Зеленський та Ердоган обговорили зернову ініціативу, ситуацію на ЗАЕС та оборонну взаємодію

Президент Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Візит Президента Туреччини до України - вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни. Під час зустрічі у Львові обговорили з Реджепом Таїпом Ердоганом можливість удосконалення зернової ініціативи, ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку окупантів, масштабну крадіжку Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Також торкнулися питань оборонної взаємодії.

Впевнений, подальше розширення співпраці між Україною і Туреччиною посилить обидві сторони", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерріша тривала близько 40 хвилин

Зеленський Володимир (25542) Ердоган Реджеп Таїп (984)
+18
жидкий доклад, правду давай!
показати весь коментар
18.08.2022 18:05 Відповісти
+13
Президент Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі
показати весь коментар
18.08.2022 18:12 Відповісти
+13
Шо на цей раз найвеличніший вирішив збрехнути? І якими втратами і жертвами це стане?
показати весь коментар
18.08.2022 18:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
жидкий доклад, правду давай!
показати весь коментар
18.08.2022 18:05 Відповісти
Ну ...правду,через...Вашингтон пост сообщит...
показати весь коментар
18.08.2022 19:11 Відповісти
Скорiше через Vogue..
показати весь коментар
18.08.2022 19:25 Відповісти
че то темніт зе...
показати весь коментар
18.08.2022 18:06 Відповісти
це для цього Ердоган пхався з Польщі автобусом і чекав 3 годи на пункті пропуску ?

хтось бреше !!!
показати весь коментар
18.08.2022 18:06 Відповісти
Ну звісно хто. Нащадок яничар Це він про вагнера та напад орків на Україну брехав
показати весь коментар
18.08.2022 18:15 Відповісти
Ситуація на ЗАЕС за...шибісь, із зерновою ініціативою Ердоган вже розібрався - купує зерно і в нас і в рашки (не ясно чиє, може й крадене в України) а з обороною що там, все ок.
показати весь коментар
18.08.2022 18:12 Відповісти
Президент Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі
показати весь коментар
18.08.2022 18:12 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 21:02 Відповісти
Шо на цей раз найвеличніший вирішив збрехнути? І якими втратами і жертвами це стане?
показати весь коментар
18.08.2022 18:14 Відповісти
по потужному меседжу найвеличнішого зустріч ввійде в історію як ердоган1, або оман2.
показати весь коментар
18.08.2022 18:15 Відповісти
то скажи ж вже, що ж там ***** передало?
показати весь коментар
18.08.2022 18:15 Відповісти
Ну турецькі змі або CNN нам розкаже що і до чого.Так шо зе краще правду кажи,бо знову будеш віднєкуватись і бекати.Невірю що турок і португальчик просто приїхали мило посидіти до Львова,і кавусі випити..
показати весь коментар
18.08.2022 18:21 Відповісти
не вiрьте падлу..воно з самого початку зе дiбiлiзма нас за лохiв рахуhttps://kras-meria.in.ua/24724.html є
показати весь коментар
18.08.2022 18:24 Відповісти
Гаварілі би есчо,да боліт,самі знаєте,що...
показати весь коментар
18.08.2022 18:24 Відповісти
знову буде пів року про шашлики свистіти???
а правда може бути гіркою... бо ніхто з тих хто допомагав боротися проти ***** не були запрошені на "сообразить на троих"... і це напрягає і занепокоює... бо брехнею від боневтіка ситі по вуха...
показати весь коментар
18.08.2022 18:24 Відповісти
Похоже вся проблема в том, чтобы нашелся один смелый полицейский, который остановит кортеж Ермака и найдет у него в машине порошок белого цвета. А рядом пили пиво бойцы ССО, которые выступят гарантами равноправия граждан Украины.
И все. За 24 часа все кабинеты ОП будут пустые, а гарант будет трястись и плакать в своем кабинете... И потом внимательно перечитает Конституцию и будет ее исполнять...
показати весь коментар
18.08.2022 18:36 Відповісти
Или же Сергея Жадана может ожидать ссылка в Форт Урале...
показати весь коментар
18.08.2022 18:38 Відповісти
Залужный - не позорь погоны! Объясни клоуну, что миллиарды долларов США, их спутниковая разведка, их дроны камикадзе и турецкие байрактары - это как взрослый матерый слон и самец **********! Турками понукает тот, кого болше всех лежит на их пляжах и кто больше всех покупает их помидоры. А вся их оборонка может рухнуть в один день, когда американцы наложат на них санкции, как на экономического союзника России.
И проливы можно закрыть не только в Стамбуле, но и в Эгейском море - на входе в Чаннакале.
А туркам нужно помнить, что право контролировать проливы им не русский царь подарил, а французы с англичанами. Могут и отобрать!
А Зеленский - тупой мальчик в руках жестких прожженных дядей педофилов.
показати весь коментар
18.08.2022 18:31 Відповісти
чучєлка, ти шото раскудахталась сьогодні
показати весь коментар
18.08.2022 19:27 Відповісти
Вроде бы турки положили заранее на оборонные санкции европы и америки. И потом, какие же нехорошие эти турки, оказывается, и завод Байрактаров строят, и те же Байрактары дарят, и зерно Украины вывозят( в казну Украины), а вам все мало. Не лижет же он жопу европе и америке. А жополизам это не нравится. Нехороший шайтан этот Эрдоган. Послать бы всех нах, и будет просто красавцем. Эрдоган единственный президент, который занят конкретными делами, в отличии от президентов гейропы. И если Зеленский делает такие доклады, значит Турция ближе к Украине, чем к кацапии. Неблагодарность..........
показати весь коментар
18.08.2022 18:49 Відповісти
расскажи, умный человек, а почему в Турции инфляция 80% при таком успешном султане?

