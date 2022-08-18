Російські окупанти скаржаться губернатору Краснодарського краю на втечу кубанських казаків із поля бою в Україні

Військова частина з Чечні поскаржилася на втечу кубанських казаків із поля бою в Україні.

Відповідні документи російських окупантів опубліковані в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Розташована у Чечні в/ч 16544 поскаржилася губернатору Краснодарського краю на самовільне залишення кубанськими казаками позицій на фронті. У тексті сказано, що 2 рота БАРС-11, сформована з кубанських казаків під командуванням підполковника Валерія Єфремова, у кількості близько 100 осіб самовільно залишили позиції. Зазначається, що казаки відмовилися йти у наступ, саботували накази та розпивали спиртне. Загін подавав негативний приклад іншим військовослужбовцям.

"Керівництво Краснодарського краю не змогло належним чином донести важливість місії захисту суверенітету РФ. Просимо більше не направляти на СВО з числа казацьких підрозділів, слабких духом, хто не поділяє всю відповідальність", - сказано в документі.