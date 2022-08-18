УКР
41 524 146

Ввечері 18 серпня у Бєлгородській області РФ загорівся склад з боєприпасами, - соцмережі. ВIДЕО

Ввечері 17 серпня у Бєлгородській області РФ пролунали вибухи на складі боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі Олексій Гончаренко.

"В Бєлгородській області знову палає. Горить склад з боєприпасами", - підкреслив він. 

В свою чергу,  губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков оприлюднив інформацію, що склад із боєприпасами горить у районі села Тимонове Валуйського міського округу. Він написав, що за останніми даними, постраждалих та жертв немає, а голова округу вивозить мешканців сіл Тимоново та Солоті на безпечну відстань. На місці працюють оперативні служби, причина пожежі встановлюється.

Моменти сильних вибухів на території палаючого складу боєприпасів у Білгородській області. Місцеві мешканці залишають навколишні села. 

"Мам поехали куда-нибудь", - закликає за кадром одна з місцевих мешканок.

Автор: 

+55
Я люблю дивитись, як воно горить
18.08.2022 20:39 Відповісти
+51
Все йде по плану переговорів
18.08.2022 20:38 Відповісти
+42
тварини не матюкаються, це - просто кацапи
18.08.2022 20:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Опять покурили.
18.08.2022 21:20 Відповісти
Мутація КОВІД з пекельною температурою тільки для кацапів.
18.08.2022 21:34 Відповісти
Притула має бути міністер волонтерства))
18.08.2022 21:38 Відповісти
пусть твой балабол притула покажет спутник который он типа купил
19.08.2022 10:14 Відповісти
Пусть не плачет барышня. Бавовны ещё много будет.
18.08.2022 21:40 Відповісти
18.08.2022 21:43 Відповісти

А можливо й не вір куріння
18.08.2022 21:45 Відповісти
І класичне - Шо ? Апять ?))
18.08.2022 21:47 Відповісти
не классика это - " А нас за что?"
19.08.2022 10:15 Відповісти
...Світає,

Край неба палає;
Соловейко в темнім гаї
Сонце зострічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Меж ярами над ставами
Рашисти холодіють...
18.08.2022 21:49 Відповісти
Над златой степной равниной вечер звезды зажигает. Между звездами и степью вихрь смертельный пролетает, яркой молнии подобный.

Кромку неба подрезая, он подмигивает звездам, и спешит неотвратимо на свидание с врагами.

Грязный орк сидит в окопе, драным лаптем щи хлебая. Он на днях отправил почтой в захолустье зауралья унитаз, ковер, «стиралку»; не отправил только тостер, потому как им, кацапам, не понятен сложный принцип столь заумного устройства.

Враг жестокий и подступный, что пришел на нашу землю, жизнь и радость разрушая, не обучен созиданью. Испокон так жили предки: день и ночь в дыму сивушном, наслаждалися забавой, - колошматили соседей, рьяно зубы выбивая, кровь пуская без разбору, и ломая руки-ноги, словно органы назавтра отрасти сумеют снова. Жизнь веселая такая ждет и всех его потомков…

И теперь, упырь проклятый, притащился в Украину, чтоб творить дела лихие!..

Ночь сгущается над степью, навевая сновиденья.

Ветер в ухо шепчет тихо: он, проказник, предрекает возвращенье восвояси. Но не жаркие объятья ждут кацапа-ветерана, не веселая попойка в честь героя-возвращенца… То есть, нет! Попойка будет, лишь землистый холмик скроет тело рваное в отбросах, и гундяевский попишко отпевальную проблеет, а затем накатит жадно ковшик бражки на поминках.

Поминать деревней будут может даже две недели, - с балалайками, с гармонью, - под газмановские песни вытанцовуя кадрили. А потом семья получит за усопшего «калину», а вернулся б уцелевший, - не видать родне машины!

Оккупант глядит тоскливо: там, вдали, за горизонтом, озарилось вдруг полнеба. И стремительно, и грозно вихрь смертельный налетает, с диким ревом накрывая обозначенные цели!

