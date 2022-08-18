УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4270 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 701 35

Ворог посилив резервами свої угруповання на Харківському та Південнобузькому напрямках, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом 18.00 18.08.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Слава Україні! Триває 176 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Силами оборони.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. Ворог здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Студенок, Павлівка та Велика Писарівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті позиції, провести заходи відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, поповнити запаси логістичного забезпечення військ. Поповнив угруповання батальйонною тактичною групою та розгорнув додаткові комплекси радіоелектронної боротьби. Задіяв танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів районів населених пунктів Уди, Калинове, Слатине, Дергачі, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Кутузівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Печеніги, Леб’яжє, Коробочкине, Стара Гнилиця, Слобожанське, Чепіль та Великі Проходи. Також окупанти завдали авіаударів неподалік Верхнього Салтова, Старий Салтова і Баранівки.

На Словʼянському напрямку ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії поблизу Грушувахи, Великої Комишувахи, Краснопілля, Дібрівного, Вірнопілля, Бражівки, Червоного, Адамівки, Мазанівки, Норцівки, Долини та Богородичного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 44 300 осіб, 234 літаки, 197 гелікоптерів, 1 889 танків та 4 179 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Роздолівки, Григорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки, Федорівки, Берестового, Веселого та Кривої Луки. Окрім того, ворог завдав авіаудару неподалік Спірного. Окупанти здійснили безуспішну спробу наступу на напрямку Миколаївка – Виїмка. Зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Білогорівка, Вершина та Залізне. Задіяв авіацію для ударів по районах Соледара, Бахмута, Яковлівки, Зайцевого, Покровського, Веселої Долини та Білогорівки. Наступальними та штурмовими діями противник намагався прорвати оборону наших військ та просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір’я і Гольмівського у напрямку міста Бахмут. Успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку із танків, ствольної та реактивної артилерії вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Піски, Опитне, Первомайське, Невельське, Кам’янка, Веселе, Новобахмутівка, Нетайлове, Нью-Йорк та Юр’ївка. Російські окупанти задіяли авіацію для ударів безпосередньо по населеному пункту Красногорівка. Ворог здійснив невдалі спроби покращення тактичного положення на напрямках Верхньоторецьке – Камʼянка, Новоселівка Друга – Авдіївка, Піски – Первомайське та Лозове – Первомайське.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Павлівки, Володимирівки, Великої Новосілки, Вугледара, Времівки, Новомихайлівки, Пречистівки та Золотої Ниви. Також окупанти завдав авіаудару неподалік Вугледару. Наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямку Тарамчук – Водяне. Отримав жорстку відсіч та відступив.

На Запорізькому напрямку не припинялись обстріли із усіх наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Щербаків, Залізничного та Новоандріївки.

Також читайте: Російські війська вели наступ на Краматорському, Бахмутському й Авдіївському напрямках, але зазнали втрат і відійшли, - Генштаб ЗСУ

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для проведення контрнаступальних дій. Окупанти посилили угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків. Ворог завдав авіаударів біля Білогірки, Білої Криниці та Лозового. Велику увагу приділяє веденню повітряної розвідки БпЛА.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два ворожих носії крилатих ракет морського базування.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Автор: 

Генштаб ЗС (7288)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
і після цих слів наші беруть це лайно в полон?
показати весь коментар
18.08.2022 19:14 Відповісти
+9
Это очень интересно,а шо там с нашей стороны усилили?
показати весь коментар
18.08.2022 19:13 Відповісти
+8
нас просто інформують,чи до чергового пройопа готують?
показати весь коментар
18.08.2022 19:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.08.2022 19:05 Відповісти
і після цих слів наші беруть це лайно в полон?
показати весь коментар
18.08.2022 19:14 Відповісти
Жители Владимира пожаловались на переименование их улицы в честь погибшего в Украине генерала
update: 18-08-2022 (18:07)

Жители улицы Парижской коммуны во Владимире пожаловались городскому прокурору Алексею Грошенкову и временно исполняющему обязанности губернатора Владимирской области Александру Авдееву из-за переименования их места жительства в улицу Героя России Кутузова. Об этом 17 августа https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/protivniki-pereimenovaniya-ulitsy-parizhskoy-kommuny-vo-vladimire-obratilas-za-podderzhkoy-k-vrio-gu/ сообщило местное издание "Зебра ТВ".

