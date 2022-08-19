УКР
Найскладніша ситуація з опалювальним сезоном очікується на окупованій території Запорізької області, - Верещук

За її словами, окупант імітує підготовку до опалювального сезону.

З настанням опалювального сезону найскладніша ситуація очікується на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За її словами, під час опалювального сезону на всіх тимчасово окупованих територіях країни очікується складна ситуація, але надважкою вона буде на Запоріжжі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціна на дрова в різних регіонах - від 600 до 1200 грн за кубометр, деревини має вистачити, - голова Держлісагентства Болоховець

"Важкою буде ситуація на Запоріжжі. Енергодар, Мелітополь, Бердянськ – всі ці міста, на жаль, поки що находяться під тимчасовою окупацією. Окупант імітує підготовку до опалювального сезону. Ми розуміємо, що газогони, ймовірно, не можливо буде відремонтувати. Є міста, які фактично будуть без опалення, Мелітополь у тому числі. Саме тому ми кажемо - евакуюватись і не вірити ворожій пропаганді про те, що все буде гаразд. Бо, як ми розуміємо і про це ще раз говоримо, ворог хоче утримувати наших людей там, використовуючи їх, як живий щит", - підкреслила Верещук.

Потвора
19.08.2022 05:16 Відповісти
Як би не ваша банда - такого нападу не було б!!!!
19.08.2022 01:19 Відповісти
А як тоді в Маріуполі?
19.08.2022 02:37 Відповісти
За окуповану територію відповідають окупанти... Але ж якби тільи цього не знала верещучка ?!
19.08.2022 00:46 Відповісти
Це для вас окуповані, а для неї звільнені. І газ ,і тепло будуть дотуватись Україною.
19.08.2022 02:39 Відповісти
Виктор, сколько Вам лет, если Вы несёте жёсткий лепет от рашистов
19.08.2022 02:48 Відповісти
Як би не ваша банда - такого нападу не було б!!!!
19.08.2022 01:19 Відповісти
А як тоді в Маріуполі?
19.08.2022 02:37 Відповісти
Маріуполь Донецької області, але та ж ситуація.
19.08.2022 09:08 Відповісти
Потвора
19.08.2022 05:16 Відповісти
Цікаво... а як в Донецькій і залишку Луганської, де немає ані газу, ані води?.. Та й електрика буває з перебоями?.. Чи вже вирішено, що то не Україна?.. Так нащо тоді базікати, що Донбас - це Україна?..
Розумію, що зараз почнуть говорити, що звідти все почалося, але то маячня! Почалося все з боку парашки! І якби парашка розташовувалася з іншого боку України, все почалося б звідти! А колаборантів вистачає по всій території нашої країни, на жаль!
19.08.2022 07:26 Відповісти
Верещучка !!!
Кто разминировал Чонгар ?
Кто запустил рашистов в Херсонскую и Запорожскую области ?
Не вы ли - твари зеленые ?
19.08.2022 07:43 Відповісти
Місто Кілія Одеської області... Громада не газіфікована... Місто має переважно приватний сектор...Куб дров- 3тис. гривень, тона вугілля- 15 тис. гривень. При першому потужному вітрі, дощі, снегопаді- по місту одразу вирубається світло... Люди в ****....
19.08.2022 07:54 Відповісти
пнх, москальстка шмара...
19.08.2022 08:03 Відповісти
Я як її побачу відразу є бажання блюванути.
19.08.2022 08:17 Відповісти
С#КА, де азовці та морпіхи?
19.08.2022 08:49 Відповісти
 
 