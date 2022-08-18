Рашисти вивезли у невідомому напрямку херсонця, в якого знайшли прапор України, - поліція

Російські загарбники викрали чоловіка з дому в окупованому Херсоні. Під час незаконного обшуку вони знайшли у нього прапор України.

Про це повідомляє поліція Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.

Так, рашисти вдерлися до оселі 45-річного місцевого жителя.

"На території домоволодіння окупанти провели незаконний обшук, в гаражі знайшли прапор України, після чого військові зв’язали чоловіку руки, закрили обличчя, помістили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку. Нині місцезнаходження чоловіка невідоме". - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти захопили бізнес-центр у Херсоні: Тепер там проживають окупанти та російські пропагандисти