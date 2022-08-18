УКР
З України вдалося експортувати 10 млн тонн зернових та олійних культур, - фон дер Ляєн

зерно

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що розблокування експортних шляхів допомогло збільшити обсяги експорту агрокультур з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в твіттері.

"Зараз з України вивезено вже 10 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Швидке впровадження наших "шляхів солідарності" допомогло збільшити цей експорт. Україна – житниця світу. Ми робимо все можливе, щоб дорогоцінне зерно дісталося туди, де воно найбільш потрібне", - зазначила очільниця Єврокомісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Зерновим коридором" вже пройшли пройшли 43 судна, - Міноборони Туреччини

Автор: 

+9
А що Там по Нашим Хлопцям з Азова????
Все вже ,,Порішали" чі ні на часі???🤬🤬🤬
18.08.2022 20:27 Відповісти
+6
Если зерно такое дешовое, то почему хлебушек на полке маркета такой дорогой?

18.08.2022 20:28 Відповісти
+5
... и это подаётся как "пэрэмога"...
18.08.2022 20:32 Відповісти
Чего же так все об этом зерне беспокоятся... Каждый о нем говорит. Иногда кажется, что у нас война из-за этого зерна.
18.08.2022 20:26 Відповісти
Если зерно такое дешовое, то почему хлебушек на полке маркета такой дорогой?

18.08.2022 20:28 Відповісти
Бо то Чиїсь Бабкі,
Тікі не наші з Вами...
А люди то Так не їхня біль.
18.08.2022 20:30 Відповісти
А що Там по Нашим Хлопцям з Азова????
Все вже ,,Порішали" чі ні на часі???🤬🤬🤬
18.08.2022 20:27 Відповісти
Помнишь Ярослава Журавля? Так вот, им байдуже...
18.08.2022 20:29 Відповісти
путен украинским зерном обеспечивает свои режимы в Сирии, Эфиопии и проч.

так опустить Украину ...
18.08.2022 20:30 Відповісти
... и это подаётся как "пэрэмога"...
18.08.2022 20:32 Відповісти
Україні потрібно продати якомога швидше минулорічне зерно. Бо валютних надходжень в країну взагалі не має. Так хоч курс буде +/- стабільний і новий врожай буде куди дівати.
18.08.2022 20:34 Відповісти
Гроші за це торішнє збіжжя, давно з'їли і пропили, ті кому треба, нам з нього дирка від бублика.
І девіденти у вигляді життів наших Азовців....ми мали б те зерно відати задарма задля їх порятунку, і розумію що такий шанс тоді був...
18.08.2022 21:38 Відповісти
Не просто експортувати збіжжя, а жваво й ретельно (й чесно, звісно) обмінювати його на ефективну зброю, аби не задля втіхи захищати не лишень народ український, а його землі плодючі, де мають бути майбутні рясні зернові врожаї задля всієї планети нашої.
показати весь коментар
Зерно, зерно, зерно! ***, а де зброя для України?!!!
18.08.2022 20:35 Відповісти
фон дер Ляєн "экспортувала 10 млн тонн зернових та олійних культур". Мiноборони Туреччини: "... з українських портів відвантажено понад 622 тисяч тонн зерна". - туману багато в цiй справi. але всi дуже метушаться.
18.08.2022 20:40 Відповісти
А почему никто не задаётся таким вопросом - почему вывезли зерновые и маслянистые, а не муку и масло ?
Это продолжение темы про лес кругляк
18.08.2022 21:56 Відповісти
Ти що, новенький ? Минулого року Туреччина вдвічі збільшила виробництво борошна. isn`t clear
18.08.2022 22:18 Відповісти
Ко всему привыкает человек . И Герасим привык к городскому жилью .
18.08.2022 22:20 Відповісти
І в яку ціну буде хліб взимку, Єрмак чи може шмигаль знає?
18.08.2022 22:27 Відповісти
Эрдоган получит свои 20%...проливы Босфор и Дарданеллы Эрдоган открыл только для украинского каравана...рабZеянские военные корабли не пропустил ни в Черное море..не из него...
19.08.2022 07:23 Відповісти
Цікаво, а буде голодомор? Може зерно купувати треба?
19.08.2022 08:44 Відповісти
яка радість , що бариги продали стільки зерна і гроші вивели на "офшори". Що українському народу до цього? Це лише батальйон "монако" з комбатом кучмою став ще багатшим.
19.08.2022 09:26 Відповісти
 
 