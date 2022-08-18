Через румунський канал проходить значно менше суден із зерном, ніж планувалося, - Кубраков

Україна домовилась із румунською стороною про 8 суден, які щоденно проходитимуть через канал Сулина, проте цього не відбувається.

Про це у коментарі Суспільному розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, найбільше на роботу дунайських портів впливає румунський канал Сулина.

"У нас був виключно один день, коли ми вийшли на рівень вісім (суден. - Ред.), а завжди це менш ніж чотири. Завжди один, два, три або чотири судна на добу проходять через канал Сулина", - зазначив посадовець.

Він пояснив, що причини цієї проблеми - на румунській стороні.

"Вони не можуть добрати людей у штат, збільшити кількість лоцманів, тобто вони не були готові до такої кількості суден у цьому регіоні", - пояснив Кубраков.

За словами міністра, для того, щоб вийти на довоєнні обсяги, потрібно, щоб таких суден заходило 100-150 на місяць.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

1 серпня в межах реалізації домовленостей з Одеського порту відправилося перше судно - RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тис. тонн української кукурудзи.

На сьогодні в напрямку Босфору вийшло 25 суден з українським продовольством.