Зупинка всіх блоків Запорізької АЕС загрожує розвитком ситуації за "фукусімським сценарієм" - Держінспекція ядерного регулювання

Зупинка всіх енергоблоків Запорізької АЕС та втрата всіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження, пошкодження активної зони реакторної установки та виходу радіоактивних речовин.

Про це попереджає Державна інспекція ядерного регулювання України, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме за таким сценарієм сталася аварія на японській АЕС "Фукусіма-1" у 2011 році. Однак якщо катастрофа в Японії сталася через природні катаклізми, то на ЗАЕС це може статися через злочинні дії та наміри російських окупаційних військ", - йдеться у заяві регулятора.

У ДІЯРУ нагадали, що АЕС повинна мати постійне електроживлення для безперебійного забезпечення власних потреб – охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок, відпрацьованого палива у басейнах витримки, а також підтримки систем контролю та управління. Ці потреби забезпечуються або за допомогою працюючих блоків, або за допомогою зовнішнього енергоживлення.

У результаті обстрілів російськими військами пошкоджено 3 із 4 ліній, що з'єднують АЕС з енергосистемою України. У разі пошкодження четвертої ЛЕП станція втратить можливість отримувати електроенергію для власних потреб. У разі такої аварійної ситуації на ЗАЕС є дизель-генератори, але для тривалого забезпечення власних потреб станції та для охолодження ядерного палива вони потребуватимуть значної кількості дизельного палива.

"Після втрати усіх джерел забезпечення електроенергією розпочнеться процес плавлення ядерного палива, в результаті чого може статися вихід радіоактивних речовин у довкілля", - пояснили в ДІЯРУ.

Також читайте: Зупинка Запорізької АЕС рашистами наблизить сценарій радіаційної катастрофи, - "Енергоатом"

При цьому розвиток аварійних подій на ЗАЕС не обмежуватиметься регіональними проблемами України, а може мати транскордонні наслідки.

"Залежно від погодних умов радіоактивну хмару може понести на територію Європи або Росії та Білорусі, що призведе до радіоактивного забруднення значних територій. ЗАЕС знаходиться на березі Каховського водосховища, каскаду водосховищ річки Дніпро. Таким чином, аварійні події на ЗАЕС можуть у разі аварійних подій на ЗАЕС призвести до радіоактивного забруднення Дніпра та Чорного моря", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупанти планують провокацію на ЗАЕС 19 серпня.

Читайте також: Працівники окупованої Запорізької АЕС закликають світ "не допустити непоправного" через безумство росіян. ДОКУМЕНТ

атомна енергетика (523) ДІЯРУ (76) Запорізька АЕС (1454)
Максим Мирович@MirovichMedia
https://mobile.twitter.com/MirovichMedia/status/1560279990381514753 3 ч

Знаете, чем Бен Ладен отличается от путина?
Он не направлял свои бомбы и ракеты на атомные станции.
18.08.2022 22:20 Відповісти
Писати прізвище ***** з великої - великий гріх.
18.08.2022 22:37 Відповісти
Что нельзя?Система охлаждения зависит от енергоснабжения.Что непонятного.Её не будет ляпнет система и по іакту будет взрыв
18.08.2022 22:29 Відповісти
Знаєте, чим Бен Ладен відрізняється від путіна? Нууу, Бен Ладен був громадянином США, і гроші отримував від них, ну Беня вежі близнюки поклав, а так, особливої схожості не бачу.
19.08.2022 09:26 Відповісти
если отключить все блоки аэс
так нельзя сделать что ли?
до того как выведут из строя систему охлаждения
18.08.2022 22:25 Відповісти
Что нельзя?Система охлаждения зависит от енергоснабжения.Что непонятного.Её не будет ляпнет система и по іакту будет взрыв
18.08.2022 22:29 Відповісти
ядерная реакция идет независимо от того подаетси ли электроэнергия и именно поэтому требуется охлаждение постоянно...
18.08.2022 22:30 Відповісти
все блоки отключить невозможно?

