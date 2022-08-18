Ввечері 18 серпня у Бєлгородській області РФ загорівся склад з боєприпасами, - соцмережі. ВIДЕО

Ввечері 17 серпня у Бєлгородській області РФ пролунали вибухи на складі боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі Олексій Гончаренко.

"В Бєлгородській області знову палає. Горить склад з боєприпасами", - підкреслив він.

В свою чергу, губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков оприлюднив інформацію, що склад із боєприпасами горить у районі села Тимонове Валуйського міського округу. Він написав, що за останніми даними, постраждалих та жертв немає, а голова округу вивозить мешканців сіл Тимоново та Солоті на безпечну відстань. На місці працюють оперативні служби, причина пожежі встановлюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РосЗМІ про вибухи у Криму та Росії: "ночной инцидент", "громкие хлопки", "техника не повреждена", "ничего не указывает на обстрел". ВIДЕО

Моменти сильних вибухів на території палаючого складу боєприпасів у Білгородській області. Місцеві мешканці залишають навколишні села.

"Мам поехали куда-нибудь", - закликає за кадром одна з місцевих мешканок.