Окупанти призначають російських чиновників на "посади" у Запорізькій та Херсонській областях

До окупаційних властей захоплених Росією територій Запорізької та Херсонської областей призначили низку російських чиновників.

Про це пише російська пропагандистська агенція РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Запорізькій області так званим "віце-прем'єром з інфраструктурного розвитку" став Олексій Лисов із уряду Вологодської області, "заступник міністра праці та соціальної політики" – Євген Маркелов з адміністрації Краснодарського краю.

У Херсонській області "першим заступником голови адміністрації з безпеки" став Олексій Катериничев із Центру рятувальних операцій особливого ризику "Лідер", "віце-прем'єром та міністром промисловості" - Семен Машкауцан з Мінпромторгу Росії, "міністром фінансів" - Євген Немтінов з окупаційного "мінфіну Криму".

18 липня росіяни призначили главою "уряду" окупованої частини Запорізької області Антона Кольцова, який обіймав посаду першого віце-губернатора Вологодської області РФ.

Крім того, так званим "міністром із молодіжної політики Запорізької області" окупанти призначили Антона Тицького, який обіймав посаду радника керівника Росмолоді.