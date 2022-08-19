Без глядачів та в укриття по свистку: Мінмолодьспорту затвердило правила проведення футбольних матчів в умовах воєнного стану

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт під час робочої зустрічі з офіційними представниками Української асоціації футболу підписав Положення про проведення в Україні змагань з футболу серед команд професійних клубів "Прем’єр-Ліги" та "Професіональної футбольної ліги" сезону 202223.

Документи також підписали президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, виконавчий директор Об’єднання професіональних футбольних клубів України Євген Дикий та президент Професіональної футбольної ліги України Олександр Каденко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінмолодьспорту.

Затвердженню зазначених Положень передувала спільна робота Мінмолодьспорту, УАФ, Міноборони, МВС, Нацполіції та ДСНС стосовно забезпечення безпеки проведення змагань в умовах воєнного стану, заходи яких увійшли окремим розділом у згаданих Положеннях.

Зокрема, додатковими заходами передбачено, що футбольні матчі організовуються з урахуванням безпекової ситуації в окремих регіонах України, на стадіонах, що відповідають вимогам регламентів УАФ, УПЛ, ПФЛ та допущені до проведення матчів в умовах воєнного стану відповідними обласними або Київською міською військовими адміністраціями, Комітетом УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань спільно з УПЛ та ПФЛ відповідно.

Матчі будуть проводитися без глядачів, за участі акредитованих організатором матчу осіб визначених категорій, включаючи офіційних членів команд-учасниць, персонал оператора спортивної споруди та інших осіб, задіяних в організації матчу.

Схеми шляхів евакуації до укриттів або споруд, які можуть використовуватись як укриття, повинні бути розміщені в усіх доступних місцях стадіону (в тому числі у роздягальнях футболістів, мікст-зоні, кімнатах офіційних осіб матчу тощо). Кожен з присутніх на стадіоні під час проведення матчу повинен пройти ознайомчий інструктаж з правил поведінки та дій при виникненні надзвичайної ситуації.

Порядок дій має бути прописано у Плані дій на випадок оголошення повітряної тривоги або настання інших надзвичайних ситуацій чи загроз. Відстань до найближчого укриття повинна бути не більше 500 м.

У випадку оголошення повітряної тривоги диктор стадіону повинен оголосити: "Увага! Повітряна тривога! Просимо всіх прослідувати в укриття!". Арбітр матчу одразу дає свисток про зупинку матчу та разом з командами слідує до укриття.

"Детальна інструкція буде донесена УАФ до всіх футбольних клубів, операторів стадіонів, обласних військових адміністрацій. Я прошу всіх максимально відповідально підходити до виконання. Безпека передусім!", — наголосив Вадим Гутцайт.

Зазначимо, що професійні футбольні клуби "Прем’єр-Ліги" України будуть змагатися не тільки головними командами, але й командами віком гравців до 19 років. Відповідно до затверджених Положень, змагання сезону 2022/23 повинні розпочатися у другій половині серпня.