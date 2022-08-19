За добу знищено 4 склади БК та 2 бази окупантів, - Одеська ОВА
За добу, 18 серпня, Збройними Силами України знищено 4 склади боєприпасів та 2 бази російських окупантів.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом доби було демілітаризовано 4 склади БК та 2 бази росіян", - зазначив Братчук.
Зокрема, під обстріл потрапили склади БК в Амвросіївці (Донецька обл.), Бериславському районі та Благодатному (Херсонська обл.), а також у Білгородській області РФ. Також були обстріляні бази противника в Новій Каховці (Херсонська обл.) та Кадіївці (Луганська обл.).
Крім того, уточнюється інформація щодо вибухів у Керчі та Бельбеку (АР Крим), а також у Старому Осколі (Білгородська область РФ).