Сбылось ветра предсказанье! Полыхнуло, будто пламя прорвалось из преисподней: подпалило тучам днища, выжгло звездные поляны, - то бабахнули цистерны, что пригнали оккупанты для спецтехники военной!

Следом звонким фейерверком склад рванул боекомплекта, штаб с толпою командиров, даже с целым генералом! Тем, кто зло принес с собою, всем досталось по заслугам: разлетелись по округе сапоги и причиндалы, также яркие медальки с кителей снесло напором, да и прочей дребедени всюду смачно разбросало…

Ярким факелом пылают все горючие запасы, звонко бахают снаряды, и веселые зарницы полыхают до рассвета!

А вдали, за горизонтом, по проселочной дороге едет дальше грозный Хаймарс, что построил Lockheed Martin где-то в славном Мэриленде. Прибыл он с «земли Марии» отомстить за Мариуполь, за Херсон и Волноваху, Харьков, Бучу и Каховку… Все, что черти натворили, им воздастся многократно. Пусть имперцам недобитым будет впредь о том наука, - все вернутся в упаковках (ну, кого насобирают). Гребешком горячим Хаймарс всех причешет, упокоит, - будут орочьи семейства колесить в «калинах» новых (это гордость автопрома… где-то из 70-х) …

Хаймарс едет по дороге, дело он отлично знает: на позицию въезжает и крыло вздымает к звездам. На крыле, как оперенья, «гроздья гнева» дозревают; скоро все адепты зла на себе тот гнев узнают.

Гром грохочет, гнев вскипает, и поет пророк победы:

- Слава вільній Україні!

© Гай Ворон
18.08.2022 23:02 Відповісти
За кадром голос России.
18.08.2022 22:02 Відповісти
"Я всё ******..." У тебя всё ещё впереди, тварь. Это только начало.
18.08.2022 22:06 Відповісти
На бавовну 💥🔥 у кацападлів МОЖНА ДИВИТИСЬ БЕЗКІНЕЧНО!!!
18.08.2022 22:10 Відповісти
ВВС повідомляє: "В Керчи слышали взрывы - власти говорят, что сработали системы ПВО. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков прокомментировал сообщения о громких взрывах, которые были слышны в Керчи. По словам Крючкова, это был звук работы систем ПВО. Почему она сработала, он не уточнил. В крымских пабликах сообщают о громком взрыве в Керчи, который было слышно в разных районах города, а также в близлежащих селах. В некоторых домах дрожали стекла".
18.08.2022 22:13 Відповісти
по мосту идет пристрелка --- жаль ***** там не будет за рулем камаза . в бункере падла сидит . а рашабыдло стоит в пробке перед мостом 25км длинной
19.08.2022 05:59 Відповісти
Наши ребята прекрасно проводят спецоперации в Крыму и Рашке.Если пойдет так и дальше может и до бункера путлера доберемся.
18.08.2022 22:13 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/18903 Це Кадіївка, колишній Стаханов, Луганщина. Місто окуповано з 2014 року. Сьогодні там запалала бавовна на складі з БК, дивіться відео .
18.08.2022 22:23 Відповісти
Курять де попало, тепер хай курять де ще не попало.
18.08.2022 22:26 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/16410 Сообщают о взрывах на аэродроме Бельбек в Крыму. Информация требует уточнения . (пока)
18.08.2022 22:29 Відповісти
https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20220818-u-krymu-na-vijskovomu-aerodromi-belbek-prolunaly-vybuhy/ На території Кримського півострова у Севастополі на військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи .

У Збройних силах України підтвердили інформацію про низку вибухів на території Севастополя.

- Севастополь. Чутно вибухи. У районі Бельбеку, там військова авіабаза. Яка дальність до Бельбеку? Що за вибухи? Приблизно 300 км. Бавовна, - наголосили у ЗСУ.
18.08.2022 22:33 Відповісти
А недарма я півроку просила ******* по севастополю!

Моя мрія здійснилась!?
18.08.2022 22:35 Відповісти
На території Кримського півострова у Севастополі на військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи.

