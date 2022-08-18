УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4198 відвідувачів онлайн
Новини
6 857 45

Кулеба про переговори з Ердоганом та Гутеррішем: Ніхто не схиляв до поступок на користь Росії

зеленський,ердоган,гутерріш

Президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генсек ООН Антоніу Гутерріш під час зустрічі у Львові у четвер, 18 серпня, скоординували свої дії з ключових питань, ніхто Україну не схиляв до поступок на користь Росії.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрюю, що до завершення цієї війни від координації та рішень цієї трійці залежатиме вирішення багатьох проблем дипломатичним шляхом. Між ними є порозуміння, це головне. Президенти та генеральний секретар скоординували не просто позиції, а свої дії з ключових питань: зерновий коридор, ЗАЕС, звільнення наших полонених. Мова не просто про те, що поговорили, а домовилися, хто що робить", - сказав Кулеба.

Також міністр наголосив, що Ердоган та Гутерреш щиро співпереживають і хочуть вирішувати проблеми.

"Ніхто нас не схиляв до поступок на користь Росії. Якщо знову полетить якась "зрада" у соцмережах, то одразу хочу сказати, що такого не було", - заявив Кулеба.

Він додав, що Зеленський та Ердоган говорили довго, набагато більше, ніж було передбачено.

Також читайте: Вірю, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, - Ердоган

Автор: 

