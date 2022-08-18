Сказав, що живий, перебуває в Донецьку, - фотограф "Азовсталі" Дмитро Орест Козацький зателефонував рідним

Дмитро Козацький з позивним Орест перебуває в полоні росіян з травня. Кілька місяців від нього не було звісток, однак нещодавно, вже після жорстокого теракту в Оленівці, захиснику вдалось подзвонити рідним.

Про розмову з братом 24 каналу розповіла його сестра Дар'я Юрченко, інформує Цензор.НЕТ. Вона зізналась, що після трагедії в Оленівці не знаходила собі місця. Зараз "Орест" перебуває на тимчасово окупованій території.

2 серпня до Дар'ї подзвонив російський номер. Спочатку дівчина подумала, що це знову "доброзичливі" громадяни держави-агресорки. Однак по інший бік слухавки почула рідний голос: "Алло, це Діма".

"І я така: "Що?". Він ще раз "це Діма"… Я була в шоці. Питаю "Дімочка, як ти, де ти, ти живий-здоровий?" - пригадує сестра.

Дмитро розповів, що здоровий. Сказав, що зараз перебуває в Донецьку. Коли він говорив, поруч був "слідчий". Йому дозволили подзвонити.

Найперше Дар'я сказала брату, що сім'я дуже любить його та чекає вдома.

За словами дівчини, розмова була швидкою. Такою ж, як і раніше, коли Дмитру дозволили подзвонити вперше, - кілька секунд.

"Ми з ним говоримо. Я кажу, що дуже люблю його. Він каже, що теж і починає плакати. Я також розплакалась", - зізнається Дар'я.

Вона додає, що це один з найжахливіших моментів війни. Говорить, що Діма дуже сильний, тож це було важко. Далі хлопець сказав, що має мало часу на розмову і обіцяв подзвонити мамі.

"Я була вся в сльозах. Це було дуже неочікувано. Навіть не знала, чи зла, чи стурбована. Одразу подзвонила рідним", - розповіла Дар'я.

Потім Дімі таки вдалось зателефонувати матері. Дар'я наголошує, що та була неймовірно щаслива почути голос сина.

Нагадаємо, Дмитро Козацький - автор кадрів поранених бійців у польовому шпиталі на заводі "Азовсталь", які облетіли весь світ. Через це Дмитра "Ореста" Козацького називають "очима Азовсталі".

Він народився в місті Малин Житомирської області. Хлопцю 26 років. У 2014 був учасником Революції гідности. У 2015 році вступив до лав Національної гвардії України, а згодом перейшов до полку захисників Маріуполя.

За світлини з "Азовсталі" Козацькому присудили престижну нагороду польської фотопремії - Grand Press Photo-2022.