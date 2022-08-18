Видатки держбюджету від початку повномасштабного вторгнення РФ наближаються до трильйона гривень, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету становить 988,1 млрд гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що у липні видатки становили 174,9 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України станом на 15 серпня 2022 року.

У структурі видатків найбільші суми спрямовані на оплату праці з нарахуваннями - 386,6 млрд грн (у липні – 81,7 млрд грн), або 39,1% від загального обсягу видатків за період, починаючи з 24 лютого. На грошове утримання військовослужбовців спрямовано 287,8 млрд гривень (у липні – 62 млрд грн).

На оплату використання товарів і послуг спрямовано 234,6 млрд грн (у липні – 42 млрд грн), або 23,7% від обсягу видатків. Зокрема, 135,1 млрд грн - для підтримки Збройних сил України (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту). Крім того, 62,2 млрд грн перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

У Мінфіні також поінформували, що з 24 лютого на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) перераховано 214,2 млрд грн (у липні – 38,9 млрд грн), або 21,7% від загального обсягу видатків. У тому числі, 89,4 млрд грн - трансферт Пенсійному фонду України для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій.

Ще 66,1 млрд грн спрямовано для виплати Міністерством соціальної політики України деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення, виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, а також надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання. На допомогу за програмою "єПідтримка" спрямовано 30,4 млрд грн.

На обслуговування державного боргу спрямовано 65,2 млрд грн (у липні – 3,1 млрд грн), або 6,6 % від загального обсягу; на трансферти місцевим бюджетам - 64,1 млрд грн (у липні – 6,5 млрд грн), або 6,5 % від загального обсягу.