УКР
Окупанти готують провокації на Запорізькій АЕС 19 серпня, отримано додаткові підтвердження інформації, - ГУР

Українська розвідка отримала нові підтвердження інформації щодо підготовки окупантами провокації на території ЗАЕС 19 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Отримано додаткові підтвердження інформації про підготовку окупантами провокації на Запорізькій атомній станції 19 серпня. Зокрема, ліцензованому персоналу (який виконує свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказано залишатися вдома. На територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу.

18 серпня на вечірньому зібранні керівництва ЗАЕС були відсутні представники Росатому. При тому, що з моменту окупації співробітники Росатому в обов’язковому порядку були присутні на всіх подібних нарадах. На цей момент вони взагалі залишили територію ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначають, що враховуючи кількість зброї, яка наразі знаходиться на території атомної станції, а також неодноразові провокативні обстріли, є висока вірогідність проведення масштабного теракту на ядерному об’єкті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Працівники окупованої Запорізької АЕС закликають світ "не допустити непоправного" через безумство росіян.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Також читайте: Зупинка Запорізької АЕС рашистами наблизить сценарій радіаційної катастрофи, - "Енергоатом"

розвідка (3925) Запорізька АЕС (1456)
Топ коментарі
+18
Цікаво як себе почуває ЗЕпадаль з чієї подачі було розміновано Чонгар і взагалі створені тепличні умови для окупації Херсонської та Запорізької областей.
18.08.2022 21:41 Відповісти
+11
А можно расценить сдачу атомной станции врагу как передачу ядерного оружия?Я бі именно так и ставил вопрос по отношению к Зеленскому!Не защитить ядерній обьект!!!???? Єто о многом говорит!
18.08.2022 21:45 Відповісти
+10
Сдали ЗАЕС и Енергодар без боя теперь чешите где не чешится
18.08.2022 21:41 Відповісти
Отримали підтвердження, і шо? Нам 3,14зда, чи йти шашлички маринувати?
18.08.2022 21:38 Відповісти
да ладно что будет то и будет..патовая ситуация.. такое могло быть и раньше с ЧАЭС но не случилось жест доброй воли.. думаю кацабы нагнетают истерию такое ********* ***** довести до точки кипения а потом бамц и отключили газ... если они ****** то с них самих останется 24-72 часа на житие в муках... там разовая доза будет в 100 раз выше годовой.. если суицид тенррористический станет нормой ********** то тогда руки будут развазаня любой акт подрыва и уничтожения АЭС равен приминению тактияческого ядерного даже гнрязной атомной бомбы боеголовки... уж кто кто а не все жэев ********** конченные ***** как плешивое *****...
18.08.2022 22:05 Відповісти
Нихуя не будет,опыт ЧАЭС показывает.
Хотя нет.... озабоченность очень сильная
18.08.2022 22:10 Відповісти
в бункере под охраной с вискарем при 73% ********* и полной безнаказаности творять что хотят чуствуют себя Ох@енно!!!!!!!!!!!
18.08.2022 22:45 Відповісти
Они не чешут где чешется,а **** муму
18.08.2022 22:11 Відповісти
А что мешало зе- клоуну или шмыгалю дать команду на остановку станции в конце февраля - в начале марта? Оманские договоренности ?
18.08.2022 21:46 Відповісти
А ниче, что эта электроэнергия нужна стране? Вы знаете какая часть промышленности зависит от автомной?
18.08.2022 21:55 Відповісти
Якій країні, кацапчику? Твоїй *********?
19.08.2022 10:40 Відповісти
ну тоді наведить усе що є, на курську аес чи яка там ще поблизу розташована
18.08.2022 21:59 Відповісти
Страшного ничего не произойдет, но шантажировать и пугать будут точно. Может отключат или что то похожее.
18.08.2022 22:01 Відповісти
обвинят, мол обогащался уран, для грязной бонбы
18.08.2022 22:34 Відповісти
Странная позиция Украины.Сначала пустили козла в огород , даже с рогатки не выстрелили в оккупантов, позволили им захватить АЭС ,а теперь на весь мир кричат что мол орки АЭС взорвут.КОНЕЧНО ВЗОРВУТ потому что их туда пустили .
18.08.2022 22:37 Відповісти
Нам фсьо?

Треба починати вишивати білі капці бісером?
18.08.2022 23:01 Відповісти
Думаю,не підрвуть ЗАЕС,тому що:
1. Зона зараження,куди найбільше полетить - окупована. На ній орки воюють. А високі дози радіації знищують людину швидко.
2. Полетить на Білорусь, країни НАТО, на росію.
3. Вони знають,що навіть вибух на ЗАЕС не злякає українців. Будемо далі боротись.
19.08.2022 00:40 Відповісти
Хто буде боролись, коли ти сам пишеш, що високі дози знищують людину??
19.08.2022 01:43 Відповісти
Ядерної війни все рівно не уникнути, Путлєр гуляти буде на всі
19.08.2022 10:26 Відповісти
А попередити кацапчиків, що буде відповідь по Курській АЕС, ні? В оркостані багато АЕС. І чому не зупинити реактори? Вийняти тепловиділяючи стержні з активної зони? Як зупиняють реактори на ремонт чи заміну стержнів? Ну останеться окупована частина півдня України без електрики, і що? Війна йде, і зараз літо, ніхто не замерзне. Чи турбує, роблять лі кондиціонери у колаборантів?
19.08.2022 10:47 Відповісти
А можно,кто нихера не понимает в энергетике и АЭС промолчать?Дурею от масштаба глупостей,тут написанных.
19.08.2022 10:58 Відповісти
Я думаю,сегодня будет попытка обесточить 100% станцию,отключить последнюю украинскую линию,к которой она присоеденена.Далее,питание систем безопасности перейдёт на питание от .дизелей.В течение 3х суток,пока не кончится дизтопливо или не произойдёт какой либо отказ в дизелях- попробуют прицепить крымскую линию и переделаную запорожскую.В случае успеха ЗАЭС уплывет технически в рашку.При отказе дизелей - расплавление активной зоны в каком-либо реакторе или в нескольких,радиационные последствия континентальном масштабе.В общем между хреново и очень хреново.Это гипотеза,но на реальных фактах.
19.08.2022 11:10 Відповісти
Тут 50 на 50 либо будет, либо нет . Но скорее всего нет , это бандиты , так любят на понт брать , фраера пугать ,. Нельзя идти на поводу у террористов
19.08.2022 11:56 Відповісти
 
 