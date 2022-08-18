УКР
Лідери Сербії і Косова не досягли угоди в ході переговорів, - Боррель

Лідери Сербії і Косово не зуміли досягти угоди в ході двосторонніх переговорів, які проходили сьогодні в Брюсселі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив верховний представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ дипломата.

Президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Косово Альбін Курті не зуміли знайти компроміси з головних питань, які виносилися на обговорення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО готове збільшити сили в Косово в разі зростання напруженості між Приштиною і Белградом, - Столтенберг

Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та обстріляли поліцейських. Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами.

Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів. При цьому Вучич заявляв, що сподівається на продовження мирного діалогу.

Місія НАТО KFOR повідомляла, що готова втрутитися в ситуацію.

В ніч на 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня. Після цього косовські серби розібрали барикади

У сербов по жизни одно и то же руководство, а у венгров ****** не так давно дорвались до власти. Так что у венгров ещё есть шанс, а сербы уже полностью промыты.
18.08.2022 19:46 Відповісти
Сербы шестерят у кремлевских еще с 80 тых годоа
18.08.2022 19:36 Відповісти
сербу на вебу
18.08.2022 19:19 Відповісти
Там команда з кремліна вучічу загострювати ситуацію аби приглушити "істєрію" коло війни в Україні...
18.08.2022 19:16 Відповісти
сербу на вебу
18.08.2022 19:19 Відповісти
za dom spremni
18.08.2022 19:30 Відповісти
мож дуэль на джавелинах в чистом поле допоможэ досягты угоды?
18.08.2022 19:19 Відповісти
Сербы шестерят у кремлевских еще с 80 тых годоа
18.08.2022 19:36 Відповісти
В Европейской семье не без урода. Там еще Вгорцы есть, те еще шлюхен-трахен...
18.08.2022 19:41 Відповісти
У сербов по жизни одно и то же руководство, а у венгров ****** не так давно дорвались до власти. Так что у венгров ещё есть шанс, а сербы уже полностью промыты.
18.08.2022 19:46 Відповісти
Барікади то хня. От єслі хто із вас замутить операцію то вже значить пздц підкрадається. Живіт мирно.
18.08.2022 19:46 Відповісти
Срби не люди. Вони вбили мого прадідуся у WWI. Тому пропозиція - розбомбити їх *****. І - забути.
18.08.2022 19:57 Відповісти
Албанці Бубочку не запитали він би їм роз'яснив, як треба йти на компроміси.
18.08.2022 21:16 Відповісти
Яка нагуй армія сЕрбії... Косоварам є кому допомогти. Там Кфор стоїть НАТО і не маленький військовий аеродром теж .Серби не всі за кусок хліба москалям сосуть лише ті що при владі
18.08.2022 21:54 Відповісти
та як сказати... трохи сербів-добровольців на донбасі за каців воювало. Та і четники в Криму були. І ходи влаштовували на підтримку цапляндіï
18.08.2022 23:53 Відповісти
 
 