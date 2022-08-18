Ердоган про ситуацію навколо Запорізької АЕС: Ми не хочемо пережити новий Чорнобиль
Туреччина стурбована ситуацією на Запорізькій АЕС та застерігає від повторення Чорнобильської катастрофи.
Про це на пресконференції за результатами візиту в Україну заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нас хвилюють сутички на АЕС. Ми не хочемо пережити новий Чорнобиль. Ми на боці України і будемо на її боці й надалі", - сказав Ердоган.
Він наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та висловив співчуття у зв'язку з ракетним обстрілом Харкова минулої ночі.
Ердоган повідомив, що Туреччина відправила в Україну 98 вантажівок з гуманітарною допомогою, прийняла 325 тисяч українців й братиме участь у відновленні України.
Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.
Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
Але переодягнені вже мали викурити з тої ЗАЕС ублюдків.., хіба за стільки часу не можна щось вигадати??
Топливо витягли - станція не гріє воду.
Зачем Эрдорган завет Путина во Львов?
https://mobile.twitter.com/MirovichMedia/status/1560279990381514753 3 ч
Знаете, чем Бен Ладен отличается от путина?
Он не направлял свои бомбы и ракеты на атомные станции.
всегда надо искать ответ на вопрос - кому выгоден этот шантаж??? кто завел военную технику в машинный зал? кто оккупировал Энергодар? кто влез в соседнюю страну с войсками и стирает в пыль ее села и города????