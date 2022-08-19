Найскладніша ситуація з опалювальним сезоном очікується на окупованій території Запорізької області, - Верещук
За її словами, окупант імітує підготовку до опалювального сезону.
З настанням опалювального сезону найскладніша ситуація очікується на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За її словами, під час опалювального сезону на всіх тимчасово окупованих територіях країни очікується складна ситуація, але надважкою вона буде на Запоріжжі.
"Важкою буде ситуація на Запоріжжі. Енергодар, Мелітополь, Бердянськ – всі ці міста, на жаль, поки що находяться під тимчасовою окупацією. Окупант імітує підготовку до опалювального сезону. Ми розуміємо, що газогони, ймовірно, не можливо буде відремонтувати. Є міста, які фактично будуть без опалення, Мелітополь у тому числі. Саме тому ми кажемо - евакуюватись і не вірити ворожій пропаганді про те, що все буде гаразд. Бо, як ми розуміємо і про це ще раз говоримо, ворог хоче утримувати наших людей там, використовуючи їх, як живий щит", - підкреслила Верещук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Розумію, що зараз почнуть говорити, що звідти все почалося, але то маячня! Почалося все з боку парашки! І якби парашка розташовувалася з іншого боку України, все почалося б звідти! А колаборантів вистачає по всій території нашої країни, на жаль!
Кто разминировал Чонгар ?
Кто запустил рашистов в Херсонскую и Запорожскую области ?
Не вы ли - твари зеленые ?