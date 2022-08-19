УКР
МЗС Польщі назвало російським фейком "прохання України назвати вулицю на честь Бандери", - розвідка

У МЗС Польщі заявляють, що інформація про начебто "прохання України назвати вулицю у Варшаві на честь Степана Бандери" є російським фейком.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Документи" щодо перейменування вулиць у Варшаві – фейк. МЗС Польщі повідомляє, що листи, які поширюють від їхнього імені та імені українського МЗС, – це підробка", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що йдеться про "документ", в якому Україна нібито "просить Польщу назвати вулицю у Варшаві на честь Степана Бандери, мотивуючи це тим, що там розташоване посольство РФ.

Водночас у польському МЗС уточнили: фейкову інформацію поширив у Телеграмі проросійський активіст, який також поширював контент про нібито депортацію українців із Польщі.

МЗС Польщі назвало російським фейком прохання України назвати вулицю на честь Бандери, - розвідка 01
МЗС Польщі назвало російським фейком прохання України назвати вулицю на честь Бандери, - розвідка 02

Польща (9003) пропаганда (2867) розвідка (3925) МЗС Польщі (217) фейк (760)
Придбав сьогодні в Сільпо засіб для чищення "вбиралень"... "Duck" в минулому "Каченя" теж відоме як "Утьонок"... Значить, оце постачалось до рашки (а навіщо, якщо в них унітазів, як виявилось то і нема???)
Значить пише, що імпортер до рашки якась компашка, а! "производитель: ООО СК Джонсон Украина", що знаходиться за юр.адресою "м.Київ, вул Степана Бандери"!!!
Посміявся
19.08.2022 00:21 Відповісти
Respectus. Ще смішніше - що дуже багато галасу/розголосу. Це не є істотньо на даний час - коли гинуть люди. Х*й з ними, з вулицями / але НАВІЩО хтось відіймає на це час? Хоча й зрозумілий посил - якби я колись віддав життя за Батьківщину, мені було б не все одно й це послугувало б певним імпульсом…
19.08.2022 00:44 Відповісти
********* из парашки и не вдомек, что бандера будоражит только их "умы". весь остальной мир двинулся дальше вперед.
19.08.2022 00:53 Відповісти
Именем Бандеры будет названа только Красная площадь.
19.08.2022 06:41 Відповісти
💯👍
19.08.2022 11:49 Відповісти
красную (кровавую) площать на мацкве давно пора обозвать майданом адика гитлера.
19.08.2022 07:49 Відповісти
 
 