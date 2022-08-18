Лондонські юристи шукають інвесторів для фінансування судових процесів проти громадян і компаній РФ, що підпали під санкції, - Bloomberg

Група юридичних фірм, що включає, зокрема, лондонські McCue Jury&Partners та Mishcon de Reya LLP, намагається знайти інвесторів для фінансування судових процесів проти російських громадян та компаній, які підпали під міжнародні санкції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Група, яка називає себе "Українським альянсом справедливості", розраховує відсудити кошти у російських приватних осіб та компаній, щоб спрямувати їх на компенсацію українцям втрат через війну в Україні, розв'язану Росією. При цьому частина коштів має піти інвесторам, які фінансують позови.

Ця ініціатива, за оцінками юристів, може звільнити російські гроші на суму до $1 трлн. На даний момент вони вже виявили активи загальною вартістю $200 млрд як об'єкти для позовів, повідомив партнер-засновник McCue Jury Джейсон МакКью.

Також читайте: Депутат Держдуми РФ Гурульов погрожує, що Лондон стане першим містом, по якому завдадуть удару в разі Третьої світової війни

За словами джерел, юристи звертаються до хедж-фондів, сімейних фондів, а також фірм, що спеціалізуються на фінансуванні судових процесів. Вони визнають, що розблокування підсанкційних активів, багато з яких перебувають у непрозорих офшорних юрисдикціях, буде важким і тривалим процесом.

"Я не уникаю того факту, що дії, які ми плануємо, є принципово новими, - заявив партнер Mishcon de Reya Бен Брендон. - Все дуже залежатиме від зацікавленості клієнтів, інвесторів і судів у тому, щоб спробувати зробити це".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія Абрамовича у Лондоні впала на торгах після санкцій

Ситуацію ускладнює те, що близько 20 громадян РФ, зокрема й Михайло Фрідман, Роман Абрамович та Петро Авен, вже подали позови до Європейського суду, намагаючись домогтися скасування санкцій, зазначає Bloomberg.

За словами одного з джерел, принаймні один хедж-фонд вже відмовився брати участь в ініціативі. Інше джерело повідомило, що деякі інвестори розглядають можливість зробити пожертвування для фінансування процесів.

Коаліція юристів також намагається залучити кошти на краудфандинговій платформі, кажуть джерела. Спочатку вона звернулася до українських мільярдерів, але не отримала підтримки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні можуть конфіскувати майно 302 підсанкційних осіб, - Мін’юст