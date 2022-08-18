УКР
Сказав, що живий, перебуває в Донецьку, - фотограф "Азовсталі" Дмитро Орест Козацький зателефонував рідним

Дмитро Козацький з позивним Орест перебуває в полоні росіян з травня. Кілька місяців від нього не було звісток, однак нещодавно, вже після жорстокого теракту в Оленівці, захиснику вдалось подзвонити рідним.

Про розмову з братом 24 каналу розповіла його сестра Дар'я Юрченко, інформує Цензор.НЕТ. Вона зізналась, що після трагедії в Оленівці не знаходила собі місця. Зараз "Орест" перебуває на тимчасово окупованій території.

2 серпня до Дар'ї подзвонив російський номер. Спочатку дівчина подумала, що це знову "доброзичливі" громадяни держави-агресорки. Однак по інший бік слухавки почула рідний голос: "Алло, це Діма".

"І я така: "Що?". Він ще раз "це Діма"… Я була в шоці. Питаю "Дімочка, як ти, де ти, ти живий-здоровий?" - пригадує сестра.

Дмитро розповів, що здоровий. Сказав, що зараз перебуває в Донецьку. Коли він говорив, поруч був "слідчий". Йому дозволили подзвонити.

Найперше Дар'я сказала брату, що сім'я дуже любить його та чекає вдома.

За словами дівчини, розмова була швидкою. Такою ж, як і раніше, коли Дмитру дозволили подзвонити вперше, - кілька секунд.

"Ми з ним говоримо. Я кажу, що дуже люблю його. Він каже, що теж і починає плакати. Я також розплакалась", - зізнається Дар'я.

Вона додає, що це один з найжахливіших моментів війни. Говорить, що Діма дуже сильний, тож це було важко. Далі хлопець сказав, що має мало часу на розмову і обіцяв подзвонити мамі.

"Я була вся в сльозах. Це було дуже неочікувано. Навіть не знала, чи зла, чи стурбована. Одразу подзвонила рідним", - розповіла Дар'я.

Потім Дімі таки вдалось зателефонувати матері. Дар'я наголошує, що та була неймовірно щаслива почути голос сина.

Нагадаємо, Дмитро Козацький - автор кадрів поранених бійців у польовому шпиталі на заводі "Азовсталь", які облетіли весь світ. Через це Дмитра "Ореста" Козацького називають "очима Азовсталі".

Він народився в місті Малин Житомирської області. Хлопцю 26 років. У 2014 був учасником Революції гідности. У 2015 році вступив до лав Національної гвардії України, а згодом перейшов до полку захисників Маріуполя.

За світлини з "Азовсталі" Козацькому присудили престижну нагороду польської фотопремії - Grand Press Photo-2022.

И этих храбрых людей, патриотов Украины, лучшых сыновей нашей страны сдал в руки врагу лично великий четырожды уклонист елдако-подданый завхоза квартальный недопрезедент зеленский, который в омане патрубку сдал юг украине за чемодан американских денег...

Держись там мужик!!!
18.08.2022 19:44 Відповісти
Боже, поможи
18.08.2022 19:54 Відповісти
три месяца ада....три месяца издевательств и пыток...и три месяца надежд... на исполнение обещаний, гарантий, освобождения...
18.08.2022 20:00 Відповісти
іде Орфей проз пекло, а пекло все не кінчається...
18.08.2022 20:13 Відповісти
Дмитрий@dmitriypaut

Сюр!!!!
Родственники защитников Марика просят президента Турции помочь освободить пленных воинов, сдацца которым приказал Зелемскай, а теперь морозится.
Пленных Азовцев нет! Заграница нам поможет
18.08.2022 21:35 Відповісти
Радію,що живий! його фото неймовірні! Хай Бог береже!
18.08.2022 22:44 Відповісти
 
 