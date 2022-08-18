УКР
Кількість жертв внаслідок удару РФ по Харкову зросла до 12 осіб, - ДСНС

харків

Внаслідок удару російських окупантів по Салтівському району Харкова загинули 12 осіб. Водночас 20 осіб дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

"На жаль, станом на 15:00 відомо про 12 загиблих осіб. Всі вони є цивільними. Багато з них похилого віку і з обмеженими можливостями. Жодного військового об'єкту поруч зі зруйнованим будинком немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході рятувальної операції вдалось врятувати 4 людини. Всі вони зазнали різної тяжкості травм. Загалом травми отримали 20 осіб.

Нагадаємо, 17 серпня російські окупанти завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Харкова: серед загиблих - мати легкоатлетки Табашник. ВIДЕО

обстріл (30978) Харків (5874) ДСНС (5288)
Це під переговори путін робить.
Щоб змусити до переговорів.
18.08.2022 16:51 Відповісти
ещё раз...
кацапы должны страдать минимум зеркально...а кращэ помножыты на два.
18.08.2022 16:54 Відповісти
когда будет ответ по Белгороду?
18.08.2022 16:54 Відповісти
Сьогодні.
18.08.2022 16:57 Відповісти
Ростовская область, 22 февраля 2022. DON24.RU. Российская армия начала заходить на территорию ДНР и ЛНР, чью независимость вчера признала Россия. Об этом пишут пользователи соцсетей.
Война началась с момента захода в днры. зеркальная дата
18.08.2022 17:30 Відповісти
 
 