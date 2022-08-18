Кількість жертв внаслідок удару РФ по Харкову зросла до 12 осіб, - ДСНС

Внаслідок удару російських окупантів по Салтівському району Харкова загинули 12 осіб. Водночас 20 осіб дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

"На жаль, станом на 15:00 відомо про 12 загиблих осіб. Всі вони є цивільними. Багато з них похилого віку і з обмеженими можливостями. Жодного військового об'єкту поруч зі зруйнованим будинком немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході рятувальної операції вдалось врятувати 4 людини. Всі вони зазнали різної тяжкості травм. Загалом травми отримали 20 осіб.

Нагадаємо, 17 серпня російські окупанти завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми.

