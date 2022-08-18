Зупинка всіх блоків Запорізької АЕС загрожує розвитком ситуації за "фукусімським сценарієм" - Держінспекція ядерного регулювання

Зупинка всіх енергоблоків Запорізької АЕС та втрата всіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження, пошкодження активної зони реакторної установки та виходу радіоактивних речовин.

Про це попереджає Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Саме за таким сценарієм сталася аварія на японській АЕС "Фукусіма-1" у 2011 році. Однак якщо катастрофа в Японії сталася через природні катаклізми, то на ЗАЕС це може статися через злочинні дії та наміри російських окупаційних військ", - йдеться у заяві регулятора.

У ДІЯРУ нагадали, що АЕС повинна мати постійне електроживлення для безперебійного забезпечення власних потреб – охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок, відпрацьованого палива у басейнах витримки, а також підтримки систем контролю та управління. Ці потреби забезпечуються або за допомогою працюючих блоків, або за допомогою зовнішнього енергоживлення.

У результаті обстрілів російськими військами пошкоджено 3 із 4 ліній, що з'єднують АЕС з енергосистемою України. У разі пошкодження четвертої ЛЕП станція втратить можливість отримувати електроенергію для власних потреб. У разі такої аварійної ситуації на ЗАЕС є дизель-генератори, але для тривалого забезпечення власних потреб станції та для охолодження ядерного палива вони потребуватимуть значної кількості дизельного палива.

"Після втрати усіх джерел забезпечення електроенергією розпочнеться процес плавлення ядерного палива, в результаті чого може статися вихід радіоактивних речовин у довкілля", - пояснили в ДІЯРУ.

При цьому розвиток аварійних подій на ЗАЕС не обмежуватиметься регіональними проблемами України, а може мати транскордонні наслідки.

"Залежно від погодних умов радіоактивну хмару може понести на територію Європи або Росії та Білорусі, що призведе до радіоактивного забруднення значних територій. ЗАЕС знаходиться на березі Каховського водосховища, каскаду водосховищ річки Дніпро. Таким чином, аварійні події на ЗАЕС можуть у разі аварійних подій на ЗАЕС призвести до радіоактивного забруднення Дніпра та Чорного моря", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупанти планують провокацію на ЗАЕС 19 серпня.

