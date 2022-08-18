Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну, - Зеленський після зустрічі з Ердоганом і Гутеррішем
Переговори з Росією можливі лише в тому випадку, якщо вона відведе армію з незаконно окупованої території України.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами Зеленського, Ердоган під час переговорів сказав, що продовольча ініціатива щодо експорту українського зерна дає "дипломатичне вікно" домовленостей щодо майбутнього припинення війни.
"Я сказав свою думку пану президенту Туреччини, що віри немає Російській Федерації. Я вважаю, що в цьому "вікні" російська зброя. Дуже здивований, що вони (РФ) готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають, ґвалтують, щоденно крилатими ракетами б'ють по наших цивільних містах, цивільних інфраструктурах - не можуть хотіти миру. Тож спочатку, мені здається, вони повинні звільнити наші території, а потім... Потім буде потім", - сказав Зеленський.
Водночас президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зберігає віру, що війна закінчиться за столом переговорів.
Нагадаємо, 18 серпня до Львова прибули президенти України Володимир Зеленський та Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш приїхав до Львова напередодні.
Тристороння зустріч тривала близько 40 хвилин.
