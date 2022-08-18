УКР
Російські окупанти скаржаться губернатору Краснодарського краю на втечу кубанських казаків із поля бою в Україні

рф

Військова частина з Чечні поскаржилася на втечу кубанських казаків із поля бою в Україні.

Відповідні документи російських окупантів опубліковані в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Розташована у Чечні в/ч 16544 поскаржилася губернатору Краснодарського краю на самовільне залишення кубанськими казаками позицій на фронті. У тексті сказано, що 2 рота БАРС-11, сформована з кубанських казаків під командуванням підполковника Валерія Єфремова, у кількості близько 100 осіб самовільно залишили позиції. Зазначається, що казаки відмовилися йти у наступ, саботували накази та розпивали спиртне. Загін подавав негативний приклад іншим військовослужбовцям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи ФСБ РФ шукають 60 дезертирів, які ховаються у Запорізькій області, - ОВА

"Керівництво Краснодарського краю не змогло належним чином донести важливість місії захисту суверенітету РФ. Просимо більше не направляти на СВО з числа казацьких підрозділів, слабких духом, хто не поділяє всю відповідальність", - сказано в документі.

Російські окупанти скаржаться губернатору Краснодарського краю на втечу кубанських казаків із поля бою в Україні 01

Автор: 

армія рф (18773) Чечня (286) дезертирство (307)
+48
18.08.2022 21:52 Відповісти
+44


Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.

Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.

Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -

хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
18.08.2022 21:57 Відповісти
+37
18.08.2022 21:51 Відповісти
Був у 14-му такий кізяк - Бабай, також похизувався та втік додому, можливо вже здох від бояри.
18.08.2022 21:48 Відповісти
не втік, а кадиривці в декрет відправили.
показати весь коментар
18.08.2022 21:53 Відповісти
Бабая судили, в камере опустили, потом он пропал из инфопространства.
показати весь коментар
18.08.2022 22:07 Відповісти
То кізяки, їм можна...
показати весь коментар
18.08.2022 21:49 Відповісти
В Белгородской области РФ сегодня вечером неожиданно загорелся склад с боеприпасами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Склад «совершил жест доброй воли» в районе села Тимоново.
По данным губернатора жертв и пострадавших нет. В настоящее время жителей сел Тимоново и Солохи вывозят на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается.
показати весь коментар
18.08.2022 22:06 Відповісти
18.08.2022 21:51 Відповісти
Вах-вах! В такой сиксюальний шапка кизяк на баращка савсэм пахож! Ну как тут удэржацца?
показати весь коментар
19.08.2022 05:43 Відповісти
Ці "кізяки" повністю перевдяглися у одяг жителів Дагестану На старих картинах видно що їх предки носили шапки зі шликами, вишиті сорочки і шаровари - бо були козаками запорізькими, які погодилися служить Російській імперії і сформували "Верное Черноморское войско" Починали з депортації ногаїв (спочатку з таврійських степів - від Молдови до Азова, а потім - з північного Кавказу) Потім "продовжили" - придушували повстання селян Адигеї проти князів А потім допомагали Росії завойовувать Кавказ
показати весь коментар
19.08.2022 05:56 Відповісти
плетью их выпороть..на центральной площади!
показати весь коментар
18.08.2022 21:51 Відповісти
А кізякі завжди такі...
показати весь коментар
18.08.2022 21:51 Відповісти
За 200 з лишнім років козаки стали казаками .
А для казаків місія успішно виконана - горілки попили, залізячкам побрязкали, нагайками помахали. Можна і додому
показати весь коментар
18.08.2022 21:51 Відповісти
18.08.2022 21:52 Відповісти
Кубань,вставай!Ти в прошлому українська.
показати весь коментар
18.08.2022 21:52 Відповісти
Ногайська вона в минулому.
показати весь коментар
18.08.2022 21:55 Відповісти
Там всі давно вже покацаплені, хоча вважають що вони окремий народ казакі.
показати весь коментар
18.08.2022 21:57 Відповісти
Накуй.
показати весь коментар
18.08.2022 22:15 Відповісти
А де вагітний бабай?
показати весь коментар
18.08.2022 21:53 Відповісти
"Дух" у них міцний, задок заслабкий, просто ви їми не правильно користувались! кАзАки млять...
показати весь коментар
18.08.2022 21:57 Відповісти
ускакали в рассвет?
показати весь коментар
18.08.2022 22:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=swT2Ltf32cw&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=swT2Ltf32cw&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F

