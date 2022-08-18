Окупанти призначають російських чиновників на "посади" у Запорізькій та Херсонській областях
До окупаційних властей захоплених Росією територій Запорізької та Херсонської областей призначили низку російських чиновників.
Про це пише російська пропагандистська агенція РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Запорізькій області так званим "віце-прем'єром з інфраструктурного розвитку" став Олексій Лисов із уряду Вологодської області, "заступник міністра праці та соціальної політики" – Євген Маркелов з адміністрації Краснодарського краю.
У Херсонській області "першим заступником голови адміністрації з безпеки" став Олексій Катериничев із Центру рятувальних операцій особливого ризику "Лідер", "віце-прем'єром та міністром промисловості" - Семен Машкауцан з Мінпромторгу Росії, "міністром фінансів" - Євген Немтінов з окупаційного "мінфіну Криму".
18 липня росіяни призначили главою "уряду" окупованої частини Запорізької області Антона Кольцова, який обіймав посаду першого віце-губернатора Вологодської області РФ.
Крім того, так званим "міністром із молодіжної політики Запорізької області" окупанти призначили Антона Тицького, який обіймав посаду радника керівника Росмолоді.
