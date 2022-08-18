УКР
Бізнес занепокоєний можливим впровадженням 10% збору на імпортні валютні операції – ЕВА

eba

Члени Европейськоі бізнес асоціації (ЕВА) занепокоєні можливим впровадженям 10% збору на імпортні валютні операції, це може призвести до росту вартості товарів та послуг, а також до зростання корупційних схем.

Про це йдеться в офіційному листі ЕВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Є побоювання, що дана ініціатива може бути розцінена країнами як додаткове оподаткування імпорту, зокрема дискримінаційний захід по відношенню до товарів та послуг з країн, які надали українським товарам режим найбільшого сприяння та скасували мита. У зв’язку із зазначеним, впровадження такого заходу потребує попередніх переговорів з ЄС та Світовою організацією торгівлі", - йдеться з зверненні.

Окрім іншого, додатковий податок неминуче відобразиться на цінах для кінцевого споживача, що призведе до подорожчання продукції, у тому числі соціально значущої і життєво необхідної, наприклад, лікарських засобів і медичних виробів. Відтак, є ризик зростання інфляції через збільшення вартості продуктового кошику. І, як наслідок, для підтримки платоспроможності громадян може виникнути потреба у застосовуванні компенсаторних заходів.

"Водночас, у переліку імпортованих товарів є нафтопродукти, газ, вугілля, бензин, медикаменти, активні фармацевтичні інгредієнти для виробництва ліків, телекомунікаційне обладнання, яке використовується для розвитку та відновлення телекомунікаційних мереж. По суті це товари критичного імпорту, заміни яким часто немає (не виробляється) в Україні", - підкреслюють експерти бізнес асоціації.

Крім того, додаткове оподаткування валютних операцій може призвести до збільшення тиску виключно на "білий" бізнес, який офіційно сплачує податки, а тіньовий сектор економіки, який працює з готівковими валютними коштами або за іншими "схемами" розрахунків, залишиться в конкурентній перевазі на ринку України.

При цьому, імовірно, при запровадженні додаткового оподаткування імпорту обсяги офіційних імпортних операцій ще більше скоротяться, що не призведе до збільшення податкових надходжень. В той же, час, це може мати зворотній наслідок у вигляді збільшення обсягів товарної контрабанди.

Також читайте: Податок на валюту, який ініціює влада, негативно вплине на конкурентоздатність українського бізнесу, – ЕВА

"Тож Європейська Бізнес Асоціація звертається до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко, Міністра фінансів України Сергія Марченко, Голови Національного банку України Кирила Шевченко, Голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики України Данила Гетманцева із закликом перед прийняттям рішення все ж повноцінно оцінити ризики від впровадження цього податку як для держави, так, зокрема, і для бізнесу.

Адже левова частка компаній в існуючих непростих умовах може просто не витримати такого навантаження, наслідком чого може стати скорочення або й взагалі закриття підприємств. А це – надходження до державного бюджету, роботі місця, які надає бізнес населенню, заробітні плати, тощо. Водночас, у разі необхідності, спільнота пропонує провести широке обговорення за участі бізнесу, де компанії зможуть озвучити всі можливі наслідки та ефекти для бізнесу", - підкреслили автори листа.

Нагадаємо, за словами нардепа Ярослава Железняка, пропозиція запровадити 10% мита на імпорт прийшла від НБУ. Вона знайшла підтримку в Офісі Президента (заступником по економіці Ростиславом Шурмою). Розробити та виступити ініціатором законопроекту доручили Кабінету Міністрів. Відповідно, головні стейкхолдери зараз — це ОП та КМУ. Фінального тексту законопроекту поки не існує. Всі деталі зараз — на рівні обговорення. Наразі не зрозуміло, чи знайдуться у Верховній Раді голоси для прийняття такого рішення.

