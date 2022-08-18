Зеленський та Ердоган обговорили зернову ініціативу, ситуацію на ЗАЕС та оборонну взаємодію
Президент Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Візит Президента Туреччини до України - вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни. Під час зустрічі у Львові обговорили з Реджепом Таїпом Ердоганом можливість удосконалення зернової ініціативи, ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку окупантів, масштабну крадіжку Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Також торкнулися питань оборонної взаємодії.
Впевнений, подальше розширення співпраці між Україною і Туреччиною посилить обидві сторони", - йдеться в повідомленні.
хтось бреше !!!
а правда може бути гіркою... бо ніхто з тих хто допомагав боротися проти ***** не були запрошені на "сообразить на троих"... і це напрягає і занепокоює... бо брехнею від боневтіка ситі по вуха...
И все. За 24 часа все кабинеты ОП будут пустые, а гарант будет трястись и плакать в своем кабинете... И потом внимательно перечитает Конституцию и будет ее исполнять...
И проливы можно закрыть не только в Стамбуле, но и в Эгейском море - на входе в Чаннакале.
А туркам нужно помнить, что право контролировать проливы им не русский царь подарил, а французы с англичанами. Могут и отобрать!
А Зеленский - тупой мальчик в руках жестких прожженных дядей педофилов.
завод Байрактаров строят только чтобы украинские двигатели для них получать - или ты думал это они по доброте душевной все "дарят"?
(Я чому то думаю, що вже не передумає??)
Жадность фраера погубит👈