Як висловився співрозмовник видання, у президента США Джо Байдена думають, що Туреччина "має бути глобальним центром тяжіння для бізнесу та капіталу", проте її тісні взаємини з країною-окупантом Росією "створять реальні ризики для інтеграції Туреччини з рештою світу".

Читайте: Держдепартамент США закликає Туреччину та інші країни уникати операцій з оборонною промисловістю РФ

Якщо Анкара та Москва підуть на ще більше зближення, то США нібито можуть заборонити Туреччині робити розрахунки у доларах, каже джерело.

5 серпня президент Туреччини та російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Сочі. Там, як заявив потім Ердоган, сторони вирішили наростити товарообіг до $100 млрд на рік і розраховуватись у нацвалютах. У Москві заявили, що Анкара нібито готова платити за газ частково у рублях.

У серпні 2022 року в Bloomberg написали, як Туреччина "хизується" торговим бумом з Росією, ігноруючи заклики до санкцій.

Також читайте: Деякі держави ЄС запросили в Анкари інформацію про відносини з Кремлем на тлі зростання обсягів торгівлі між Туреччиною та РФ, - Financial Times

Місяцем раніше глава МЗС Кулеба заявив, що Туреччина "веде складну гру з балансування" і Україна має питання до політики країни.

8 серпня Ердоган звинуватив когось у безвідповідальності та бажанні продовжувати війну.

Вашингтон уже вводив санкції проти Туреччини, коли вона закупила у Росії ЗРК С-400; за такий крок американці прибрали турків із програми виробництва F-35.

Автор: 

путін володимир (24833) росія (67880) США (24357) Туреччина (3680) Ердоган Реджеп Таїп (984)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Видимо у ***** и есть такая цель с помощью Ердогана расколоть Запад и прекратить поставки нам вооружения. Нужно нам держаться подальше от всех кремлевских марионеток.
показати весь коментар
18.08.2022 16:09 Відповісти
+16
А если Зеленский сблизится с Эрдоганом то йух нам будет больше а не оружия из США и Великобритании.
показати весь коментар
18.08.2022 16:06 Відповісти
+11
Якщо "зе" зв'яжеться із слизьким турком, на що вказують часті українсько-турецькі збіговиська, то США і ЄС можуть залишити Україну без фінансової і війскової допомоги і тоді "зе" дуже швидко виконає "дорожну карту" рашистського кровопивці"
показати весь коментар
18.08.2022 16:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уж куда ближе... усы хана-эрдогана в непосредственной близости возле ануса *****
показати весь коментар
18.08.2022 16:06 Відповісти
"Може рекомендувати" - це дуже сміливо!
показати весь коментар
18.08.2022 16:06 Відповісти
А если Зеленский сблизится с Эрдоганом то йух нам будет больше а не оружия из США и Великобритании.
показати весь коментар
18.08.2022 16:06 Відповісти
+ 100 !

нагадаю, Троя знаходиться на території Туреччини і нам водяться...

