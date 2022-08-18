Окупанти готують провокації на Запорізькій АЕС 19 серпня, отримано додаткові підтвердження інформації, - ГУР

Українська розвідка отримала нові підтвердження інформації щодо підготовки окупантами провокації на території ЗАЕС 19 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Отримано додаткові підтвердження інформації про підготовку окупантами провокації на Запорізькій атомній станції 19 серпня. Зокрема, ліцензованому персоналу (який виконує свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказано залишатися вдома. На територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу.

18 серпня на вечірньому зібранні керівництва ЗАЕС були відсутні представники Росатому. При тому, що з моменту окупації співробітники Росатому в обов’язковому порядку були присутні на всіх подібних нарадах. На цей момент вони взагалі залишили територію ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначають, що враховуючи кількість зброї, яка наразі знаходиться на території атомної станції, а також неодноразові провокативні обстріли, є висока вірогідність проведення масштабного теракту на ядерному об’єкті.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

