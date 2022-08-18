Ердоган про ситуацію навколо Запорізької АЕС: Ми не хочемо пережити новий Чорнобиль

Туреччина стурбована ситуацією на Запорізькій АЕС та застерігає від повторення Чорнобильської катастрофи.

Про це на пресконференції за результатами візиту в Україну заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нас хвилюють сутички на АЕС. Ми не хочемо пережити новий Чорнобиль. Ми на боці України і будемо на її боці й надалі", - сказав Ердоган.

Він наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та висловив співчуття у зв'язку з ракетним обстрілом Харкова минулої ночі.

Ердоган повідомив, що Туреччина відправила в Україну 98 вантажівок з гуманітарною допомогою, прийняла 325 тисяч українців й братиме участь у відновленні України.

Також читайте: Зеленський і Гуттеріш погодили параметри місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Також читайте: Зупинка Запорізької АЕС рашистами наблизить сценарій радіаційної катастрофи, - "Енергоатом"