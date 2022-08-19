Зеленський підписав закон про заборону підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для населення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон від 29 липня 2022 р. 2479-IX "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення", який забороняє збільшувати тарифи на тепло та гарячу воду для населення.

Відповідно до закону протягом дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення в Україні запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. Таким чином, тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться.

Крім цього, документом передбачені гарантії для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, зокрема, передбачено компенсацію різниці в тарифах.