"Гаманець" забороненої ОПЗЖ Вадим Столар втік від війни на Лазурне узбережжя. Журналісти закликають запровадити проти нього санкції

Політичний соратник кума Путіна Віктора Медведчука, народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ і скандальний столичний забудовник Вадим Столар ховається від російської війни на Лазурному узбережжі у Франції.

Про це йдеться в розслідуванні Української правди "Батальйон Монако".

За даними розслідувача Михайла Ткача, Столар живе у маєтку в Ніцці. Біля будинку журналісти зафільмували два авто. Одне зареєстроване на самого Столара, інше — на його батька. "Від початку повномасштабного вторгнення протягом 6 місяців Столар не відвідав жодного засідання Верховної Ради. Депутат залишив Україну за кілька днів до нападу Росії і відтоді не повертався", — йдеться в розслідуванні.

Одного з колег Столара по забороненій ОПЗЖ Ігоря Абрамовича — журналісти УП помітили біля маєтку на мальовничому мисі Кап-Ферра. Біля маєтку — два "Мерседеси", зареєстровані на, ймовірно, мати нардепа Абрамович Олену Давидівну. Журналісти припускають, що Абрамович може орендувати цю віллу у російського банкіра Бориса Давлетьярова. Як і Столар, Абрамович виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

"У травні у парламенті було створено нову депутатську групу "Відновлення України" до якої увійшли і Столар, і Абрамович, але, схоже, відновлювати Україну обидва депутати поки збираються з Ніцци", — зазначає Михайло Ткач.

Як пише Європейська правда, Вадим Столар стал відомив у 2015-2017 роках як "смотрящий" за сферой будівництва в Києві. Йому належать дві девелоперські компанії — ENSO (одноосібний бенефіціар) та bUd development (співвласник). За підрахунками Forbes, у 2021 році Столар посідав 64 позицію в переліку найбагатших українців з активами 175 млн доларів. Він є власником 33-поверхового бізнес-центру "Парус" у центрі Києва.

Журналіст Сергій Іванов називає Столара "гаманцем" нині забороненої ОПЗЖ, яка роками лобіювала інтереси Кремля в Україні. Він закликав Офіс президента України та РНБО запровадити проти нього санкції.

"Це якась напрочуд непотоплювана персона. Столар роками грабував Київ, фінансував проросійські політичні проекти, знищував українські оборонні підприємства. Надто багато збігів, щоб вважати це випадковістю. І якщо зараз не існує процедури, яка дозволила б забрати в нього депутатський мандат, потрібно щонайменше застосувати санкції РНБО щодо нього та його бізнесу", — написав Іванов у Facebook.

Монако (30) Столар Вадим (66) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (498)
Топ коментарі
+15
У сбу немає часу. Вони зараз шмалять київські добробати на предмет зброї, яку хлопці зібрали для захисту від кацапів...
18.08.2022 16:08 Відповісти
+8
...треба лише одну "санкцію"
18.08.2022 16:07 Відповісти
+6
Без даху така та подібна хрєнь не може відбуватись...
18.08.2022 16:21 Відповісти
найліпші санкції для трутнів - буцигарня
18.08.2022 16:07 Відповісти
Про що тут можна говорити? Лише про те що парламент не дієздатний, це збіговисько нікчем, трутнів і чужих для країни людей-пройдисвітів.
18.08.2022 16:34 Відповісти
А ещё лучше КОНФИСКАЦИЯ НАГРАБЛЕННОГО И ПОКУПКА НА ЭТИ ДЕНЬГИ ОРУЖИЯ И ПВО ‼️‼️
18.08.2022 16:53 Відповісти
А кто конфисковывать будет ? Их дружбаны, которые пока не сбежали точно такие же....У Зеленского недвижимость в Лондоне, на островах, в Крыму....миллионы долларов на счетах в банках.....
18.08.2022 17:27 Відповісти
" Украинская правда " превратилась в шестерку каламойши д'Ерьмака. Сейчас и не только в Моноако много из партии "слуги" вывезли миллиарды и жируют припеваючи, но про этих 🐀 ни слова ,в расследовании!
18.08.2022 16:57 Відповісти
и ведь не бегут в кацапию, с#ки.
18.08.2022 16:08 Відповісти
чекають
18.08.2022 16:10 Відповісти
Цей гандон стоїть за знищенням Банку Аркада ,краху та відчудження земель,які належали Банку. Інвесторів,звісно кинули.
18.08.2022 16:10 Відповісти
За пару днів до повномаштабного вторгнення. СовпаденіЄ?
18.08.2022 16:16 Відповісти
начинаем смеяться, и как это ему не приставили штамп с кораблем.
18.08.2022 16:16 Відповісти
Баканов був дахом? І не факт, що він один.
18.08.2022 16:33 Відповісти
" Вадим Столар стал відомив у 2015-2017 роках як "смотрящий" за сферой будівництва в Києві. Джерело:
18.08.2022 16:38 Відповісти
2015-2017 роках нiякого баканова ще не було - була соева барига ...
18.08.2022 16:56 Відповісти
"І якщо зараз не існує процедури "Єлементарно Ватсон Сбирается рада і приймае закон обрізать йому і таким як він яйця з конфіскаціей майна без суда і слідства на підставі втечи з країни під час війни.
18.08.2022 16:29 Відповісти
Он же не создал оборону, как Корбан‼️
18.08.2022 16:59 Відповісти
И снова кошерный...
18.08.2022 16:32 Відповісти
Більше за все всі ці паразити бояться, щоб годівницю їм в Україні не прикрили.
Гадя там, а смотрящій по дерибану Києва тут. Ось новий дерибан з Віталькою 25.08 готуюсь і ніхто їм не наказ.
18.08.2022 16:34 Відповісти
Хороше розслідування. І журналіст Ткач провітрився в Ніццу, і увагу відвернули від розмінованого невідомо ким Чонгару.
18.08.2022 16:36 Відповісти
Питання тільки, - чому Столар знав що буде напад і вчасно змився, а мешканці Бучі - ні...
18.08.2022 16:38 Відповісти
"Укр брехню "беня КАКЛАМОЙ спонсирует СОДЕРЖИТ ПРИКУПИЛ, Главная редакторша дупу рвала за то что слуги правильно сняли Денисову а оказалось ,что она была права и все подтвердилось ! Продажные шлюхи
18.08.2022 17:05 Відповісти
Пошлите к нему Меркадера.
18.08.2022 16:42 Відповісти
Це не парламент ,а пародія якась .Як ***..ь депутат виїхав з країни коли війна , якого х..я воно ще досих пір депутат .Нах@й всіх втікачів .Під суд .
18.08.2022 16:44 Відповісти
І ви хочете , щоб цивілізований світ допомагав нам і завалив зброєю ?
18.08.2022 16:49 Відповісти
Під який суд? Під той, що дав корегуввльнику вогню в Одеській області 5 років (і через 2 роки випустят за примірну поведінку)?
Не смешіть мене!
Що нардепи, що судді - одна сволота...
18.08.2022 16:53 Відповісти
найкраща санкція - націоналізація всього майна і банківських вкладів. повернеться, в буцегарню.
18.08.2022 17:03 Відповісти
Почему то народ не знал а те кому надо были в курсе.
18.08.2022 17:04 Відповісти
"Бульварна правда" перейшла на замовні сюжети остаточно, Гонгадзе десь "перевертається в труні".
18.08.2022 19:32 Відповісти
 
 