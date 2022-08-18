УКР
Чорнобильська АЕС відновить роботи зі зняття з експлуатації перших трьох енергоблоків

чаес,відходи,радіоактивні

Ліцензійна комісія Державної інспекції ядерного регулювання України прийняла рішення про відновлення всіх ліцензій на провадження діяльності Чорнобильської АЕС у сфері роботи з радіоактивними відходами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного спеціалізованого підприємства "ЧАЕС".

Як відомо, після окупації ЧАЕС військами Російської Федерації, регулятор зупинив дію ліцензій, чим фактично паралізував роботу ЧАЕС у сфері зняття з експлуатації енергоблоків №1, 2 і 3, діяльності на об’єктах з поводження з радіоактивними відходами та окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

В рамках заходів з відновлення дії ліцензій, ЧАЕС виконала необхідний перелік робіт. Зокрема, підтвердила відповідність організаційної структури, наявність кваліфікованого персоналу, матеріальних та інших ресурсів нормам та правилам з ядерної та радіаційної безпеки. Для цього було підготовлено необхідну кількість обґрунтувальних документів та інформації, а також проведено низку робіт з інвентаризації майна, обстеження радіаційних об’єктів, приміщень та території проммайданчика ДСП ЧАЕС. Для виконання робіт з відновлення дії ліцензій було залучено майже всі підрозділи підприємства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія заздалегідь готувала мережу з агентів для швидкого захоплення ЧАЕС, - Reuters

"Рішення прийнято з урахуванням результатів експертної оцінки, проведеної ДІЯРУ із залученням експертів ДНТЦ ЯРБ. ДІЯРУ також запропонувала ЧАЕС виконати ряд додаткових заходів щодо вдосконалення рівня безпеки об’єктів, згідно з рекомендаціями експертної оцінки", - прокоментував відновлення ліцензій начальник відділу ліцензування ЧАЕС Ігор Хом’як.

Нагадаємо, російські військові утримували зону відчуження, зокрема майданчик Чорнобильської АЕС та саму станцію, з 24 лютого до 31 березня. Переміщення у великій кількості важкої військової техніки спровокували підвищення рівня радіації, а знеструмлення майданчика ЧАЕС поставило під загрозу виведення з ладу сховищ відпрацьованого ядерного палива.

За даними ЗМІ, російським окупантам вдалося блискавично захопити територію Чорнобильської АЕС завдяки мережі агентів, які були інспіровані до України задовго до російського вторгнення. Захоплення станції відкривало найкоротший шлях наступу на Київ.

Крім цього, окупанти неодноразово обстрілювали ЯПУ "Джерело нейтронів" у Харкові та знеструмили її, що є порушенням правил безпеки.

З 4 березня і досі вони утримують Запорізьку атомну станцію, під час її захоплення агресори також обстрілювали ЗАЕС, що призвело до пожежі облікового центру поблизу енергоблоків, потім підривали на самій території станції боєприпаси, що не розірвались.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на ЗАЕС. Це, по суті, застосування ядерної зброї", - Зеленський. ВIДЕО

+2
всі радіоактивні відходи треба вівозити під кордони рашки та белорашки...
показати весь коментар
18.08.2022 18:08 Відповісти
+1
З урахуванням того який дефіцит електроенергії буде з втратою енергогенеруючих потужностей на сході може поки не знімати з експлуатації ті блоки...
показати весь коментар
18.08.2022 18:41 Відповісти
+1
С ним можно очень мощный удар по врагу нанести. Внести радиоактивные материалы в водохранилища открытые, в водопроводные трубы вварить трубу с краном и с материалом для смешивания, в школы и торговые центры капсулы с материалом прятать в штукатурку - это реально действенная угроза, которую легко привести в исполнение за счет знания языка и наличия миллионов беженцев в РФ. Особенно смертельно опасно попадание в пищевод и желудок из водопровода, а легкие элементы типа йода спокойно пройдут очень многие способы фильтрации воды, также тритий по-моему токсичен.

Не обязательно делать обогащенные материалы и соединять их в стволе пушки для цепной реакции, хотя те же американцы в 1991-ом сделали бетонобойные бомбы из старых стволов пушек, вставив в них взрывчатку и заварив один конец, приделав стабилизаторы и сбрасывая с самолетов. Мы тоже можем такую же штуку сделать с обогащенными веществами, которые не дадут сильного взрыва, но на высоте 2км над кацапским городом будет мощный взрыв в пару тонн тротилового эквивалента с распылением очень опасных веществ. Су24 легко залетит, если немного перегрузить ПВО с помощью авиамоделей с двигателем и схожим профилем отражения в кацапских радарах. Да и воздушный шар над Москвой и Петербургом никто не отменял, а ствол пушки легко завести из Казахстана в Россию, а до Казахстана уже чем угодно.

Эти угрозы нужно высказывать непрерывно, угрожая привезти их в исполнение по малейшему поводу. Против них в принципе нет защиты, зато есть десятки тысяч трупов москвичей, которые даже не понимают, что такое война.
показати весь коментар
18.08.2022 18:46 Відповісти
