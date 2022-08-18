Внаслідок російських ракетних ударів по Харкову та Краснограду загинуло 19 людей, - прокуратура

Станом на 16:30 18 серпня відомо про 19 загиблих та 45 поранених унаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по Харкову та Краснограду в середу та четвер.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, внаслідок удару по Салтівському району Харкова в середу ввечері загинуло 13 людей, 20 поранені. Ракетний удар по Слобідському району Харкова призвів до смерті чотирьох мирних жителів і поранення ще 22 людей. У Краснограді внаслідок влучання російської ракети в приватний будинок у четвер уранці дві особи загинули, три поранені.