Ердоган Реджеп Таїп (984) Кулеба Дмитро (3606) Гутерріш Антоніу (411)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Значить схиляли
показати весь коментар
18.08.2022 20:14 Відповісти
+15
Ага, не схиляв, так нам зебил щас весь разговор, как там это называется комуньяке, и выложит. щас, да
показати весь коментар
18.08.2022 20:14 Відповісти
+14
Після такої кількості брехні від зеленої влади треба вже не словам їхнім вірити, а стежити за їхніми руками!
показати весь коментар
18.08.2022 20:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, не схиляв, так нам зебил щас весь разговор, как там это называется комуньяке, и выложит. щас, да
показати весь коментар
18.08.2022 20:14 Відповісти
я Кулебе верю. И Эрдогану. и Гуттиерешу
показати весь коментар
18.08.2022 21:30 Відповісти
Кулеба потомствений дипломат. Має коріння в КДБ.
показати весь коментар
18.08.2022 22:37 Відповісти
Значить схиляли
показати весь коментар
18.08.2022 20:14 Відповісти
Украинские воины сбили один из самых новых истребителей РФ.
Минус $50 миллионов.
Украинские воины приземлили очередную российскую «птичку». Очередной целью стал истребитель Су-30СМ - один из самых новых самолетов РФ. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Вражеский истребитель с бортовым номером RF81771, вероятно, сбили в Харьковской области. Он был одним из самых новых самолетов РФ, которые бомбардируют область.
показати весь коментар
18.08.2022 20:43 Відповісти
крокодили теж плачуть..
показати весь коментар
18.08.2022 20:14 Відповісти
Так ты такое же брехло,как и Зеля,веры нет вам обоим.
показати весь коментар
18.08.2022 20:14 Відповісти
Вообще зеля с Эрдоганом обсудил где сейчас лучше отдохнуть в Турции: в Анталии или Бодруме!!!
показати весь коментар
18.08.2022 20:22 Відповісти
Шашлык это философия жизни: я их жарю где бы я ни был, в Конче-заспе, Турции или в Ростове-на-бутылке
показати весь коментар
18.08.2022 20:25 Відповісти
поживем побачимо, чи буде результат
показати весь коментар
18.08.2022 20:16 Відповісти
Довго говорылы... Яке щастя...
показати весь коментар
18.08.2022 20:16 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 20:17 Відповісти
Не схиляли, а утримували найвеличнішого від схилялися.
показати весь коментар
18.08.2022 20:17 Відповісти
Після такої кількості брехні від зеленої влади треба вже не словам їхнім вірити, а стежити за їхніми руками!
показати весь коментар
18.08.2022 20:18 Відповісти
На спільному фото Ердоган з Гутеришем заспорили а Зеленський перебив.
показати весь коментар
18.08.2022 20:48 Відповісти
Да-да, я помню, шашлыки в мае. А сейчас - мы все знали, только народу не хотели говорить
показати весь коментар
18.08.2022 20:20 Відповісти
Перекладаю Кулебу : брехали , брешемо і будемо брехати .
показати весь коментар
18.08.2022 20:21 Відповісти
справедливости ради Кулебу просто взяли в заложники. Кулеба, моргни два раза, если так
показати весь коментар
18.08.2022 20:23 Відповісти
Чергова зрада бл????? Що знову тобі і дєрьмаки сказали рити окопи, а ви суки знову посміялися і про чергову зраду ще п#здите? Наволочі , такі ж як і ті хто за зешобло голосував. Каштанів хватає на все ваше шоблой , не переживайте.
показати весь коментар
18.08.2022 20:22 Відповісти
Купiть Зеленському вже нарешті пристойний костюм.
показати весь коментар
18.08.2022 20:27 Відповісти
відмовляється..він як дитинка, радіє новенькій піжамці..йому ж 4 рази воєнкоми не давали форму поносити..
показати весь коментар
18.08.2022 20:32 Відповісти
Кулєба яка практична допаомога Туреччини і ООН Україні і її народу починаючи з рашистської окупації від 2014 року.? "зелену лапшу" краще вже тепер вішати рашистським псам, а не українцям.Вистарчить молоти куйню, за котрою здаються інтереси України її території і що найважливіше вбивають українців.
показати весь коментар
18.08.2022 20:31 Відповісти
одного того что Эрдоган закрыл пролив Босфор для прохода Балтийского и Тихоокеанского флотов спасло в Украине миллионы жизней.
И если бы оба флота зашли - вряд ли бы мы удержали Одессу.
показати весь коментар
18.08.2022 21:33 Відповісти
20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова пройдут в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения проходят в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.
показати весь коментар
18.08.2022 21:36 Відповісти
А і не треба було. Катери з Калібрами проходять через Волго-Донський канал. Там же можуть проходити малі десантні судна. Потопити один БДК значно простіше, ніж десяток десантних катерів.
показати весь коментар
18.08.2022 22:42 Відповісти
А не треба схиляти.Самі здамося бо ЙОГО сім мільярдів треба зберегти.
показати весь коментар
18.08.2022 20:33 Відповісти
і ЗеБенський теж не схиляв?
показати весь коментар
18.08.2022 20:34 Відповісти
Договір про обмін "азовсталівців", будьте ласкаві, щоб ми, реально, побачили, хто про що з ким домовлявся.
показати весь коментар
18.08.2022 20:35 Відповісти
То був не обмін. То була "євакуація" 🤬.
показати весь коментар
18.08.2022 20:44 Відповісти
А для чого тоді збирались? Що такого важливого потрібно було обговорити не по телефону?
показати весь коментар
18.08.2022 20:41 Відповісти
Якщо не схиляли, то мабуть сам запрпонував, бо судячи з того, як Кулеба пепреймається, зрада таки вилізе.
показати весь коментар
18.08.2022 20:43 Відповісти
Кулеба вывез 25.02. на Запад всех своих собак и семью заодно. Они там все замазаны зеленкой.
показати весь коментар
18.08.2022 20:55 Відповісти
Эрдоган: Турция готова оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса переговоров между Москвой и Киевом.
Зелебобики говорили, что они с РФ не переговаривались в Стамбуле от слова совсем. А тут вроде Минска вырисовывается, но уже типа Стамбул.
показати весь коментар
18.08.2022 20:54 Відповісти
А нахіба приїжджали тоді за трідєвять земель? Щоб потусити 40 хвилин й підписати нічого не значущий меморандум? Киздун!
показати весь коментар
18.08.2022 21:02 Відповісти
а у Ердогана заявили, що він передав пропозицію припинити вогонь і сісти говорити про мир, але не сказали на яких умовах.
показати весь коментар
18.08.2022 21:04 Відповісти
На зернових. Коли все вивезуть, почнуть знову.
показати весь коментар
18.08.2022 21:08 Відповісти
Зеля та Путлер спецоперацію проводять.
показати весь коментар
18.08.2022 21:24 Відповісти
Нє, із таким складом учасників мій зрадометр щось підозрює. Але, не брехатиму, поки не знаю що саме

показати весь коментар
18.08.2022 21:14 Відповісти
Так Зелю і схиляти не треба.
показати весь коментар
18.08.2022 21:21 Відповісти
******
показати весь коментар
18.08.2022 21:40 Відповісти
кулеба,не пиз*іть народу,ми вас вже бачимо як на ренгені!
Знову арохламідія там ошивалася....
показати весь коментар
18.08.2022 21:51 Відповісти
Ніхто не схиляв, ми самі прогнулися...
показати весь коментар
18.08.2022 22:46 Відповісти
После последних резонансных заявлений президента хочется видеть стенограммы его заседаний включая переговоры в Омане. А то волнуют смутные сомненья.
показати весь коментар
18.08.2022 23:03 Відповісти
Львів на трьох. Три висновки

- Нема відчуття, що Україна дипломатично грає першим номером, проте "стільчики для перемовин" розставляють саме Сили оборони України

- у Гутерреша немає ані мотивації, ані інструментів для реального посередництва. Ну хоч Львів побачив.

- Ердоган провів майстер-клас з realpolitik, просунувши турецькі фірми до процесу відбудови України.
(c) Переможний магдіяж
показати весь коментар
19.08.2022 08:50 Відповісти
 
 