МЗС Польщі назвало російським фейком "прохання України назвати вулицю на честь Бандери", - розвідка
У МЗС Польщі заявляють, що інформація про начебто "прохання України назвати вулицю у Варшаві на честь Степана Бандери" є російським фейком.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Документи" щодо перейменування вулиць у Варшаві – фейк. МЗС Польщі повідомляє, що листи, які поширюють від їхнього імені та імені українського МЗС, – це підробка", - йдеться у повідомленні.
У відомстві наголошують, що йдеться про "документ", в якому Україна нібито "просить Польщу назвати вулицю у Варшаві на честь Степана Бандери, мотивуючи це тим, що там розташоване посольство РФ.
Водночас у польському МЗС уточнили: фейкову інформацію поширив у Телеграмі проросійський активіст, який також поширював контент про нібито депортацію українців із Польщі.
Значить пише, що імпортер до рашки якась компашка, а! "производитель: ООО СК Джонсон Украина", що знаходиться за юр.адресою "м.Київ, вул Степана Бандери"!!!
Посміявся