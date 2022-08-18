УКР
5 226 22

Ердоган про ситуацію навколо Запорізької АЕС: Ми не хочемо пережити новий Чорнобиль

зеленський,ердоган

Туреччина стурбована ситуацією на Запорізькій АЕС та застерігає від повторення Чорнобильської катастрофи.

Про це на пресконференції за результатами візиту в Україну заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нас хвилюють сутички на АЕС. Ми не хочемо пережити новий Чорнобиль. Ми на боці України і будемо на її боці й надалі", - сказав Ердоган.

Він наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та висловив співчуття у зв'язку з ракетним обстрілом Харкова минулої ночі.

Ердоган повідомив, що Туреччина відправила в Україну 98 вантажівок з гуманітарною допомогою, прийняла 325 тисяч українців й братиме участь у відновленні України.

Також читайте: Зеленський і Гуттеріш погодили параметри місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Також читайте: Зупинка Запорізької АЕС рашистами наблизить сценарій радіаційної катастрофи, - "Енергоатом"

Автор: 

Туреччина (3680) Ердоган Реджеп Таїп (984) Запорізька АЕС (1454)
Топ коментарі
+10
Ну шо це курва за президент, босяк з підворотні, кросовки і футболка постійно одна і та сама. Він її хоть колись скидує ? Чи так і живе в ній? Дрескод етикет якийсь є у цієї чучундри? Бридко дивитись! І як виглядає дійсно Президент своєї країни пан Ердоган!
показати весь коментар
18.08.2022 21:23 Відповісти
+7
Ердоган скажи це своєму корефану Путлеру!
показати весь коментар
18.08.2022 21:13 Відповісти
+7
а кто хочет????
всегда надо искать ответ на вопрос - кому выгоден этот шантаж??? кто завел военную технику в машинный зал? кто оккупировал Энергодар? кто влез в соседнюю страну с войсками и стирает в пыль ее села и города????
показати весь коментар
18.08.2022 21:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Якщо ординці спеціально не підірвуть станцію за допомогою ядерного палива - то такого як в Чернобилі не буде.
показати весь коментар
18.08.2022 21:07 Відповісти
Не хочите, то пусть НАТО введет войска!!!!
показати весь коментар
18.08.2022 21:08 Відповісти
Поки не оголошено війну, яку невигідно оголошувати, ніхто ніякі війська не введе..
Але переодягнені вже мали викурити з тої ЗАЕС ублюдків.., хіба за стільки часу не можна щось вигадати??
показати весь коментар
18.08.2022 21:29 Відповісти
тогда все будут отхаркивать радионуклиды. с другой стороны все это будет. Ведь мы живем именно в это время. Такие законы временного времени. Все беды случаются именно когда живем именно мЫ. До нашего рождения, впринципе, не было ничего, от слова совсем И после нашей смерти тоже ничего нету. Есть только время, когда живешь лично ты. Ну философия такая у меня после полу бутылки односолодового)
показати весь коментар
18.08.2022 23:00 Відповісти
Завтра в Енергодарі вітер буде зі сходу.
показати весь коментар
18.08.2022 21:12 Відповісти
Ердоган скажи це своєму корефану Путлеру!
показати весь коментар
18.08.2022 21:13 Відповісти
А почему зеленые сопли не дали указание на остановку станции в конце февраля - начале марта? Хотели преподнести ее кацапам на блюдечке?
показати весь коментар
18.08.2022 21:21 Відповісти
Цеж станція. Топливо загрузили - чайник гріється, паровий двигун працює.
Топливо витягли - станція не гріє воду.
показати весь коментар
18.08.2022 21:24 Відповісти
Ну шо це курва за президент, босяк з підворотні, кросовки і футболка постійно одна і та сама. Він її хоть колись скидує ? Чи так і живе в ній? Дрескод етикет якийсь є у цієї чучундри? Бридко дивитись! І як виглядає дійсно Президент своєї країни пан Ердоган!
показати весь коментар
18.08.2022 21:23 Відповісти
не заважайте. він створює історію. саме так повинен виглядати президент воюючої країни.
показати весь коментар
18.08.2022 21:43 Відповісти
Ні , я з Вами не згодна, президент, повинен бути Президентом, він представник своєї країни. І це неповага, до Президента іншої країни. Є таке , як дрескод і він повинен його дотримуватись, правило етикету.
показати весь коментар
18.08.2022 21:51 Відповісти
Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове.
Зачем Эрдорган завет Путина во Львов?
показати весь коментар
18.08.2022 21:24 Відповісти
Максим Мирович@MirovichMedia

https://mobile.twitter.com/MirovichMedia/status/1560279990381514753 3 ч

Знаете, чем Бен Ладен отличается от путина?
Он не направлял свои бомбы и ракеты на атомные станции.
показати весь коментар
18.08.2022 21:30 Відповісти
а кто хочет????
всегда надо искать ответ на вопрос - кому выгоден этот шантаж??? кто завел военную технику в машинный зал? кто оккупировал Энергодар? кто влез в соседнюю страну с войсками и стирает в пыль ее села и города????
показати весь коментар
18.08.2022 21:31 Відповісти
Обов'язково ще має бути питання "хто пустив орків на південь і на північ України". Можливо, і не першим номером - але десь після перших.
показати весь коментар
18.08.2022 21:48 Відповісти
Нас хвилюють сутички на АЕС??? Наших війскових там нема, наші військові не обстрілюють станцію. Так про які сутички воно мямле??? Якщо свинособаки обстрілюють станцію ,то це вже називається сутичкою? Зеблан тобі що дєрьмаковських таблеток підігнав?
показати весь коментар
18.08.2022 21:33 Відповісти
Это Эрдоган пережрал кацапского бабла. Его слова про "сутички"
показати весь коментар
18.08.2022 22:23 Відповісти
Почему
показати весь коментар
18.08.2022 22:52 Відповісти
Тут главное а хочет ли новый Чернобыль бункерный маньяк.
показати весь коментар
18.08.2022 23:10 Відповісти
"Держите вора" -- вор кричит.
показати весь коментар
18.08.2022 23:41 Відповісти
А його головний тороговий партнер путєн бажає, або ви брешете пане ердоган, або мерзотна потвора...
показати весь коментар
18.08.2022 23:45 Відповісти
 
 