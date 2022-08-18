УКР
Підписано меморандум щодо участі Туреччини у повоєнній відбудові інфраструктури України, - ОП

туреччина,відбудова

У Львові у присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення інфраструктури, який передбачає участь турецької сторони у повоєнній відбудові нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави. 

Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш.

"Туреччина – наш стратегічний союзник. Ми вдячні турецьким партнерам за готовність до співпраці у відбудові зруйнованої Росією інфраструктури. Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів, і зарекомендував себе як надійний партнер. Тому розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільної відбудови", – сказав Олександр Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Ердоган обговорили зернову ініціативу, ситуацію на ЗАЕС та оборонну взаємодію

Передбачається, що турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проекти відновлення, а також надавати консультаційну й технічну допомогу.

Як перший проект розглядається відбудова мосту в селі Романівка Київської області, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Він був зруйнований на початку повномасштабного російського вторгнення, і фактично це зупинило наступ агресора на столицю.

Найближчим часом буде створена спільна українсько-турецька робоча група щодо питань відбудови, у межах якої опрацюють механізми залучення турецьких інвестицій у конкретні проекти.

Також читайте: Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерріша тривала близько 40 хвилин

Автор: 

Зеленський Володимир (25542) Туреччина (3680) Ердоган Реджеп Таїп (984) Кубраков Олександр (452) відбудова (380)
Топ коментарі
+16
Щось дуже спішать дерибанити.
18.08.2022 18:13 Відповісти
+12
Ахренеть, а эти зеленые суперменши спросили американцев - согласны ли они, чтобы их деньги раздерибанили киевские евреи с турками?
Видит бог, я до этого всегда относился с уважением к людям еврейской - отец моего друга был учителем математики в нашей школе.
Но евреям нужно подушками удавить кой-кого - несчастье нации...
18.08.2022 18:21 Відповісти
+12
Побачили як красти мільярди на дорогах, а тут бездонна кормушка. І їм без різниці скільки територій буде в України, їм головне заморозити бойові дії і починати свої схеми із зеблом.
18.08.2022 18:23 Відповісти
тобто "ні про шо"
18.08.2022 18:13 Відповісти
Щось дуже спішать дерибанити.
18.08.2022 18:13 Відповісти
Чого спішать?)) другий термін ще не гарантований, більшість 73відсоткових за кордоном, диви і слимак арестович стане президентом на втіху расєянам...
18.08.2022 19:27 Відповісти
так це він для цього від куйла приїздив....чи напамятати боневтіку про грошенята в омані вже отримані...
показати весь коментар
ну зато буба краватку на майку не одел...рыстократы должны марку держать всехта...
показати весь коментар
Ну лєнка завжди може розчепірити ноги, щоб заспокоїти "афіциальних ліц".
показати весь коментар
Теля щє в гузні а вони вже навар ділять...
показати весь коментар
Ахренеть, а эти зеленые суперменши спросили американцев - согласны ли они, чтобы их деньги раздерибанили киевские евреи с турками?
Видит бог, я до этого всегда относился с уважением к людям еврейской - отец моего друга был учителем математики в нашей школе.
Но евреям нужно подушками удавить кой-кого - несчастье нации...
18.08.2022 18:21 Відповісти
Как говорила Спартц - мы не хотим еще одного Афганистана. Афганистан кто не знает был страной-витриной, куда США вкладывали кучу денег для того чтобы показать что демократия возможна, но деньги разворовывались местными чиновниками, а американские власти на это не обращали внимание, так как это вредило их политике.
18.08.2022 18:25 Відповісти
не путай криворогих с киевскими...
показати весь коментар
Побачили як красти мільярди на дорогах, а тут бездонна кормушка. І їм без різниці скільки територій буде в України, їм головне заморозити бойові дії і починати свої схеми із зеблом.
18.08.2022 18:23 Відповісти
Так европейские строители не будут брать взяток. А турки - это же свои братаны. С ними легко и понятно договориться, как наворовать побольше.

Ни одного вороватого чиновника за время войны не арестовали. Только тех, на кого заказ или внутренняя грызня. Вот если бы расстреляли тех чиновников, кто без уплаты пошлины ввез себе бэнтли или иной хлам дорогущий, то совсем другой разговор был бы.

Никто не собирается жить как в Европе, 99% чиновников и дальше собираются воровать, брать взятки, жить в роскоши и ничего не делать. Закон об оружии так или иначе сольют, неспешно, но сольют.
18.08.2022 18:50 Відповісти
Взяли на себе ще зобов'язань, чому ні.
18.08.2022 18:24 Відповісти
*****...
Давайте ще з Китаєм та Раісєй підпишіть угоди.

