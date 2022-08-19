За минулу добу надійшло 34 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури через обстріли на Запоріжжі, - ОВА

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Преображенка, Новомиколаївка, Мала Токмачка, Оріхів, Нестерянка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані запорізької ОВА у телеграмі.

"Надійшло 34 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.



Крім того, ппротягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 886 людей, із них 236 – діти.

