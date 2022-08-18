З України вдалося експортувати 10 млн тонн зернових та олійних культур, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що розблокування експортних шляхів допомогло збільшити обсяги експорту агрокультур з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в твіттері.

"Зараз з України вивезено вже 10 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Швидке впровадження наших "шляхів солідарності" допомогло збільшити цей експорт. Україна – житниця світу. Ми робимо все можливе, щоб дорогоцінне зерно дісталося туди, де воно найбільш потрібне", - зазначила очільниця Єврокомісії.

