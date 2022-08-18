Ворог посилив резервами свої угруповання на Харківському та Південнобузькому напрямках, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом 18.00 18.08.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Слава Україні! Триває 176 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Силами оборони.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. Ворог здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Студенок, Павлівка та Велика Писарівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті позиції, провести заходи відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, поповнити запаси логістичного забезпечення військ. Поповнив угруповання батальйонною тактичною групою та розгорнув додаткові комплекси радіоелектронної боротьби. Задіяв танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів районів населених пунктів Уди, Калинове, Слатине, Дергачі, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Кутузівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Печеніги, Леб’яжє, Коробочкине, Стара Гнилиця, Слобожанське, Чепіль та Великі Проходи. Також окупанти завдали авіаударів неподалік Верхнього Салтова, Старий Салтова і Баранівки.

На Словʼянському напрямку ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії поблизу Грушувахи, Великої Комишувахи, Краснопілля, Дібрівного, Вірнопілля, Бражівки, Червоного, Адамівки, Мазанівки, Норцівки, Долини та Богородичного.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Роздолівки, Григорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки, Федорівки, Берестового, Веселого та Кривої Луки. Окрім того, ворог завдав авіаудару неподалік Спірного. Окупанти здійснили безуспішну спробу наступу на напрямку Миколаївка – Виїмка. Зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Білогорівка, Вершина та Залізне. Задіяв авіацію для ударів по районах Соледара, Бахмута, Яковлівки, Зайцевого, Покровського, Веселої Долини та Білогорівки. Наступальними та штурмовими діями противник намагався прорвати оборону наших військ та просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір’я і Гольмівського у напрямку міста Бахмут. Успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку із танків, ствольної та реактивної артилерії вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Піски, Опитне, Первомайське, Невельське, Кам’янка, Веселе, Новобахмутівка, Нетайлове, Нью-Йорк та Юр’ївка. Російські окупанти задіяли авіацію для ударів безпосередньо по населеному пункту Красногорівка. Ворог здійснив невдалі спроби покращення тактичного положення на напрямках Верхньоторецьке – Камʼянка, Новоселівка Друга – Авдіївка, Піски – Первомайське та Лозове – Первомайське.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Павлівки, Володимирівки, Великої Новосілки, Вугледара, Времівки, Новомихайлівки, Пречистівки та Золотої Ниви. Також окупанти завдав авіаудару неподалік Вугледару. Наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямку Тарамчук – Водяне. Отримав жорстку відсіч та відступив.

На Запорізькому напрямку не припинялись обстріли із усіх наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Щербаків, Залізничного та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для проведення контрнаступальних дій. Окупанти посилили угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків. Ворог завдав авіаударів біля Білогірки, Білої Криниці та Лозового. Велику увагу приділяє веденню повітряної розвідки БпЛА.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два ворожих носії крилатих ракет морського базування.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.