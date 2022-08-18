"Гаманець" забороненої ОПЗЖ Вадим Столар втік від війни на Лазурне узбережжя. Журналісти закликають запровадити проти нього санкції

Політичний соратник кума Путіна Віктора Медведчука, народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ і скандальний столичний забудовник Вадим Столар ховається від російської війни на Лазурному узбережжі у Франції.

Про це йдеться в розслідуванні Української правди "Батальйон Монако".

За даними розслідувача Михайла Ткача, Столар живе у маєтку в Ніцці. Біля будинку журналісти зафільмували два авто. Одне зареєстроване на самого Столара, інше — на його батька. "Від початку повномасштабного вторгнення протягом 6 місяців Столар не відвідав жодного засідання Верховної Ради. Депутат залишив Україну за кілька днів до нападу Росії і відтоді не повертався", — йдеться в розслідуванні.

Одного з колег Столара по забороненій ОПЗЖ Ігоря Абрамовича — журналісти УП помітили біля маєтку на мальовничому мисі Кап-Ферра. Біля маєтку — два "Мерседеси", зареєстровані на, ймовірно, мати нардепа Абрамович Олену Давидівну. Журналісти припускають, що Абрамович може орендувати цю віллу у російського банкіра Бориса Давлетьярова. Як і Столар, Абрамович виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

"У травні у парламенті було створено нову депутатську групу "Відновлення України" до якої увійшли і Столар, і Абрамович, але, схоже, відновлювати Україну обидва депутати поки збираються з Ніцци", — зазначає Михайло Ткач.

Як пише Європейська правда, Вадим Столар стал відомив у 2015-2017 роках як "смотрящий" за сферой будівництва в Києві. Йому належать дві девелоперські компанії — ENSO (одноосібний бенефіціар) та bUd development (співвласник). За підрахунками Forbes, у 2021 році Столар посідав 64 позицію в переліку найбагатших українців з активами 175 млн доларів. Він є власником 33-поверхового бізнес-центру "Парус" у центрі Києва.

Журналіст Сергій Іванов називає Столара "гаманцем" нині забороненої ОПЗЖ, яка роками лобіювала інтереси Кремля в Україні. Він закликав Офіс президента України та РНБО запровадити проти нього санкції.

"Це якась напрочуд непотоплювана персона. Столар роками грабував Київ, фінансував проросійські політичні проекти, знищував українські оборонні підприємства. Надто багато збігів, щоб вважати це випадковістю. І якщо зараз не існує процедури, яка дозволила б забрати в нього депутатський мандат, потрібно щонайменше застосувати санкції РНБО щодо нього та його бізнесу", — написав Іванов у Facebook.