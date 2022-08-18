УКР
Рашисти вивезли у невідомому напрямку херсонця, в якого знайшли прапор України, - поліція

Російські загарбники викрали чоловіка з дому в окупованому Херсоні. Під час незаконного обшуку вони знайшли у нього прапор України.

Про це повідомляє поліція Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.

Так, рашисти вдерлися до оселі 45-річного місцевого жителя.

"На території домоволодіння окупанти провели незаконний обшук, в гаражі знайшли прапор України, після чого військові зв’язали чоловіку руки, закрили обличчя, помістили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку. Нині місцезнаходження чоловіка невідоме". - йдеться в повідомленні.

Зебил, доколе? Ждешь пока распогодится или пинков ожидаешь?
18.08.2022 17:36 Відповісти
Гидотні орки.
18.08.2022 17:39 Відповісти
Лютий треш! Українця в Україні за український прапор викрали та вивезли!
То може нам так само з колаборантами-викрасти, та вивезти і з кінцями. А то в толерантність з зрадниками під час війни граємся!
18.08.2022 17:51 Відповісти
ЗЄЛЯ,блєать! Не жуй соплі! Чи ти тащишся од всього зеленого?
18.08.2022 18:16 Відповісти
Хуже не будет, хоть поржем.
18.08.2022 18:17 Відповісти
Він вже швидше за все замурдований та мертвий. Вчіться.

Саме так треба буде діяти з росіянами в рф. Росіяни і рф повинні зникнути за всі ті злочини що зробив цей народ гній, це народ гоблін.
18.08.2022 18:39 Відповісти
 
 