Російські окупанти скаржаться губернатору Краснодарського краю на втечу кубанських казаків із поля бою в Україні
Військова частина з Чечні поскаржилася на втечу кубанських казаків із поля бою в Україні.
Відповідні документи російських окупантів опубліковані в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Розташована у Чечні в/ч 16544 поскаржилася губернатору Краснодарського краю на самовільне залишення кубанськими казаками позицій на фронті. У тексті сказано, що 2 рота БАРС-11, сформована з кубанських казаків під командуванням підполковника Валерія Єфремова, у кількості близько 100 осіб самовільно залишили позиції. Зазначається, що казаки відмовилися йти у наступ, саботували накази та розпивали спиртне. Загін подавав негативний приклад іншим військовослужбовцям.
"Керівництво Краснодарського краю не змогло належним чином донести важливість місії захисту суверенітету РФ. Просимо більше не направляти на СВО з числа казацьких підрозділів, слабких духом, хто не поділяє всю відповідальність", - сказано в документі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По данным губернатора жертв и пострадавших нет. В настоящее время жителей сел Тимоново и Солохи вывозят на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается.
А для казаків місія успішно виконана - горілки попили, залізячкам побрязкали, нагайками помахали. Можна і додому
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
Казачья песня.
https://vimeo.com/682471213 https://vimeo.com/682471213
- Все бегут! (с)
не факт що він дійсно таким був
А 21 июня выступил с воззванием к великоросам РабZeи....текст воззвания можно найти в Ютьюбе...