завод Байрактаров строят только чтобы украинские двигатели для них получать - или ты думал это они по доброте душевной все "дарят"?
показати весь коментар
18.08.2022 19:30 Відповісти
В Турции инфляция 80 % оттого, что, на них давят и с твоей хваленой гейропы, и с америки. По твоим выводам нужно стать раком, чтобы в стране не было инфляции? Будет время еще вспомнишь мои слова, гейропа вам ещё поставит условия. Мало не покажется. Это они сейчас поддерживают вас только потому, что на той стороне баррикад кацапия.
показати весь коментар
18.08.2022 20:18 Відповісти
По поводу двигателей. В Турции из-за санкций уже почти готов самолет 5-го поколения. Сами сделали. Или думаешь там нет умов? Годом позже, или больше, но они добиваются своего. Строят завот из-за двигателей. А Украине от этой сделки вообще нет пользы. Так получается? Нельзя сделать свои ударные беспилотники без турков? Не получается. Где-то Украина впереди, где-то Турция преуспела. Вот и решили соединить свои возможности, во благо СВОИХ ГОСУДАРСТВ. Это плохо?
показати весь коментар
18.08.2022 20:30 Відповісти
molodet
показати весь коментар
18.08.2022 20:06 Відповісти
Золоті слова !! Як би там Ердоган не намагався каламутити воду - якщо він не передумає, і далі комбінуватиме, то з ним і з Туреччиною відбудеться велика непонятка!!
(Я чому то думаю, що вже не передумає??)
Жадность фраера погубит👈
показати весь коментар
18.08.2022 19:16 Відповісти
н отобрать а вместе с тобой *** сосат будете неблагодпрные сволочи.
показати весь коментар
18.08.2022 20:08 Відповісти
А может быть и турецкие помидоры будут в Россию завозить через Одессу?
показати весь коментар
18.08.2022 18:41 Відповісти
...к тому идет
показати весь коментар
18.08.2022 19:31 Відповісти
***** на каркалыгу! Лом Каддафи ждет новую диктаторскую жопу.
показати весь коментар
18.08.2022 18:53 Відповісти
Агрономи, блін!
показати весь коментар
18.08.2022 21:25 Відповісти
Зеленский в парадной майке.
показати весь коментар
18.08.2022 22:46 Відповісти
 
 