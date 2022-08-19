МЗС Польщі назвало російським фейком "прохання України назвати вулицю на честь Бандери", - розвідка

У МЗС Польщі заявляють, що інформація про начебто "прохання України назвати вулицю у Варшаві на честь Степана Бандери" є російським фейком.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Документи" щодо перейменування вулиць у Варшаві – фейк. МЗС Польщі повідомляє, що листи, які поширюють від їхнього імені та імені українського МЗС, – це підробка", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що йдеться про "документ", в якому Україна нібито "просить Польщу назвати вулицю у Варшаві на честь Степана Бандери, мотивуючи це тим, що там розташоване посольство РФ.

Водночас у польському МЗС уточнили: фейкову інформацію поширив у Телеграмі проросійський активіст, який також поширював контент про нібито депортацію українців із Польщі.