ну хотя да, у нас тут реактор десятилетиями медленно выводили из эксплуатации
18.08.2022 23:13 Відповісти
Акуенный вечер. Белгород /склады БК/, Керчь /Район моста/, Севастополь /Бельбек, аэродром/
18.08.2022 22:28 Відповісти
США разрешили ВСУ наносить удары по Крыму западным оружием: Politico.
Все оружие, которое передает Вашингтон Украине, предназначено для самообороны.
Администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву наносить удары по временно оккупированному Крыму западным оружием. Об этом сообщает Politico cо ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
18.08.2022 22:38 Відповісти
https://twitter.com/bkz198/status/1560348503318085632?t=9ELcG7TNoWfDdl6_eMEQZQ&s=09 Бельбек Бавовна
18.08.2022 22:40 Відповісти
Кажуть що то старе.
18.08.2022 22:51 Відповісти
Европа так або кончені або взагалі кончені на всю голову якщо не розуміють що може бахнути.Вони сидять балаболять і яйця чухають.Цей світ зовсім без мізків,Якщо ляпне ЗАЕС тоді Україна повина наносити удари будь яким шляхом по рашківским АЕС
18.08.2022 22:31 Відповісти
то есть я правильно понимаю - конченые европейцы потому что... что? что конкретно они должны за нас сделать - ЗАЭС назад отбить?
Причем у тебя почему-то европейцы более конченые чем Путин т.к. его ты даже не упомянул.
18.08.2022 22:34 Відповісти
Писати прізвище ***** з великої - великий гріх.
18.08.2022 22:37 Відповісти
По-моєму, це просто знаня орфографії.
А от писати власні імена з маленької - це ознака мешовартості.
Всі власні імена завжди пишуться з великої літери.
От приклад: якщо напишеш "#уйло" - це лише матюк. А якщо напишеш з великої літери - <******* - усі розуміють, про кого йдеться.
18.08.2022 23:20 Відповісти
зараз написання недокраїни свинособачих кацапів та імені їх головного упиря тільки з маленької літери. Це нове правило! )))
19.08.2022 04:53 Відповісти
Ввести війська ООН на територію АЕС і туди ж "Магате". Як раз для подібних випадків вони й були створені.
19.08.2022 00:04 Відповісти
Це було потрібно робити ще с початку війни.Коли просили закрити небо і інші речі.Це було потрібно робити в 2008 в Грузії це було робити в Чечні коли тварюки знищили 250 тис населення а орки так і не понесли покарання це було робити в 2014 а не загравати з орками .Европа дебіли які ніяк не можуть зрозуміти що орки це не люди з ними домовлятися не можна це не рівень ментальності світу і країн світу.Це тварюки.А европа як кончена сабе воде думає що все пройде само або якось пронесе.Вони 20 років морочили конфлікт Карабаха толку?Доки Азербайджанці зробили те що вони повинні були зробити ще 15 років тому.А ось ці всі европейці їм на все насрати як би в них було добре а там хай лупять типу за стіл переговорів .Тупі кончені балачки.Якщо ляпне ЗАЕС балакати буде вже нікому ! Так що не потрібно мені казати про европейців які зажралися і не бачать далі свого носа !
19.08.2022 00:09 Відповісти
І нащо мені також казати про цього презерватива царька .Він по факту кончений дебіл.Велика честь згадувати кожен раз про нього.
19.08.2022 00:12 Відповісти
для террористов это китайский язык... это им ни о чем не говорит...
они думают что от взрыва пострадает только Украина.. а на кацапов радиация не действует...
идиотам, ворующим унитазы не объяснить про ядерный реактор и расщепления атомов ...
18.08.2022 22:32 Відповісти
По кеченскому мосту прилетело
https://m.youtube.com/watch?v=7QKaYEFE9cg
18.08.2022 22:33 Відповісти
После таких заяв , раша параша , становится автоматически Террористом №-1 , уже нужно его куярить , пока не поздно..
18.08.2022 23:01 Відповісти
какие теперь обосраные зебики, которые топили против зеленой энергетики за "безопасную и дешевую" атомную...
19.08.2022 00:04 Відповісти
РАШИСТИ БАЖАЮТЬ:
Змусити Україну підтримувати охолодження реакторів З ЗАГАЛЬНОЇ мережі країни.
За рахунок чого буде взимку нестача електроенергії та виялові відключення що призведе до замерзання у багатьох містах.
Ну і зрозуміло, до незадоволенням владою та хаосом.
19.08.2022 03:05 Відповісти
 
 