Через румунський канал проходить значно менше суден із зерном, ніж планувалося, - Кубраков

Україна домовилась із румунською стороною про 8 суден, які щоденно проходитимуть через канал Сулина, проте цього не відбувається.

Про це у коментарі Суспільному розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, найбільше на роботу дунайських портів впливає румунський канал Сулина.

"У нас був виключно один день, коли ми вийшли на рівень вісім (суден. - Ред.), а завжди це менш ніж чотири. Завжди один, два, три або чотири судна на добу проходять через канал Сулина", - зазначив посадовець.

Він пояснив, що причини цієї проблеми - на румунській стороні.

"Вони не можуть добрати людей у штат, збільшити кількість лоцманів, тобто вони не були готові до такої кількості суден у цьому регіоні", - пояснив Кубраков.

За словами міністра, для того, щоб вийти на довоєнні обсяги, потрібно, щоб таких суден заходило 100-150 на місяць.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

1 серпня в межах реалізації домовленостей з Одеського порту відправилося перше судно - RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тис. тонн української кукурудзи.

На сьогодні в напрямку Босфору вийшло 25 суден з українським продовольством.

+4
Так віддайте їм лоцманів з Ізмаїлі та Рені - люди без роботи сідять
18.08.2022 16:53
+3
впевнена що українські лоцмани знають румунський канал?
18.08.2022 18:02
+2
Так Кубраков нам о проблемах будет докладывать или всё-таки об их решении?.. А то уже на пост Премьера вместо Шмыгаля пророчат, а толку как обычно
18.08.2022 16:55
Потрібно складати іспит на знання Суліні. На це потрібен час для опитних фахівців
18.08.2022 19:46
ПрезідентРумунії був у Бучі . Невже Зе не може з ним домовитись ?
18.08.2022 16:54
Кубраков , гоні із Замов придурка Найема із-за котрого українці залишились без дешевих авто з ЕС.

с такими придирками не дивно, що виришити проблему з румунами не можете
18.08.2022 16:59
проблема куда глубже чем думается тот регион куррирует вор в Законе РУМЫН... сидящий спокойно в Румынии и наши его не могут или не хотят просто ликвидировать.... а воно сученное уркаганат все работают на ********** и румуны там имеют свои копеечки и не малые то все отговорки типа не могут найти желающих работать..... при безработице на сегодня в Румынии 18-20% не смешите мои тапочки то все комплекс гибридной войны... при румунах и под крышей пограничной службы румынов прекрасно себя почувается флотилия дунайских румыно цыганских пиратов с пулеметами на Дунае.. а Венгры то вообще анклав Балканов и Европейской
контрабанды..всего и вся....а Австрияки также закуплены с патрохами ******.. так что считай по Дунаю нам нечего ловить...на сегодня... Авсрию можно призвать только через США гарантна Австрии и ее статуса нейтральности... Венгров надо просто тупо мочить по всем фронтам... румынам также надо дать понять-- что мы знаем - о том-- о чем они полагают --мы не знаем...
18.08.2022 17:12
таки да, только украинские гниды тоже в нехилом интересе
18.08.2022 18:04 Відповісти
Так Кубраков нам о проблемах будет докладывать или всё-таки об их решении?.. А то уже на пост Премьера вместо Шмыгаля пророчат, а толку как обычно
18.08.2022 16:55
канал односторонний...полторы сотни лодок в чэрзи...
мыдаль кубракову за логистику.
18.08.2022 17:01
и орден за планування.
18.08.2022 17:09
Хто про що, а вшивий про баню!
****"ли вже зі своїм зерном. У вас кацапи атомку на очах рвуть,. пустеля скоро буде а ви про якесь **********-дермаковське зерно.
18.08.2022 17:26
Відкривайте Миколаївський порт та заключайте більше договорів на перевозку з інших українських портів що відкриті. Час іде а порти майже незавантажені, а потім знов будуть шукати винних...
18.08.2022 18:46
Ціна соняшника на світовому ринку від 700 USD, а в Україні купляють по 350 USD, тобто в 2 рази дешевше. А потім дивуються, що мало лохів, які хочуть продати по такій ціні.
18.08.2022 22:31
 
 