В своих обращениях жители улицы называют действия властей поспешными и незаконными, а также просят "заступничества от произвола чиновников". Авторы жалобы указывают, что решение топонимической комиссии противоречит положению о ее деятельности, а также обвиняют мэрию в фальсификации результатов опросов, манипуляциях общественным мнением, игнорировании интересов жителей и нарушении конституционных прав граждан.

Уже после переименования улицы, как писал "Томикс", 8 августа https://www.xn%E2%80%9433-vlciilyd.xn%E2%80%94p1ai/novosti/41817/ состоялась встреча жителей улицы с местными чиновниками. Вместо диалога там горожанам показали короткометражку, посвященную "подвигам" погибшего военного. Когда переубедить владимирцев не удалось, их обвинили в предательстве родины и посоветовали идти "целоваться с Зеленским".
На мероприятии присутствовали провокаторы в футболках с символом "Z", которые на этой улице не проживают, писало издание.
При этом, отмечает "Томикс", жители "не против специальной военной операции" и "не против увековечения имен конкретного и других Героев".
показати весь коментар
18.08.2022 19:20 Відповісти
нас просто інформують,чи до чергового пройопа готують?
показати весь коментар
18.08.2022 19:08 Відповісти
Не знаю. На херсонском направлении тоже свежак завезли. Сегодня запуски РСЗО с под Херсона были. Чего давно не было слышно. И по мостам орки один хер ездят и технику тягают.
показати весь коментар
18.08.2022 19:12 Відповісти
В каком смысле "по мостам" - это по уничтоженным мостам ?
показати весь коментар
18.08.2022 20:12 Відповісти
А що, інші є?

Жоден проліт будь-якого з трьох мостів не впав. Про які "унічтожені" Ви говорите?
показати весь коментар
18.08.2022 20:22 Відповісти
***** таки намагатиметься спаплюжити нам День Незалежності: в нього є якась їб@нута маніякальна пристрасть до сакральних чи важливих дат, тож думаю наш Генштаб врахує цей чинник ************ при плануванні відповідних заходів протидії.
показати весь коментар
18.08.2022 19:11 Відповісти
Это очень интересно,а шо там с нашей стороны усилили?
показати весь коментар
18.08.2022 19:13 Відповісти
Відправили 13 кортежів на Львів з Києва (природно, різними маршрутами) і три спецпотяга. Щоб Зє (на якого, за словами арестовича, об'явлено охоту), точно доїхав до Ердогана.
показати весь коментар
18.08.2022 21:15 Відповісти
Как неожиданно. Аристовичи со Ждановыми нам тут рассказывают, что они выдохлись, в упор не замечая сведений, что они проводят скрытую мобилизацию... А тех, что они собрали, хомячки диванные, с кучей финансовых проблем... И я думаю, что Уйло уверен, что он может себе позволить такие потери, пока на свете есть такие дураки. А Россия славится как раз дураками и дорогами! Деньги девать некуда из за санкций и дураков 10 миллионов потенциальных.
Ежу понятно, что 2-3 месяца и необходимо проводить ротацию, чтобы воины могли отдохнуть.
Это я уже про наши проблемы. У нас с этим проблемы. Поэтому нет и контрнаступления.
Нам не хватает не только бк, орудий, но и перевеса в личном составе, чтобы проводить успешное контрнаступление. Нужно проводить всеобщую мобилизацию в Украине и выгнать врага!
Главное не потерять инициативу, момент и поддержку всего мира!
показати весь коментар
18.08.2022 19:13 Відповісти
"Выгнаний" ворог із території України, спокійно продовжуватиме безкарно обстрілювати українську землю зі своєї території та пускати ракети з літаків, не залітаючи до нас. Як ваша загальна мобілізація допоможе це запобігти?
показати весь коментар
18.08.2022 22:38 Відповісти
Чергова бавовни в Криму. Тепер в Міжводному щось палає
https://m.youtube.com/shorts/GPVHFsCh7DM
показати весь коментар
18.08.2022 19:14 Відповісти
Орки на своєму телеграм "Бросок Мангуста" запостили відос, що Піски - під контролем ЗСУ.
https://t.me/Sharpreview/16407 Олег Шарп - передер .
А орки - знесли свій же пост.
показати весь коментар
18.08.2022 19:28 Відповісти
От источника с фронта. Пески наши. Слава нашим ЗСУ!
показати весь коментар
18.08.2022 20:08 Відповісти
От Генштаба
Ворог здійснив невдалі спроби покращення тактичного положення на напрямках Верхньоторецьке - Камʼянка, Новоселівка Друга - Авдіївка, Піски - Первомайське та Лозове - Первомайське. Джерело:
показати весь коментар
18.08.2022 20:35 Відповісти
Ох((
страшне(((
гатять, гатять і гатять((
Боже, бережи наших захисників. Оце тільки на тебе вже уповаємо...
показати весь коментар
18.08.2022 19:33 Відповісти


Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1560286392604819457 1 ч

Не вірите мені-повірте цьому автору.Ворог сконцентрує,сумарно,на 3-хоперативних напрямках,до 500ракет різних типів,для нанесення ударів.Заклики відкинути у кам'яний вік та нищити мирняк ,у промислових,як у Маріуполі,масштабах,хуйло почне втілювати на днях.Тож,готуймося до цього!
показати весь коментар
18.08.2022 19:36 Відповісти
3000 ракет уже запустили. До кам"яного віку ще дуже далеко. Але, можливо, любителям зелені трохи мізки поправило.
показати весь коментар
18.08.2022 19:42 Відповісти
А хто нам лікарь що ми не лупимо по білоруським аєродромах?Хто нам лікарь що ми невідповідаємо на обстріли Сумщини і інших прикординих територій хто нам лікарь що ми не лупимо по Білгороду по воєєнним?Хто нам лікарь що хаймерси не працюють в харковському направленні?Ми тількти розбираємо завали та фіксуємо жертви.Ми загралися в якусь політику доброти і неможна.А в цей час рівняють наші міста і вбивають наших людей.В нас війна чи якась херня?:
показати весь коментар
18.08.2022 19:43 Відповісти
Нікто отвєткі нє дайоть -
Іначє путєн нападьоть
показати весь коментар
18.08.2022 20:16 Відповісти
Як Україна може лупити по білоруських аеродромах, коли з цією країною має чинний договір про дружбу і співробітництво?
показати весь коментар
18.08.2022 20:24 Відповісти
Так само, як білорусія лупить по українскої території, маючи чинний договір про дружбу і співробітництво?
показати весь коментар
18.08.2022 23:06 Відповісти
Взагалі нерозумію що робиться на харкіському напрямку.Таке враження що на цей напрямок Генштаб просто болт положив.
показати весь коментар
18.08.2022 19:39 Відповісти
Грьобані політики та геніальні полководці з генштабу віддали Харків на повне знищення кацапам. Виходить, що на майбутнє Харківську обл. розглядають як окупованою. Хочу помилитись.
показати весь коментар
18.08.2022 23:13 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
18.08.2022 19:55 Відповісти
Якщо найближчими днями не загоряться аеродроми, інші військові об'єкти в Білорусії, Криму та Росії, якщо українців так само тероризуватимуть і обстрілюватимуть то у мене тільки одна думка - Зеленський хоче здати Україну.
показати весь коментар
18.08.2022 19:57 Відповісти
Стесняюсь спросить, более конкретные координаты... плеазе.
показати весь коментар
18.08.2022 20:12 Відповісти
ЗЫ... Складывается впечатление , шо вы не пересмотрели бавовна-видео от
показати весь коментар
18.08.2022 20:14 Відповісти
Скільки тут тусується незадоволених, втомлених від відсутності швидкої перемоги над нікчемною російською армадою героїв! ТУТ тусується...
показати весь коментар
18.08.2022 20:17 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 20:21 Відповісти
І яка може бути мова про переговори?!
показати весь коментар
18.08.2022 20:28 Відповісти
батальон какой то иркутовской или какой губернии граф корф или как то так я в телеге видел відали им форму и камазы на убой))
показати весь коментар
18.08.2022 20:29 Відповісти
 
 