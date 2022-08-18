Чорнобильська АЕС відновить роботи зі зняття з експлуатації перших трьох енергоблоків

Ліцензійна комісія Державної інспекції ядерного регулювання України прийняла рішення про відновлення всіх ліцензій на провадження діяльності Чорнобильської АЕС у сфері роботи з радіоактивними відходами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного спеціалізованого підприємства "ЧАЕС".

Як відомо, після окупації ЧАЕС військами Російської Федерації, регулятор зупинив дію ліцензій, чим фактично паралізував роботу ЧАЕС у сфері зняття з експлуатації енергоблоків №1, 2 і 3, діяльності на об’єктах з поводження з радіоактивними відходами та окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

В рамках заходів з відновлення дії ліцензій, ЧАЕС виконала необхідний перелік робіт. Зокрема, підтвердила відповідність організаційної структури, наявність кваліфікованого персоналу, матеріальних та інших ресурсів нормам та правилам з ядерної та радіаційної безпеки. Для цього було підготовлено необхідну кількість обґрунтувальних документів та інформації, а також проведено низку робіт з інвентаризації майна, обстеження радіаційних об’єктів, приміщень та території проммайданчика ДСП ЧАЕС. Для виконання робіт з відновлення дії ліцензій було залучено майже всі підрозділи підприємства.

"Рішення прийнято з урахуванням результатів експертної оцінки, проведеної ДІЯРУ із залученням експертів ДНТЦ ЯРБ. ДІЯРУ також запропонувала ЧАЕС виконати ряд додаткових заходів щодо вдосконалення рівня безпеки об’єктів, згідно з рекомендаціями експертної оцінки", - прокоментував відновлення ліцензій начальник відділу ліцензування ЧАЕС Ігор Хом’як.

Нагадаємо, російські військові утримували зону відчуження, зокрема майданчик Чорнобильської АЕС та саму станцію, з 24 лютого до 31 березня. Переміщення у великій кількості важкої військової техніки спровокували підвищення рівня радіації, а знеструмлення майданчика ЧАЕС поставило під загрозу виведення з ладу сховищ відпрацьованого ядерного палива.

За даними ЗМІ, російським окупантам вдалося блискавично захопити територію Чорнобильської АЕС завдяки мережі агентів, які були інспіровані до України задовго до російського вторгнення. Захоплення станції відкривало найкоротший шлях наступу на Київ.

Крім цього, окупанти неодноразово обстрілювали ЯПУ "Джерело нейтронів" у Харкові та знеструмили її, що є порушенням правил безпеки.

З 4 березня і досі вони утримують Запорізьку атомну станцію, під час її захоплення агресори також обстрілювали ЗАЕС, що призвело до пожежі облікового центру поблизу енергоблоків, потім підривали на самій території станції боєприпаси, що не розірвались.

