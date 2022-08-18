З України вдалося експортувати 10 млн тонн зернових та олійних культур, - фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що розблокування експортних шляхів допомогло збільшити обсяги експорту агрокультур з України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в твіттері.
"Зараз з України вивезено вже 10 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Швидке впровадження наших "шляхів солідарності" допомогло збільшити цей експорт. Україна – житниця світу. Ми робимо все можливе, щоб дорогоцінне зерно дісталося туди, де воно найбільш потрібне", - зазначила очільниця Єврокомісії.
Топ коментарі
+9 ॐ Серж ॐ
показати весь коментар18.08.2022 20:27 Відповісти Посилання
+6 Крэйда Гібсон
показати весь коментар18.08.2022 20:28 Відповісти Посилання
+5 Nik Home #491151
показати весь коментар18.08.2022 20:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тікі не наші з Вами...
А люди то Так не їхня біль.
Все вже ,,Порішали" чі ні на часі???🤬🤬🤬
так опустить Украину ...
І девіденти у вигляді життів наших Азовців....ми мали б те зерно відати задарма задля їх порятунку, і розумію що такий шанс тоді був...
Это продолжение темы про лес кругляк