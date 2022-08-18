Трактор підірвався під час збору врожаю на Київщині, водій дістав поранення, - ОВА

У Вишгородському районі Київської області під час збирання врожаю на вибуховому предметі підірвався трактор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської обласної військової адміністрації.

"Неподалік села Зелена Поляна Вишгородського району під час збирання врожаю на вибуховому предметі підірвався трактор. Водій техніки отримав тілесні ушкодження. Йому надається медична допомога", - ідеться у повідомленні.

На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.

"Частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок досі залишаються необстеженими. Роботи з розмінування тривають", - підкреслили в ОВА.