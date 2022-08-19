Рашисти 5 ракетами завдали ударів по Харкову. Зруйновано будівлю вишу. Загинула жінка, - Синєгубов
Сьогодні зранку ворог знову підступно обстріляв мирне населення Харкова. Близько 6 ранку зафіксовано щонайменше 5 ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ’янському районах міста. продовжуються і обстріли населених пунктів області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У Київському районі зруйновано будівлю одного із закладів вищої освіти, в Основ'янському - будівлю цивільного підприємства, у Немишлянському – ракети влучили в 2 приватних будинки. Станом на зараз відомо про 1 загиблу жінку, вона була охоронцем в закладі освіти. На місці влучань працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом доби російські окупанти продовжували гатити із артилерії по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів області.
"Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, горіла трава та пшениця у полі. У Золочевській громаді виникли пожежі в приміщенні клубу, бібліотеці та полях. У Печенігах, Чугуївського району поранення отримав 68-річний чоловік", - додає Синєгубов.
На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог обстрілює позиції наших захисників з танків, реактивної та ствольної артилерії, використовує літаки та вертольоти.
"У районі Ізюма ворог намагався наступати на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка. Всюди наші захисники тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат", - повідомляють у ОВА.
Чому не знищується Білгород?
Підозрюю, що за пасивність путін платить командуванню України.
Чергова добова статистика.
Та ухуячте туди, звідки летить - раз і назавжди.
А то - чи люди скоріше закінчаться, чи у пуйла ракети?
Строче некрологи...
Курвище - стань Мертвогубовим, але людям не дай загинути.