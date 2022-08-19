Блінкен направив у НАТО протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до альянсу
Влада США направила керівництву НАТО американські протоколи про ратифікацію угод щодо вступу до альянсу Швеції і Фінляндії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter глави Держдепу Ентоні Блінкена.
За його словами, передача відповідних документів на зберігання стала останнім кроком з боку Вашингтона в процесі розширення блоку на дві північні держави.
"Я передав на зберігання в НАТО американські протоколи про ратифікацію, це останній крок процесу ратифікації США домовленостей про вступ Фінляндії і Швеції в НАТО", - написав Блінкен.
Приєднання країн до НАТО тепер мають ратифікувати всі члени альянсу.
Він також зазначив, що американські протоколи були передані в депозитарій Північноатлантичного альянсу, в якому зберігаються і ратифікаційні документи, отримані від інших держав.
а от Україну дуже жаль , таки її спецслужби не змогли придушити рос спецслужби в Україні і їх агентуру на всіх рівнях
Вітаю Швецію та Фінляндію з початком процесу ратифікації їх вступу до НАТО. То добре, коли добрі люди об'єднуються.