Оновлено о 22:47. https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20220818-u-krymu-na-vijskovomu-aerodromi-belbek-prolunaly-vybuhy/ Повідомляється про повторні вибухи в районі Бельбеку (Крим) .
18.08.2022 22:57 Відповісти
Красівий коттон.
Дивився б і дивився.
Кацапи це вам МІКРОаванс за обстріли Харкова -

18.08.2022 22:36 Відповісти
Та штош такоє!
Коли ви вже накуритесь, каци?!
18.08.2022 22:38 Відповісти
18.08.2022 22:39 Відповісти
Закон бумеранга рабсеяне, нравица - не нравица. Думали в теплом дерьме отсидеться и не обляпаться. Получай фашист гранату.
18.08.2022 22:39 Відповісти
https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20220818-u-novij-kahovczi-prolunaly-potuzhni-vybuhy/ У Херсонській області пролунали потужні вибухи у Новій Каховці .

За неофіційними даними, Збройні сили України завдали нових ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території. У ЗСУ повідомили, що у Новій Каховці прогриміло понад 10 вибухів з боку ГЕС.
18.08.2022 22:41 Відповісти
Как душевно, по домашнему
18.08.2022 22:42 Відповісти
за чф ***** до дна .........
19.08.2022 06:01 Відповісти
на первом видео че там пацан сказал?)))
он че имел ввиду)
18.08.2022 22:48 Відповісти
Прям курська битва розігривається . Ви там тримайтесь, грошей звісно не має, але то таке…
18.08.2022 22:54 Відповісти
18.08.2022 23:02 Відповісти
До речі ( доречі ) слово ВАТА не є російським...те, що вони його приписали собі - то не новина , бо краденого в москалії є майже усе

То я таки як вживав в позначенні отих недоумків словом ВАТА, то так і буду вживати ,

І ще раз - до речі : Ватники - фуфайки , котрі видавли зекам у давні часи( без комірів , вертикально прострочені, набиті бавовною...і люд, що був на поселеннях... той, що не мав права повертатись в містА з сибірських заслань ( і урки, і " політичні") мали за щастя придбати резові чоботи і оці ! ватники "

Ті нащадки , котрі були в диких місцях вирощені і становлять зараз покоління " совєтікус" ...хоча вже і позабули про злидні шлунка , зате мають зараз злиднів розуму...

То ж якщо зустрінете тут моє " ВАТА "... не треба правити ... бо мене вже не переробити ,

А те, що вибухи будуть частішими - то таки надія на скоріше драпання зайд - окупантів до своєї убогої московії .

Моя їм зневага і огида...

Слава Україні !

Слава Героям !
18.08.2022 23:02 Відповісти
Ватники - фуфайки носив весь совєцький народ, особливо на селі, та в армії ще в 60-70р.р.
18.08.2022 23:42 Відповісти
Кацапы уже пынькин план скурили!
18.08.2022 23:06 Відповісти
18.08.2022 23:52 Відповісти
не позорься зелебот епаный
19.08.2022 10:17 Відповісти
Оставлю для памяти фото базы в Тимоново до бавовны. Может будут свежие фото для сравнения.

19.08.2022 00:50 Відповісти
Красавчик) будем посмотреть
19.08.2022 01:01 Відповісти
так там же почти вся русссськая армiя была ! на чем же они будут драпать обратно за Урал?
19.08.2022 10:19 Відповісти
Птичку жалко!!! А москаля ні!.
19.08.2022 06:01 Відповісти
вы не ********.мы еще не начинали.
19.08.2022 06:26 Відповісти
Чим ближче 24 серпня,тим більше у орків рве пукани!
19.08.2022 09:27 Відповісти
Чудова новина, тому ТАК ТРИМАТИ і далі, влада!!! Але ж при цьому хочу лише "заспокоїти" "росіян", щоб вони "не занадто лякались", тому як це вже Україна проводить власну "спецоперацію з дерусифікації та дерашистизації окремих регіонів" московії! СЛАВА УКРАЇНІ!!! Всім ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
19.08.2022 09:40 Відповісти
На видео слышно испуганный детский голос.
Вроде должно быть жалко детей, а жалости нет, сколько украинских детей слышали, видели и были убиты,
Вместо жалости даже есть желание, чтобы этот бумеранг вернулся в Россию.
19.08.2022 10:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 