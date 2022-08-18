УКР
8 583 57

Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну, - Зеленський після зустрічі з Ердоганом і Гутеррішем

зеленський,ердоган,гутерріш

Переговори з Росією можливі лише в тому випадку, якщо вона відведе армію з незаконно окупованої території України.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами Зеленського, Ердоган під час переговорів сказав, що продовольча ініціатива щодо експорту українського зерна дає "дипломатичне вікно" домовленостей щодо майбутнього припинення війни.

"Я сказав свою думку пану президенту Туреччини, що віри немає Російській Федерації. Я вважаю, що в цьому "вікні" російська зброя. Дуже здивований, що вони (РФ) готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають, ґвалтують, щоденно крилатими ракетами б'ють по наших цивільних містах, цивільних інфраструктурах - не можуть хотіти миру. Тож спочатку, мені здається, вони повинні звільнити наші території, а потім... Потім буде потім", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликав Гутерріша задіяти всі механізми ООН для повернення українських військовополонених , - Зеленський

Водночас президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зберігає віру, що війна закінчиться за столом переговорів.

Нагадаємо, 18 серпня до Львова прибули президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш приїхав до Львова напередодні.

Тристороння зустріч тривала близько 40 хвилин.

Також дивіться: Почалися перемовини Ердогана та Зеленського у Львові. ВIДЕО

Зеленський Володимир (25542) переговори з Росією (1445)
Топ коментарі
+40
Буває іноді, що говорить правильні речі: рідко, але буває.
Мабуть, єрмак посцяти пішов, а татарова чи подоляка не було на місці...
показати весь коментар
18.08.2022 20:13 Відповісти
+28
а де полонені Азовці, яких цей придурок здав в полон?
показати весь коментар
18.08.2022 20:16 Відповісти
+20
... не каже правильні речі..а читає написане. Скунса банально попередили, що бігти нікуди. І що мирні переговори, це стовідсоткова перемога рашки і стовідсоткова поразка всій антиросійській коаліціі... Це другий Афганістан для США і політична смерть Байдена ... Зелений скунс озвучив не свої думки і не свої надії!
показати весь коментар
18.08.2022 20:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А бувае пофарисейничать охота.
показати весь коментар
18.08.2022 20:17 Відповісти
100% було саме так
показати весь коментар
18.08.2022 20:18 Відповісти
Скажи спасибо США просто их пальцы у него на кадыке, если че сламают.
показати весь коментар
18.08.2022 20:44 Відповісти
Пальці Українців там.
Українців ніяких мирних домовленостей з рашистами не приймуть.
Про "внєшнєє управлєніє" казка рашистів.... ти часом не з їх? Напиши путин-*****, рф- страна террорист.
показати весь коментар
19.08.2022 02:13 Відповісти
Гепотитично уявляємо що расєя залишить Україну у руїнах і розграбовану про що на твою думку можливі перемовини про яку каже твій гундосіквідосік, хіба це правильні речі...?
показати весь коментар
18.08.2022 23:37 Відповісти
репарации, контрибуции. обмен телами и пленными. выдача военных преступников. возврат гражданских. это с нашей стороны. с их стороны будет обычная шняга про разоружение и внеблоковость. Т.е. опять ниочём.
показати весь коментар
18.08.2022 23:53 Відповісти
....російські війська залишать Україну....polnostju v soglasiji s granicami 1991 roku
показати весь коментар
18.08.2022 20:13 Відповісти
А де зрада?
показати весь коментар
18.08.2022 20:14 Відповісти
А що залишалось робити? Видати свій наказ 227 та стояти насмерть?
показати весь коментар
18.08.2022 20:18 Відповісти
Зеботе , зтули пельку і не базікай
показати весь коментар
18.08.2022 20:20 Відповісти
краще померти в бою, ніж в полоні..... Крім цього, є і нформація, що кілька невеликих груп таки вийшли з Маріка і успішно добралися до лінії фронту
показати весь коментар
18.08.2022 20:21 Відповісти
Яке ти маєш право засуджувати їх вибір? Ти сам воював, був на війні, чи з дивану попердюєш?
показати весь коментар
18.08.2022 20:24 Відповісти
Наші дівани рядам, толька у тібя зільоний.
показати весь коментар
18.08.2022 20:29 Відповісти
ni , nado bilo asfalt prakladivatj novy - do Mariupolja.
показати весь коментар
18.08.2022 20:22 Відповісти
це не торги. поки що...
показати весь коментар
18.08.2022 22:10 Відповісти
vam malo razrushenij , ubitih , zakatovanih , pohishennih - v pervye 2-3 dnja voini ?
показати весь коментар
18.08.2022 20:20 Відповісти
перша вимога мала б бути - звільнення всіх захисників Азовсталі, а вже потім відкат на позиції до 24 лютого...... а там можна було б ні про що не домовлятися
але зелений таки тупий
показати весь коментар
18.08.2022 20:15 Відповісти
відкат на позиції до 24 лютого.....1992 roku
показати весь коментар
18.08.2022 20:17 Відповісти
Оглядачі дивуються, що делегація Туреччини була багаточисельна а розмова тривала якихось 40 хвилин.
показати весь коментар
18.08.2022 20:16 Відповісти
Бiльша частина делегацii торгувала помидорами на Центральному ринку...
показати весь коментар
18.08.2022 20:47 Відповісти
40 хвилин то з гутєрішом. З турками здається декілька годин розмовляли
показати весь коментар
18.08.2022 21:05 Відповісти
