Зеленський підписав закон про заборону підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для населення
Президент України Володимир Зеленський підписав закон від 29 липня 2022 р. 2479-IX "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення", який забороняє збільшувати тарифи на тепло та гарячу воду для населення.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради
Відповідно до закону протягом дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення в Україні запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. Таким чином, тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться.
Крім цього, документом передбачені гарантії для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, зокрема, передбачено компенсацію різниці в тарифах.
У їхній смерті частково винні і ви Зеленський , і ваша камарілья, бо ви цих людей завчасно не попередили і не дали їм жодного шансу, не залишили іншого вибору, ніж так умерти..
Ви замість людських життів вибрали гроші 😠
Приклад: ніхто в квартирі не проживає, теплою водою звісно не користується, на лічильнику НУЛЬ змін, але все-рівно приходить щомісячна платіжка оплатити якісь "Абонентське обслуговування ГВП" (27 гр.) та "Абонентське обслуговування ТЕ" (29 гр.) ні за що.
(с) Переможний Магдіяж
Прошлой зимой давление падало и дальние стояки не работали.
Но, плату брали, хотя в квартире +12 С, при норме--- +18С.
Якому передували успішні випробування провладних здирників. крадіїв-- опалювальників м. Світловодська/ А їх ***** очільник Кіровоградщини А. Лісота /
Йдеться про суттєве заниження температурного графіка: відповідність температури теплоносія на виході котельні. до зовнішнього температуростояння... Згідно санітарних норм СН-245-71. температура мала б
бутиу ваших приміщеннях : а/ жилих +18;
б/ кухнях +15; в/ванних +25 ; /у новобудах--вища.../ Відповідно до п.29 " Правил надання послуг з теплопостачання..." споживач має право на зменшення розміру плати у разі відхилення кількісно--якісних показників від нормативних : за кожний НЕ догрітий градус--- нарахування зменшується на 5% . У разі якщо у Вас квартирі +12 і нижче--оплата НЕ справляється ! Проте механізм цього НЕ прийнятний /скликання комісій.актування недогріву і.т.і. / На цьому й виграють мафіозники: і їм НЕ потрібні підвищення тарифів. вони й так /на недогрві теплоносія/ мають дай Боже... Вищезазначена авантюра засвідчує : для тотально скорумпованої .провладної ЗЕ--гидоти вибори розпочалися !!! ПИЛЬНУЙМО !!! Оберімо лише АТО-шників /вони того варті !!!/
