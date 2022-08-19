УКР
Росія програла інформаційну війну в Україні та на Заході, - британська спецслужба

Росія повністю програла інформаційну війну в Україні та країнах Заходу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у статті для The Economist пише Джеремі Флемінг, голова спецслужби Великої Британії, відповідальної за ведення радіоелектронної розвідки та за забезпечення захисту інформації органів уряду й армії (GCHQ).

"Досі президент Путін усебічно програє інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це заслуговує на відзначення, нам не варто недооцінювати роль, яку російська дезінформація відіграє у решті світу", - стверджує Флемінг.

За його словами, Росія використовує в Україні ті самі підходи, що раніше в Сирії та на Балканах, і дезінформація посідає важливе місце у російській воєнній стратегії.

"Як і з наземним вторгненням, російські первинні онлайн-плани не були втілені. Використання країною наступальних кіберзасобів - безвідповідальне та невибіркове", - наголошує розвідник.

Утім, він додав, що британська розвідка мала змогу дізнаватися про наміри Росії у кіберпросторі та завчасно попереджати союзників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джанкой є ключовим вузлом для російських операцій на Півдні України. Командування РФ стурбоване погіршенням безпеки у Криму, - Британська розвідка

якою треба бути не сповна розуму людиною, щоб вірити відвертій, нічим не прикритій брехні, напевне таких вже мало і на Заході та в нас..., але таких людей, на жаль, ще забагато на Донбасі, але їх рускіе потихеньку складають у мішки...
+6
Клоуна теж попереджали, а з його як з гусака вода. Він воює з опозицією.
+4
Головне щоб путін програвав інформаційну війну на Заході. Адже такі країни як НІКАРАГУА ВЕНЕСУЕЛА - треті країни світу і вони для України не цікаві з їхніми поглядами адже вони ніяк не впливають на хід війни тільки інформаційно для громадян Росії це є досить великий важіль показують підтримку світу
Насправді на превеликий жаль, це не так....
Та ти шо? Обгрунтуй.
Байден, закрий небо над Кримом
вiд того не набагато легше!при нападiннi iраку на кувейт були задiянi дiйсно справжнi заходи протидii злочину.сьогоднi цивiлiзований свiт обмежуэться напiвмiрами!
А эти Августовские дни 31 год назад на рабZee начался Майданный ГКЧП...Горбачева обосрали...танки БТРы на Московию завезли и решили сохранить советское быдло Шариковых...для КГБ это был шанс захватить власть вместо комуняков...что в принципе и произошло.. марионетка Ельцин помог КГБистам сделать из рабZeи Концлагерь Освенцим путлера...
и немного еще)))
Как перестать смеяться?!

https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10691

Рукожопые рашисты снова сделали это - потеряли дрон с флешкой, на которой было подробное видео их базы на окраинах села Первомайское в Николаевской области. Информация попала куда надо. Объяснять, что стало с базой, думаем, не нужно?
агентура клемлядів працює в дипломатичному корпусі по всій Європі..
NAFO - сила!