***** зелені...
18.08.2022 18:24 Відповісти
Товарообіг Туреччини і росії виріс на 56 % з початку війни - це більши ніж росії і Китаю. Туреччина має великі плани на відбудову України ( п.с Німеччину вже якось відбудовували,що залишилося 4 млн турків, тепер Ердоган каже: турки у европі мають мати по 4 дітей і тоді аллах подарує нам Европу. Тобто Европа і США з МВФ дають гроші, турецький бізнес відбудовує ( якість і корупційну складову з чиновниками прошу врахувати), а крім того аллах їм ще Україну через кілька років подарує ( з урахуванням нашої катастрофи в демографії), помоєму ідеально.
18.08.2022 18:25 Відповісти
Ну хай готелів в Криму після деокупації набудують, бо крисчанє за 32 роки спромоглись тільки своїми сараями зіпсувати всі види.
показати весь коментар
О невже ВЕЛИКЕ ВІДБУДІВНИЦТВО????????????
показати весь коментар
велике крадівництво-2.1
показати весь коментар
відбудова - то добре...
але поки що ***** не пішло нах.... і не вигнали русню з нашого дому...
18.08.2022 18:26 Відповісти
це не завадить туркам почати відбудовувати дороги й проводити їх вороночний ремонт на лінії фронту. вони відомі шляхобудівники)
18.08.2022 18:30 Відповісти
Це точно)) наші знайомі біженці з Авдєєвки навіть при янеку не бачили такого асфальту та світлофорів працюючих цілодобово у навколишніх селах...
показати весь коментар
здають падли..ось i вимальовуhttps://kras-meria.in.ua/24724.html є ться iнфа про знаття Залужного...ху..й
18.08.2022 18:27 Відповісти
Та вже був один Міморандум.
показати весь коментар
І що для цього треба було пертися аж у Львів??
показати весь коментар
У мене величезна недовіра до Туреччини.
Підтверджена історією.
Людоловам - не може бути довіри. Скільки ж вони українців та українок занапастили...
Чим зєля розплачуватиметься з ними? Ясиром?
18.08.2022 18:33 Відповісти
Справедливости ради не они людей ловили, а татары. Просто у них было рабство. Вот татары ловили людей и продавали в Крыму.
18.08.2022 18:34 Відповісти
Справедливости ради, на территории современной турции, пришлые тюрки вытеснили, истребили все коренные народы - греков, армян, ассирийцев. Курды сопротивляются.
18.08.2022 18:58 Відповісти
Мы то какое к ним отношения имеем? Турки, кстати, не начали торговлю рабами. Она существовала ранее. Еще до турок.
показати весь коментар
Ага, расскажи это янычарам.
показати весь коментар
онуры уже на изготовке с низкого старта. Схематоз тот же.
показати весь коментар
Уважаемая аудитория Цензора, вы посвящали диферамбы турции и эрдогану (и алиеву тоже) на протяжении нескольких лет. Вы наконец поняли, что Украине не по одной дороге с такими диктаторскими режимами, как Турция и азербайджан? путин- эрдоган- алиев это бусурманская азиатская тройня, которая как плесень накрывает цивилизацию. И скажу, что лучше всего они умеют коррумпировать. Так что будьте на чеку, возможно троянский конь уже стоит на Банковой.
показати весь коментар
В Україні 40% робітників втратили роботу. Будівельна галузь просто вмерла, людей прросто розпустили. А цей підор вже роздає підряди туркам? Я не хочу жити в країні, де це підор при владі.
показати весь коментар
Выше правильно написали. Турки просто часть их кортеля по разворованию нашего госбюджета. Также как это было с Будивныцтвом. Ермак создал картель - где-то даже фотка была у Загребельной с подписями кто есть кто. И они без тендеров просто получают финансирование с кормушки.
показати весь коментар
тобто після завершення війни, десятки тисяч українських чоловіків ломануться на захід до своїх родин, аби ніколи не повернутися, а Вкраїна платитиме колосальні кошти тисячам турків за відбудову?!!!!!
я не буду вже вдесяте за сьогодні проклинати зе-лупу - ця істота безнадійна. але хочу втретє за сьогодні повторити - що більше здохне, зконає, втече публіки зі складу 73%, то краще. тому кацапські "калібри", "смерчі" та "урагани" - you're welcome!!!
показати весь коментар
Не запивай снікерси редбулом, ти стаєш небезпечним для зевиборців...)))
показати весь коментар
Уряяаааа! Бум жить. Строіть дорогі і бабло рубіть. Токо дєло за маленьким - як пиню прибить.
показати весь коментар
Зеленський раніше вже запрошував, здається, шведів, будувати сміттєпереробні заводи після війни. Планується грандіозне будівництво з випереджаючим графіком стосовно невідомостей закінчення війни.
Інвестори і міжнародні фінансові організації мають пріоритет у визначенні генеральних підрядників. Жодного офшору, жодного бені, максимальне залучення українських незаплямованих компаній і робочої сили. Ну і, звичайно, новий уряд, новий президент.
18.08.2022 19:13 Відповісти
Скоро на всіх дорогах знову появляться
показати весь коментар
Території захоплені расєянами відбудовуватиме у першу чергу, цеж Україна і українці...
показати весь коментар
Запроси єврея в хату, той посварить вас з гостями і заробить на вас.
показати весь коментар
Эрдоган ручкается с пуйлом, оправдывает его, во многом поддерживает, не присоедился к санкиям протим лаптестана, а Зеленский за это ему в подарок - подряды на работу в Украине.
Случайно не по подсказке пуйла по цепочке прошел такой вид благодарности Эрогану?
показати весь коментар
в "зе" "церковні миші" в казні.Відновлювати Україну будуть під чітким контролем Заходу ,а не турецький офшорний посередник,котрий разом з "зе" займалися "стратегічним "грабежем української казни на "великому крадівництві" доріг і мостів.Чому дороги і мости не можуть будувати стратегічні партнери,котрі допомагають Україні і озброєнням і фінансами наприклад Польща .країни Прибалтики ,Англія,США?
показати весь коментар
Зєля злив Ердогану майбутні гроші на відновлення України. Ну круто. Коли Україна відмахається, тут черга з найкращіх будівних компаній буде. А Зєля вже всьо злив туркам...
показати весь коментар
Хітроср@кий Ердоган й безпринципний Зе..... Ердоган й з рашистами співпрацює, й тут бажає відхопити.... а чому не Польща чи Єстонія з Чехією? Чому не Британія чи Канада з Америкою? Чому саме Турція? Простійше схеми з Ердоганом робити?
показати весь коментар
Той турецький жид - грає собі на руку.
Йому вигідно - і тут і там. Значить - нахер!
показати весь коментар
Османский еврей уже застолбил местечко!
показати весь коментар
