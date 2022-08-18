Зеленський та Ердоган обговорили зернову ініціативу, ситуацію на ЗАЕС та оборонну взаємодію

Президент Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Візит Президента Туреччини до України - вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни. Під час зустрічі у Львові обговорили з Реджепом Таїпом Ердоганом можливість удосконалення зернової ініціативи, ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку окупантів, масштабну крадіжку Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Також торкнулися питань оборонної взаємодії.



Впевнений, подальше розширення співпраці між Україною і Туреччиною посилить обидві сторони", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерріша тривала близько 40 хвилин