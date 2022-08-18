"Будь-який територіальний компроміс з Кремлем - це війна, відкладена на майбутнє", - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що територіальних компромісів з Росією бути не може.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р. Будь-який територіальний компроміс з Кремлем - це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському "колосу на глиняних ногах", - наголосив він.

