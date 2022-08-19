УКР
За добу знищено 4 склади БК та 2 бази окупантів, - Одеська ОВА

війна

За добу, 18 серпня, Збройними Силами України знищено 4 склади боєприпасів та 2 бази російських окупантів.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом доби було демілітаризовано 4 склади БК та 2 бази росіян", - зазначив Братчук.

Зокрема, під обстріл потрапили склади БК в Амвросіївці (Донецька обл.), Бериславському районі та Благодатному (Херсонська обл.), а також у Білгородській області РФ. Також були обстріляні бази противника в Новій Каховці (Херсонська обл.) та Кадіївці (Луганська обл.).

Крім того, уточнюється інформація щодо вибухів у Керчі та Бельбеку (АР Крим), а також у Старому Осколі (Білгородська область РФ).

Також читайте: ЗСУ завдали удару по окупантах у Новій Каховці

Автор: 

Братчук Сергій (149)
Топ коментарі
+15
Насправді досить мало інформації наразі, але завтра ми дізнаємося який же сьогодні був день важливий ! Бавовна в Керчі та під Севастополем це повна срака для москалів, нехай вже нарешті з'*******
19.08.2022 02:59 Відповісти
+14
Хороший темп
19.08.2022 02:08 Відповісти
+12
Слава Україні Слава Нації і піздець росіїськії федерації Киевская Русь поднялась! Слава Украине!
19.08.2022 02:46 Відповісти
19.08.2022 02:08 Відповісти
"Бавовна" рясно вродила у цьому році.... але треба ще , щоб усім "братушкам" вистачило.
19.08.2022 02:38 Відповісти
19.08.2022 02:46 Відповісти
19.08.2022 02:59 Відповісти
Уточнення в студію!

Там ще проскочила інфа про Міжводне на західному узбережжі АРК.....
19.08.2022 03:33 Відповісти
А я пам'ятаю як 28 червня я радів першому знищеному складу
19.08.2022 03:49 Відповісти
а нынче уже буднично и обычно)
19.08.2022 13:08 Відповісти
19.08.2022 04:22 Відповісти
"Сто раз сразиться и сто раз победить - это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего - покорить чужую армию, не сражаясь. Но самый ******** - порвать урус-лаовая, как пекинес грелку"

(с) Сунь "по самые гланды" Цзы
19.08.2022 04:46 Відповісти
19.08.2022 10:48 Відповісти
 
 