деревьяні коні із поганою славою
показати весь коментар
18.08.2022 16:39 Відповісти
Видимо у ***** и есть такая цель с помощью Ердогана расколоть Запад и прекратить поставки нам вооружения. Нужно нам держаться подальше от всех кремлевских марионеток.
показати весь коментар
18.08.2022 16:09 Відповісти
Якщо "зе" зв'яжеться із слизьким турком, на що вказують часті українсько-турецькі збіговиська, то США і ЄС можуть залишити Україну без фінансової і війскової допомоги і тоді "зе" дуже швидко виконає "дорожну карту" рашистського кровопивці"
показати весь коментар
18.08.2022 16:10 Відповісти
Прекрасный дуэт - еврей с турком! Красавцы...
показати весь коментар
18.08.2022 16:16 Відповісти
Тож я й говорю (давно зрозуміло), дивіться - Єрдоган набрався у Путінга лавандоса - бабулеса, але скоро має шанс потрапити під американські санкції. Він звичайно лавндос - бабулес віддавати не захоче (до $$$ навіть чужим звикаєш, здається, що вже твої) - ну і починається на цьому ґрунті між турками та кацапами бавовна.
показати весь коментар
18.08.2022 16:12 Відповісти
Хитрый турок сумеет усидеть на двух стульях. Главное - бабло...
показати весь коментар
18.08.2022 16:13 Відповісти
А ще Туреччина країна НАТО...ну повний сюр і піздець у світі коїться.
показати весь коментар
18.08.2022 16:19 Відповісти
Этот турок вонючий, совсем ********** ??
показати весь коментар
18.08.2022 16:25 Відповісти
неофіційне попередження Ердогану від адміністрації Байдена.
на політику Білого Дому
показати весь коментар
18.08.2022 16:27 Відповісти
з Порохом, матЬорим дипломатом, Українцям було б спокійніше
показати весь коментар
18.08.2022 16:29 Відповісти
таки да.
А з ЄрЗе - бздьожно.
А з Порохом - ми про дипломатію згадували постільки поскільки. Ну, були візити...
показати весь коментар
18.08.2022 16:31 Відповісти
У Пердогана и так уже 80% инфляция Если американские компании выведут бизнесы - будет все 300%
показати весь коментар
18.08.2022 16:36 Відповісти
І він, як типовий, нафталіновий диктатор, запропонує "сплотітца вокруг сільного лідєра, протів западного імпєріалізма".
показати весь коментар
18.08.2022 16:51 Відповісти
Хитрожопый Эрдоган Байрактарович играет в свою игру и конечно же щекочет яхонты старику Байдену и его администрации)) Ходит по лезвию бритвы однако)
показати весь коментар
18.08.2022 16:40 Відповісти
Ре-Тай решил примерять шляпу Адольфовны которая славилась свойм известным хитрым местом... пока кремлевский утырок загнан как крыса можно срубить бабла
показати весь коментар
18.08.2022 16:41 Відповісти
Путін обходить санкціі завдяки Турціі, Грузіі, Індіі та других лояльних до нього стран. Нема в мирі едності, кожен за себе, даже ціною життів людей та територій других стран. Це приведе мир до катастрофи якщо Україні не победіт ху.ла. Тому США вихід один оружіе оружіе і оружіе для України поки вона едина взмозі протистояти злу та насилію в мирі.
показати весь коментар
18.08.2022 16:45 Відповісти
Эрдоган ведет свою политику, продвигая свою страну. Для Украины его поддержка очень существенна, поэтому не надо тут квакать рашотроллям как Турция кидает НАТО. Пишите, рашотроллики, как Китай кидает рабссею и ждет рабссейсскую Сибирь в своих законных объятьях.
показати весь коментар
18.08.2022 16:58 Відповісти
Эрдоган получил оплату Карабахом и другими вкусняшками и должен отработать заказ в Украине, хотя может и кинуть путлера. Турок - он и в Африке турок.
показати весь коментар
18.08.2022 16:59 Відповісти
Султан сам себе на уме, но складывается впечатление что штаты там что то упустили.
показати весь коментар
18.08.2022 17:03 Відповісти
А сколько же хвалебных од большинство здешних комментаторов пели эдрогану, как воспевали его еще 4 месяца назад! А я вам говорил!
показати весь коментар
18.08.2022 17:04 Відповісти
Та краще звернути увагу на власне зелене лайно, в першу чергу на кловуна. Особливо після його інтерв'ю, це ж явка з повинною.
показати весь коментар
18.08.2022 17:27 Відповісти
Є ситуація,коли треба визначатись...Роль теляти,що бігає між двома матками завжди ризикована,маємо безліч персонажів,від Януковича до Галахвастава що програли в такій ситуаціі.Але тепер Ердоган потрібен обом сторонам,він то знає і він на коні...Кожний думає що він за нього,це ж треба уміти так себе поставити...Розумний політик,нам би такого...
показати весь коментар
18.08.2022 17:31 Відповісти
Всим що сьогодні має Турція вона зобовязана членством в НАТО. "Цербер Босфору". Тільки но турки перестануть виконувати цю роль і почнуть обслуговувати фашистський режим ***** вони втратять все і швидко скотяться в середньовіччя.
показати весь коментар
18.08.2022 17:40 Відповісти
Эрдоган нагнет Уйло. Я в этом уверен.
Чем то Уйло задел Эрдогана ранее и тот затаил на него хороший такой зуб.
Заставил ждать двойника Уйла в Иране. Отказал в строительстве завода Байрактаров Уйлу и при этом организовывает производство в Украине... Операция в Сирии... К тому же наши крымские татары в Крыму и сам вопрос Крыма...
Что в бонусе у Уйла с Эрдоганом? Тот с ним пока что еще общается в обмен на продажи помидор из Турции.
показати весь коментар
18.08.2022 17:57 Відповісти
Эрдоган принял росийскуяу расчетную финансовую систему в турецкие банки и будет платить за росийский газ в рублях. так вот он нагнул пуйло.
показати весь коментар
18.08.2022 20:47 Відповісти
Ердоган як у тій приказці : хоче і рибку з'їсти - і на фуй не сісти!! Він хоче і з ***** шось "паімєть" і з заходом тримати добрі відносини.. Та тільки старому маразматику навряд чи вдасться всидіти одразу на двох стільцях: дупа навпіл лусне!!
показати весь коментар
18.08.2022 18:41 Відповісти
Давно пора и военную американскую базу с ядерным оружием вывести из турции. Это турецкое гавно ничем не лучше скрепной рашки.
показати весь коментар
18.08.2022 20:45 Відповісти
говорят русских в турции больше уже чем турков....
показати весь коментар
18.08.2022 22:46 Відповісти
 
 