Казачья песня.
показати весь коментар
18.08.2022 22:02 Відповісти
Кстати что притих атаман Козицин в этот раз. Хотя с такой фамилией воевать рядом с ка-дыр-овцами слишком вызывающе намекающе! Стих мразюк с 14-15гг. Тогда донские сильно гуляли по луганской обл, много добра домой приперли. бельё с просушки снимали, газплиты старые брали.
показати весь коментар
18.08.2022 22:05 Відповісти
розЕнбаума зовите... лысый еврей славно там пел про кизяков... правда, потом разочаровался, кажется....
показати весь коментар
18.08.2022 22:06 Відповісти
Им не понравилось что чечены их насиловали. Какая уже тут идти в атаку когда жопа огнем горит
показати весь коментар
18.08.2022 22:06 Відповісти
Когда кавказцы их е.бут, не сильно-то и повоюешь.
показати весь коментар
18.08.2022 22:12 Відповісти
😁
показати весь коментар
19.08.2022 00:07 Відповісти
18.08.2022 22:08 Відповісти
І бєжалі расєйскіє кізякі в абосраних партках і лаптях теряя кал по дороге...
показати весь коментар
18.08.2022 22:10 Відповісти
Шикування загону "дикої дивізії" з Кавказу 26 лютого 2022 року через відмову їхати на війну :
https://vimeo.com/682471213 https://vimeo.com/682471213

показати весь коментар
18.08.2022 22:16 Відповісти
- И трудовые резервы бегут?
- Все бегут! (с)
показати весь коментар
18.08.2022 22:17 Відповісти
Акуенный вечер. Белгород /склады БК/, Керчь /Район моста/, Севастополь /Бельбек, аэродром/
показати весь коментар
18.08.2022 22:30 Відповісти
Красивое!
показати весь коментар
19.08.2022 00:00 Відповісти
На Украине , такая куета не катит .
показати весь коментар
18.08.2022 22:42 Відповісти
Чого жалітися)) казачєство расєї це не для війни, це бутафорне угруповання ледарів...
показати весь коментар
18.08.2022 23:29 Відповісти
та в дурдомі теж один називав себе Наполеоном
не факт що він дійсно таким був
показати весь коментар
19.08.2022 00:56 Відповісти
эти кубанские кизяки могли быть только героями под прикрытием российских танков в 14 году перед неорганизованной,практически недовооружённой даже стрелковым оружием толпой украинских патриотов на Донбассе.Тогда эти ряженные чучела остервенело лютовали .убивая и подвергая пыткам неорганизованные группы украинских патриотов.Сейчас ситуация такая,что силы равны..Но вот дух разный.У агрессора это "душок" (с просрочкой,подпортившийся).а у украинцев мощный дух.Кадыровцы тоже почувствовали разницу и геройствуют только на "Тик-Токе".
показати весь коментар
19.08.2022 05:09 Відповісти
Бригаденфюрер SS Петр Николаевич Краснов был тоже не то Донского казачества начальник или кубанского но братьям Нацистской Германии служил верно с 22 июня....по видимому выполнял братский договор от 23 августа 1939 года Молотов-Риббентроп...
А 21 июня выступил с воззванием к великоросам РабZeи....текст воззвания можно найти в Ютьюбе...
показати весь коментар
19.08.2022 07:07 Відповісти
Кажуть бавовна палала в селе под Белгородом...
показати весь коментар
19.08.2022 07:26 Відповісти
Так они просто спешат на Референдум на Кубани о присоединению к Украине!
показати весь коментар
19.08.2022 08:45 Відповісти
нет там казаков давно, только все завезенное дерьмо со всей рефии.
показати весь коментар
19.08.2022 09:08 Відповісти
так быстро скакали, что заградотряд из овцелюбов не успел перестрелять
показати весь коментар
19.08.2022 09:25 Відповісти
 
 