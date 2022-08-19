На південному напрямку ЗСУ знищили 73 загарбників, ворожу техніку та склад боєприпасів, - ОК "Південь"

На Півдні Повітряні сили України завдали ударів по скупченню ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"Протягом доби наші підрозділи двічі проводили наступальні дії з метою оволодіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак зустрілися з двома десантно-штурмовими підрозділами", - йдеться в повідомленні.

В ході зустрічного бою противнику завдано вогневого ураження, внаслідок якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фонд поповнено двома полоненими окупантами.

У відповідь ворог намагався здійснити спробу штурмових дій силами до механізованого відділення в напрямку Олександрівка - Станіслав. Успіху не мав. Із втратами відійшов.

7 разів ворог атакував українські позиції та населені пункти вздовж лінії зіткнення авіацією. Без втрат з боку українців.

Вдень з реактивної системи залпового вогню "Смерч" завдано удару по Миколаївщині. В Галіциновому пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини, знищено пожежний автомобіль, поранено цивільну особу. В самому Миколаєві вкотре атаковано об’єкти портової інфраструктури. Без людських втрат.

Авіацією ЗСУ завдано 4 удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Бериславському районах.

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань.

У тому числі і з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжувати використовувати Каховський міст.

Наразі підтверджені втрати ворога становлять 73 загарбники, 3 танки, 4 пускові установки та 1 радіолокаційну станцію до ЗРК С-300, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, ще 1 склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