опоньки. Ащо зрада відміняється?
а що Порошенкові джигіти будуть перетирать
неподобство якесь
показати весь коментар
18.08.2022 20:18 Відповісти
.... озвучити думки і рішення США і Байдена заставили зеленого скунса. Засмутився хопчина. А так хотілося зустрітися з путіним..... І бігти нікуди!
показати весь коментар
18.08.2022 20:22 Відповісти
Зустріч Зе з ху@ лом , закінчилася б катастрофою для Украіни , так як всі наші Західні партнери відмовилися б нам допомагати і військовю технікою і фінансами !
показати весь коментар
18.08.2022 20:26 Відповісти
..відмова допомагати Україні , це реальна перемога рашки. Тількі школяр з першого класу цього не зрозуміє. Ніхто зеленому неголеному скунсу і близько не дасть вимовити свою думку. Він своє вже давно відгундосив.... Всі добре бачили і знають на що воно здатне. Тому озвучувати йому ще дозволять... Але не свое і не більш дозволеного!
показати весь коментар
19.08.2022 00:13 Відповісти
Щоби відмінити повністю зраду, треба бєніну макаку, разом з бабусєю, дєрьмаком, татаровим, подляком та хламідією у руzzком сортирі втопити.
показати весь коментар
18.08.2022 20:35 Відповісти
казати не значить так і робити
показати весь коментар
18.08.2022 20:19 Відповісти
Трі кіслих друга, лімон, лайм і валодя.
показати весь коментар
18.08.2022 20:21 Відповісти
"Потім буде потім", - сказав Зе... На фiлосовську Нобелiвку тяге..))
показати весь коментар
18.08.2022 20:49 Відповісти
Ну розумный! Aж страшно!
показати весь коментар
18.08.2022 21:17 Відповісти
Розмови ні про що - це називається говорили , балакали , сіли ....... ти
й заплакали
показати весь коментар
18.08.2022 20:23 Відповісти
Це й дивно. Невже каву львівську скуштувати збирались?
показати весь коментар
18.08.2022 20:36 Відповісти
Абсолюгно нема чого коментувати. Хотілось би почути не переказ від Зеленського, а сказане на зустрічі в оригиналі, бо переказує він завжди в своїй , скажемо так не зовсім точній інтерпретації. Як приклад після пресконференції в Парижі, ми довго не могли зрозуміти хто брехун Найчесніший чи *****, а формула Штанмаєра була підписана
показати весь коментар
18.08.2022 20:29 Відповісти
Може то Джонсон перевтілився та текст промовляв!? Бо на "подивитись в очі" це не схоже
показати весь коментар
18.08.2022 20:33 Відповісти
ну предположим покинут орки Украину, а какие гарантии того что Харьков не будут продолжать обстреливать из-за границы??
показати весь коментар
18.08.2022 20:37 Відповісти
А о чем с рашистами переговариваться впринципе? Подписать с ними еще один меморандум чтобы самому себя кормить иллюзиями а потом им так же подтереться? Переговариваться с ****** все равно что сесть на бутылку. Результат будет такой же. Жопа болит а обвинить некого.
показати весь коментар
18.08.2022 20:38 Відповісти
не жри шмурдяк... только война сохраняет это историческое ботсванское чудо... а после войны...
показати весь коментар
18.08.2022 20:40 Відповісти
відразу зозуміло, хто герой, а хто пінджак!
варто тільки зелену футболку натягнути і ти чотирижди воїн, а не якесь там лайно що навіть втекти злякалось
показати весь коментар
18.08.2022 20:48 Відповісти
просто, не терпится туркам и нашим найкошернишим погреть свои загребущие ручонки на "Великім відбудівництві". вот и все.
показати весь коментар
18.08.2022 20:57 Відповісти
***** отведет войска при условии политического кризиса в росии и целесобразности удерживать оккупированые территории...пока кремлевский гном и его шобло у власти это непроизойдет...
показати весь коментар
18.08.2022 21:02 Відповісти
Ну Ердоган своє діло зробив, Нагорний Карабах за це получив.
показати весь коментар
18.08.2022 21:05 Відповісти
Не тільки карабах, але і добрий шмат Сирії. А розплачуватимемось, я боюсь, доведеться нам.
показати весь коментар
18.08.2022 23:25 Відповісти
Вот он так и остался квнщиком. Говорит -сначала вывод войск а потом переговоры. Глупыш. Головой подумай что после вывода оккупантов если такое вообще состоится то следующий шаг -это создание трибунала для наказания главных военных преступников а не переговоры.! Тоесть получается он уже сейчас готов все простить и разговаривать как друзья только ждет вывод войск!. Нет он точно употребляет какие-то препараты...
показати весь коментар
18.08.2022 21:29 Відповісти
Не 'какие-то', а добре відомі речовини.
Не ганяй наркомана в своєму парадному - це може бути твій президент.
показати весь коментар
18.08.2022 23:23 Відповісти
100% зверніть увагу на нього та його фейс на пресконференції з гутерешом, це класичний нарік...
показати весь коментар
18.08.2022 23:42 Відповісти
Фух! Трошки відлягло від серця
показати весь коментар
18.08.2022 21:41 Відповісти
ну що ж - це дуже добре. сподіваюсь, наш президент буде стійким і послідовним, повністю дотримає слова. це варто всебічної підтримки
показати весь коментар
18.08.2022 22:07 Відповісти
зависоко літаєш, птах, це лайно брехач класичний...
показати весь коментар
18.08.2022 23:39 Відповісти
...о чем зэШка будет трепаться с ****** и прочей шайкой подворотни? Гнать тварей до мест дислокации и демилитизировать **********.
показати весь коментар
19.08.2022 08:54 Відповісти
А можливо не потрібно їх відпускати?
Гутієрці - клізьму на піввідра скіпідару.
Пердогану - теж на піввідра...
показати весь коментар
19.08.2022 10:35 Відповісти
 
 