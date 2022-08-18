Повідомлення про теракт на Запорізькій АЕС викликають занепокоєння у США, - Держдеп

Оприлюднена раніше інформація про можливий теракт на Запорізькій АЕС 19 серпня викликає занепокоєння в США.

Про це заявив офіційний представник Держдепу США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Прайс заявив, що повідомлення про можливу завтрашню російську операцію під фейковим прапором на Запорізькій атомній електростанції, є "причиною для занепокоєння".

"Це те, за чим ми дуже уважно стежимо, коли справа доходить до атомних електростанцій", - заявив Нед Прайс.

