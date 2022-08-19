УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4196 відвідувачів онлайн
Новини
1 173 9

Блінкен направив у НАТО протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до альянсу

нато,протокол,блінкен,швеція,фінляндія

Влада США направила керівництву НАТО американські протоколи про ратифікацію угод щодо вступу до альянсу Швеції і Фінляндії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter глави Держдепу Ентоні Блінкена.

За його словами, передача відповідних документів на зберігання стала останнім кроком з боку Вашингтона в процесі розширення блоку на дві північні держави.

"Я передав на зберігання в НАТО американські протоколи про ратифікацію, це останній крок процесу ратифікації США домовленостей про вступ Фінляндії і Швеції в НАТО", - написав Блінкен.

Приєднання країн до НАТО тепер мають ратифікувати всі члени альянсу.

Він також зазначив, що американські протоколи були передані в депозитарій Північноатлантичного альянсу, в якому зберігаються і ратифікаційні документи, отримані від інших держав.

Також читайте: Макрон підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Автор: 

протокол (58) Фінляндія (1379) членство в НАТО (1771) Швеція (996) Блінкен Ентоні (1157)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І Росія жодним чином не зможе завадити вступу Фінляндії та Швеції в НАТО. Росія піде війною на країни НАТО? Це взагалі смішно виглядає бо країни НАТО закінчать війну з РОСІЄЮ досить швидко.
показати весь коментар
19.08.2022 07:37 Відповісти
а Украина???
показати весь коментар
19.08.2022 08:06 Відповісти
Дерьмак сказав, що Україні нЕнАда. Бубочка погодився. В НАТО одна з головних вимог, боротьба з корупцією. Як же влада може сама з собою боротися?
показати весь коментар
19.08.2022 10:19 Відповісти
Когда НАТО поможет Украине защититься???
показати весь коментар
19.08.2022 08:08 Відповісти
Ще не допомагає?
показати весь коментар
19.08.2022 10:17 Відповісти
путін ну , що ти таки лох !

а от Україну дуже жаль , таки її спецслужби не змогли придушити рос спецслужби в Україні і їх агентуру на всіх рівнях
показати весь коментар
19.08.2022 09:13 Відповісти
Приєднання країн до НАТО тепер мають ратифікувати всі члени альянсу.
Вітаю Швецію та Фінляндію з початком процесу ратифікації їх вступу до НАТО. То добре, коли добрі люди об'єднуються.
показати весь коментар
19.08.2022 09:57 Відповісти
Мы дуже за них раді...
показати весь коментар
19.08.2022 10:11 Відповісти
 
 