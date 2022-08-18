УКР
"Будь-який територіальний компроміс з Кремлем - це війна, відкладена на майбутнє", - Данілов

данилов,данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що територіальних компромісів з Росією бути не може.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р. Будь-який територіальний компроміс з Кремлем - це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському "колосу на глиняних ногах", - наголосив він.

Також читайте: Данілов про зрадників у всіх держорганах: "Щурів треба труїти"

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (67880) територіальна цілісність (224)
Топ коментарі
+53
Думка правильна
18.08.2022 16:34 Відповісти
+33
Данилов, вместо нудной демагогии, что с Азовом?
18.08.2022 16:35 Відповісти
+32
Я больше скажу, что любые переговоры с кремлем ето удар по Украине в первую очередь
18.08.2022 16:34 Відповісти
Уряд України має щомісячний дефіцит у розмірі 5 млрд доларів, і країна потребуватиме відбудови після війни. Суспільна підтримка України на Заході буде підірвана безліччю тисків, від інфляції до виборів , включаючи, вже в 2023 році, агітацію в Америці українофобського шанувальника путіна, Дональда Трампа.

І глобальні витрати на тривалу війну зростатимуть.

путін хоче взяти якомога більше України, оголосити про перемогу, а потім закликатиме західні країни нав'язати Україні свої умови. Натомість він позбавить решту світу від розорення, голоду, холоду і загрози ядерного Армагеддону.

Прийняти цю угоду було б серйозним прорахунком. Україна зіткнеться з перманентною російською агресією. Чим більше путін вважатиме, що він досяг успіху в Україні, тим більш войовничим він стане.

Кращий спосіб запобігти наступній війні - перемогти його в цій.

Україна повинна мати більше зброї. Ризик ескалації сьогодні реальний, але якщо поганий мир буде нав'язаний Україні, ядерні загрози путіна не припиняться. Вони тільки стануть більш небезпечними.

Україна та її союзники i прихильники мають мотивованих воїнів, гроші та матеріально-технічну базу, щоб перемогти у війні.
18.08.2022 22:11 Відповісти
Такое впечатление что Данилов боится, кто-то может заставить Украину пойти на компромисс, между строк читается.
18.08.2022 22:58 Відповісти
Переговори звичайно потрібні але не на умовах Росії ( недоімперії) . І Україна правильно робила що підписала мінські угоди але їх не виконувала. Цим самим Україна відтягувала час війни тому що тоді було б набагато важче воювати. Тобто в Україні не такі вже й дурні щоб виконувати мінські угоди. А Росія думала що такий документ щось вартий? Це не документ а вимоги які є неприйнятними для України.
19.08.2022 09:12 Відповісти
