УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4198 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 276 19

Жодних перешкод для поїздки місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через територію України немає, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність будь-яких перешкод для відвідування місією МАГАТЕ Запорізької АЕС через територію України.

"Немає жодних об'єктивних перешкод, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на Запорізьку АЕС. Сьогодні з паном Гутеррешем обговорили параметри цієї місії і те, що вона може дуже швидко та безпечно потрапити на станцію легальним способом через вільну територію нашої держави. І тільки так", - сказав він у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Той, хто влаштував ядерний шантаж, точно не може бути "транспортером" будь-якої місії. Росія має негайно і безумовно допустити представників МАГАТЕ на станцію і так само негайно і безумовно вивести свої війська з території станції. Світ має силу, щоб це забезпечити", - сказав він, додавши, що "якщо не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітник весь пакет міжнародних документів щодо ядерної та радіаційної безпеки. Росія знищує цей інтернаціональний порядок".

За словами Зеленського, він також закликав Генерального секретаря ООН застосувати всі можливості ООН для забезпечення виконання Росією усіх норм міжнародного права стосовно полонених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Гуттеріш погодили параметри місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Автор: 

Зеленський Володимир (25542) МАГАТЕ (774) Запорізька АЕС (1454)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
а дерьмачок мопсика далеко не отпускает ))))
показати весь коментар
18.08.2022 22:42 Відповісти
+5
показати весь коментар
18.08.2022 22:44 Відповісти
+3
показати весь коментар
18.08.2022 22:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так само як не було жодних перешкод щоб рашистській армії туди дійти-
показати весь коментар
18.08.2022 22:01 Відповісти
куди дійти?
показати весь коментар
18.08.2022 22:04 Відповісти
Тут складывается впечатление, что с ЗАЭС такая же ****** как и с зерном тема, хотят с ********** еще сцанкций снять, имхо, конечно. Но кацапы хоть и полные ******, но взорвать АЭС это даже выше их умственного развития. Опять договорняки за нашими спинами от зебилов
https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M Скрябін - Нас кинули [Official Video]
показати весь коментар
18.08.2022 22:20 Відповісти
Кстати, для невигласов отбитых, между Киевом и Москвой есть спец медный кабель-связи с сечением кабеля с руку здоровенного мужика. Если кто не знает Там Елдачине и зеле позвонить в кре мль как пойти покурить айкос)))
показати весь коментар
18.08.2022 22:24 Відповісти
Варто зачекати....з висновками, але судячи з попередніх домовленостей..... довіри немає нікому....
показати весь коментар
18.08.2022 23:36 Відповісти
Д'єрмак дозволив?
показати весь коментар
18.08.2022 22:04 Відповісти
Десь це вже звучало о-перед "майскими шашликами".....
показати весь коментар
18.08.2022 22:09 Відповісти
А если, прости не дай Бог *****, то НАТО выразит озабоченность или впишется? Ваше мнение!
показати весь коментар
18.08.2022 22:14 Відповісти
Буде стурбованість і засуджуванність а і ще велика занепокоянність.
показати весь коментар
18.08.2022 22:35 Відповісти
Вроді в Бельбеку бавовна
показати весь коментар
18.08.2022 22:18 Відповісти
Феєричний вечір переростає у таку ж ніч для окупантів: місцеві повідомляють про вибухи на військовому аеродромі Бельбек в т.о. Криму 💥
https://t.me/operativnoZSU/37071
показати весь коментар
18.08.2022 22:23 Відповісти
Здав ЗАЕС, а тепер верещить. Зелене уйобіще.
показати весь коментар
18.08.2022 22:24 Відповісти
Акуенный вечер. Белгород /склады БК/, Керчь /Район моста/, Севастополь /Бельбек, аэродром/
показати весь коментар
18.08.2022 22:29 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 22:31 Відповісти
Ну приїде ця місія поклює таблом і поїде і що?Нащо цей цирк.
показати весь коментар
18.08.2022 22:33 Відповісти
а дерьмачок мопсика далеко не отпускает ))))
показати весь коментар
18.08.2022 22:42 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 22:44 Відповісти
Недоросля без няньки нічого не робить.
показати весь коментар
18.08.2022 23:05 Відповісти
Россия не допустит МАГАТЕ , найдёт кучу причин и обвинит в этом
Украину. Для них не существует международное право. Они же, сами
обвиняют в обстрелах АЭС ВС Украины.
показати весь коментар
18.08.2022 23:50 Відповісти
 
 