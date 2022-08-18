Ввечері 18 серпня у Бєлгородській області РФ загорівся склад з боєприпасами, - соцмережі. ВIДЕО
Ввечері 17 серпня у Бєлгородській області РФ пролунали вибухи на складі боєприпасів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі Олексій Гончаренко.
"В Бєлгородській області знову палає. Горить склад з боєприпасами", - підкреслив він.
В свою чергу, губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков оприлюднив інформацію, що склад із боєприпасами горить у районі села Тимонове Валуйського міського округу. Він написав, що за останніми даними, постраждалих та жертв немає, а голова округу вивозить мешканців сіл Тимоново та Солоті на безпечну відстань. На місці працюють оперативні служби, причина пожежі встановлюється.
Моменти сильних вибухів на території палаючого складу боєприпасів у Білгородській області. Місцеві мешканці залишають навколишні села.
"Мам поехали куда-нибудь", - закликає за кадром одна з місцевих мешканок.
А можливо й не вір куріння
Край неба палає;
Соловейко в темнім гаї
Сонце зострічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Меж ярами над ставами
Рашисти холодіють...
Кромку неба подрезая, он подмигивает звездам, и спешит неотвратимо на свидание с врагами.
Грязный орк сидит в окопе, драным лаптем щи хлебая. Он на днях отправил почтой в захолустье зауралья унитаз, ковер, «стиралку»; не отправил только тостер, потому как им, кацапам, не понятен сложный принцип столь заумного устройства.
Враг жестокий и подступный, что пришел на нашу землю, жизнь и радость разрушая, не обучен созиданью. Испокон так жили предки: день и ночь в дыму сивушном, наслаждалися забавой, - колошматили соседей, рьяно зубы выбивая, кровь пуская без разбору, и ломая руки-ноги, словно органы назавтра отрасти сумеют снова. Жизнь веселая такая ждет и всех его потомков…
И теперь, упырь проклятый, притащился в Украину, чтоб творить дела лихие!..
Ночь сгущается над степью, навевая сновиденья.
Ветер в ухо шепчет тихо: он, проказник, предрекает возвращенье восвояси. Но не жаркие объятья ждут кацапа-ветерана, не веселая попойка в честь героя-возвращенца… То есть, нет! Попойка будет, лишь землистый холмик скроет тело рваное в отбросах, и гундяевский попишко отпевальную проблеет, а затем накатит жадно ковшик бражки на поминках.
Поминать деревней будут может даже две недели, - с балалайками, с гармонью, - под газмановские песни вытанцовуя кадрили. А потом семья получит за усопшего «калину», а вернулся б уцелевший, - не видать родне машины!
Оккупант глядит тоскливо: там, вдали, за горизонтом, озарилось вдруг полнеба. И стремительно, и грозно вихрь смертельный налетает, с диким ревом накрывая обозначенные цели!
Сбылось ветра предсказанье! Полыхнуло, будто пламя прорвалось из преисподней: подпалило тучам днища, выжгло звездные поляны, - то бабахнули цистерны, что пригнали оккупанты для спецтехники военной!
Следом звонким фейерверком склад рванул боекомплекта, штаб с толпою командиров, даже с целым генералом! Тем, кто зло принес с собою, всем досталось по заслугам: разлетелись по округе сапоги и причиндалы, также яркие медальки с кителей снесло напором, да и прочей дребедени всюду смачно разбросало…
Ярким факелом пылают все горючие запасы, звонко бахают снаряды, и веселые зарницы полыхают до рассвета!
А вдали, за горизонтом, по проселочной дороге едет дальше грозный Хаймарс, что построил Lockheed Martin где-то в славном Мэриленде. Прибыл он с «земли Марии» отомстить за Мариуполь, за Херсон и Волноваху, Харьков, Бучу и Каховку… Все, что черти натворили, им воздастся многократно. Пусть имперцам недобитым будет впредь о том наука, - все вернутся в упаковках (ну, кого насобирают). Гребешком горячим Хаймарс всех причешет, упокоит, - будут орочьи семейства колесить в «калинах» новых (это гордость автопрома… где-то из 70-х) …
Хаймарс едет по дороге, дело он отлично знает: на позицию въезжает и крыло вздымает к звездам. На крыле, как оперенья, «гроздья гнева» дозревают; скоро все адепты зла на себе тот гнев узнают.
Гром грохочет, гнев вскипает, и поет пророк победы:
- Слава вільній Україні!
© Гай Ворон
У Збройних силах України підтвердили інформацію про низку вибухів на території Севастополя.
- Севастополь. Чутно вибухи. У районі Бельбеку, там військова авіабаза. Яка дальність до Бельбеку? Що за вибухи? Приблизно 300 км. Бавовна, - наголосили у ЗСУ.
Моя мрія здійснилась!?
Оновлено о 22:47. https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20220818-u-krymu-na-vijskovomu-aerodromi-belbek-prolunaly-vybuhy/ Повідомляється про повторні вибухи в районі Бельбеку (Крим) .
Дивився б і дивився.
Кацапи це вам МІКРОаванс за обстріли Харкова -
Коли ви вже накуритесь, каци?!
За неофіційними даними, Збройні сили України завдали нових ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території. У ЗСУ повідомили, що у Новій Каховці прогриміло понад 10 вибухів з боку ГЕС.
он че имел ввиду)
То я таки як вживав в позначенні отих недоумків словом ВАТА, то так і буду вживати ,
І ще раз - до речі : Ватники - фуфайки , котрі видавли зекам у давні часи( без комірів , вертикально прострочені, набиті бавовною...і люд, що був на поселеннях... той, що не мав права повертатись в містА з сибірських заслань ( і урки, і " політичні") мали за щастя придбати резові чоботи і оці ! ватники "
Ті нащадки , котрі були в диких місцях вирощені і становлять зараз покоління " совєтікус" ...хоча вже і позабули про злидні шлунка , зате мають зараз злиднів розуму...
То ж якщо зустрінете тут моє " ВАТА "... не треба правити ... бо мене вже не переробити ,
А те, що вибухи будуть частішими - то таки надія на скоріше драпання зайд - окупантів до своєї убогої московії .
Моя їм зневага і огида...
Слава Україні !
Слава Героям !
Вроде должно быть жалко детей, а жалости нет, сколько украинских детей слышали, видели и были убиты,
Вместо жалости даже есть желание, чтобы этот бумеранг вернулся в Россию.