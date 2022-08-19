УКР
Рашисти 5 ракетами завдали ударів по Харкову. Зруйновано будівлю вишу. Загинула жінка, - Синєгубов

Сьогодні зранку ворог знову підступно обстріляв мирне населення Харкова. Близько 6 ранку зафіксовано щонайменше 5 ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ’янському районах міста. продовжуються і обстріли населених пунктів області.

Як  передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Київському районі зруйновано будівлю одного із закладів вищої освіти, в Основ'янському - будівлю цивільного підприємства, у Немишлянському – ракети влучили в 2 приватних будинки. Станом на зараз відомо про 1 загиблу жінку, вона була охоронцем в закладі освіти. На місці влучань працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби російські окупанти продовжували гатити із артилерії по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів області.

"Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, горіла трава та пшениця у полі. У Золочевській громаді виникли пожежі в приміщенні клубу, бібліотеці та полях. У Печенігах, Чугуївського району поранення отримав 68-річний чоловік", - додає Синєгубов.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог обстрілює позиції наших захисників з танків, реактивної та ствольної артилерії, використовує літаки та вертольоти.

"У районі Ізюма ворог намагався наступати на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка. Всюди наші захисники тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат", - повідомляють у ОВА.

це єдине, чому добре навчені ці потвори - паскудити життя іншим... бодай на що позитивне та творче генетично - вже ні і ніколи... наповнювач для сміттєпроводу...
19.08.2022 08:48 Відповісти
Задовбали просто!
Чергова добова статистика.
Та ухуячте туди, звідки летить - раз і назавжди.
А то - чи люди скоріше закінчаться, чи у пуйла ракети?
19.08.2022 09:00 Відповісти
Вішайтесь, роziянці! Не буде вам спокою ні на цьому, ні на тому світі!
19.08.2022 09:55 Відповісти
Українське командування чекає, коли Харків повністю знищать?
Чому не знищується Білгород?
Підозрюю, що за пасивність путін платить командуванню України.
19.08.2022 08:55 Відповісти
Задовбали просто!
Чергова добова статистика.
Та ухуячте туди, звідки летить - раз і назавжди.
А то - чи люди скоріше закінчаться, чи у пуйла ракети?
19.08.2022 09:00 Відповісти
Досі тиражувати паніку, дебілізм.
19.08.2022 12:49 Відповісти
Вішайтесь, роziянці! Не буде вам спокою ні на цьому, ні на тому світі!
19.08.2022 09:55 Відповісти
Я вже декілька місяців бачу пости Синьогубова.
Строче некрологи...
Курвище - стань Мертвогубовим, але людям не дай загинути.
19.08.2022 10:06 Відповісти
Перщі 27 днів війни вони з компанієй бухали безпробудно на квартирі якогось рига і гадали чи здаватися кацапів чи ні, потім відуплились і пішли питати СБУ з ким вони воюють і як зробити штаб порятунку Харкова. СБУ збрехати не дасть
19.08.2022 12:51 Відповісти
 
 