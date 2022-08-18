Кулеба про переговори з Ердоганом та Гутеррішем: Ніхто не схиляв до поступок на користь Росії

Президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генсек ООН Антоніу Гутерріш під час зустрічі у Львові у четвер, 18 серпня, скоординували свої дії з ключових питань, ніхто Україну не схиляв до поступок на користь Росії.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрюю, що до завершення цієї війни від координації та рішень цієї трійці залежатиме вирішення багатьох проблем дипломатичним шляхом. Між ними є порозуміння, це головне. Президенти та генеральний секретар скоординували не просто позиції, а свої дії з ключових питань: зерновий коридор, ЗАЕС, звільнення наших полонених. Мова не просто про те, що поговорили, а домовилися, хто що робить", - сказав Кулеба.

Також міністр наголосив, що Ердоган та Гутерреш щиро співпереживають і хочуть вирішувати проблеми.

"Ніхто нас не схиляв до поступок на користь Росії. Якщо знову полетить якась "зрада" у соцмережах, то одразу хочу сказати, що такого не було", - заявив Кулеба.

Він додав, що Зеленський та Ердоган говорили довго, набагато більше, ніж було передбачено.

