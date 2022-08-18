У Латвії підготували поправки до закону про імміграцію - росіяни та білоруси можуть залишитися без роботи

МВС Латвії розробило поправки до Закону про імміграцію, згідно з якими громадяни Росії та Білорусі не зможуть повторно отримати посвідку на тимчасове проживання (ПТП) до 30 червня 2023 року.

Законопроєкт спрямований на узгодження інших латвійських міністерств, потім його розглянуть парламент та уряд країни, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Міністерство запропонувало зробити низку винятків та дозволити продовжувати ПТП тим, хто входить до однієї з цих категорій:

люди, які тривалий час перебувають у Латвії, наприклад, колишні громадяни та негромадяни Латвії;

люди, які у Латвії з міркувань гуманності чи інтересах латвійської держави;

люди, які мають тісні сімейні зв'язки з громадянами або негромадянами Латвії (у тому числі вдови та вдівці, або ті, хто має спільних дітей).

Також, згідно із запропонованими поправками, продовжити ПТП зможуть студенти та науковці, які після завершення навчання чи наукового проєкту збираються залишитись у Латвії на строк до дев'яти місяців, щоб знайти роботу чи розпочати бізнес.

Крім того, МВС запропонувало призупинити видачу росіянам та білорусам довгострокових віз до 30 червня 2023 року, зробивши ряд винятків, наприклад, видавати візи з міркувань гуманності чи в інтересах держави. Також візи зможуть отримати міжнародні вантажні та пасажирські перевізники та люди, які мають намір в'їхати до Латвії, щоб отримати дозвіл на перебування.

У МВС вважають, що у разі ухвалення поправок роботодавцям у Латвії доведеться перервати трудові відносини з працівниками з Росії та Білорусі. За даними на 1 липня, у Латвії з діючими посвідками на проживання перебували 2 180 працівників, 144 підприємці та 22 інвестори з Росії та Білорусі. За даними на 1 серпня, з чинними візами, виданими у зв'язку з роботою, у Латвії перебувало 2 099 громадян Росії та Білорусі.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Латвія практично перестала видавати візи та посвідки на проживання громадянам Росії. У серпні, на тлі війни, що триває, місцева влада почала активно обговорювати обмеження для росіян, які отримали в країні посвідки на проживання.