Російська армія завдала ударів по Миколаєву та області. Є поранені, - ОВА

Російські окупаційні війська протягом доби обстрілювали Миколаїв та населені пункти області. Атакували портову інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Миколаївської ОВА.

За інформацією ОК "Південь", 18 серпня у Миколаєві було вкотре атаковано об’єкти портової інфраструктури. Постраждалих немає.

"Вночі, 19 серпня, близько 04:00, місто зазнало обстрілів ракетами типу С-300. Три ворожі ракети знову влучили в ЧНУ імені П.Могили, пошкоджено навколишні будинки. Попередньо, одна людина отримали поранення. Також в іншому районі міста пошкоджено підприємство. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

У ОВА зазначають, що у Миколаївському районі вдень, 18 серпня, о 12:55 зафіксовані ворожі обстріли в с. Галицинове Галицинівської громади. В результаті влучання касетних боєприпасів РСЗВ "Смерч" пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини та знищено пожежний автомобіль. Три людини отримали поранення.

"У Баштанському районі 18 серпня орієнтовно о 9:30 та 17:30 були обстріли на території Широківської громади. Також громада зазнала обстрілів з 22:00, 18 серпня, до 04:00, 19 серпня. Влучання були за межами населених пунктів. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - додають у звіті.