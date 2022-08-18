Підписано меморандум щодо участі Туреччини у повоєнній відбудові інфраструктури України, - ОП
У Львові у присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення інфраструктури, який передбачає участь турецької сторони у повоєнній відбудові нашої країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш.
"Туреччина – наш стратегічний союзник. Ми вдячні турецьким партнерам за готовність до співпраці у відбудові зруйнованої Росією інфраструктури. Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів, і зарекомендував себе як надійний партнер. Тому розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільної відбудови", – сказав Олександр Кубраков.
Передбачається, що турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проекти відновлення, а також надавати консультаційну й технічну допомогу.
Як перший проект розглядається відбудова мосту в селі Романівка Київської області, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Він був зруйнований на початку повномасштабного російського вторгнення, і фактично це зупинило наступ агресора на столицю.
Найближчим часом буде створена спільна українсько-турецька робоча група щодо питань відбудови, у межах якої опрацюють механізми залучення турецьких інвестицій у конкретні проекти.
