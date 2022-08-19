Росія програла інформаційну війну в Україні та на Заході, - британська спецслужба
Росія повністю програла інформаційну війну в Україні та країнах Заходу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у статті для The Economist пише Джеремі Флемінг, голова спецслужби Великої Британії, відповідальної за ведення радіоелектронної розвідки та за забезпечення захисту інформації органів уряду й армії (GCHQ).
"Досі президент Путін усебічно програє інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це заслуговує на відзначення, нам не варто недооцінювати роль, яку російська дезінформація відіграє у решті світу", - стверджує Флемінг.
За його словами, Росія використовує в Україні ті самі підходи, що раніше в Сирії та на Балканах, і дезінформація посідає важливе місце у російській воєнній стратегії.
"Як і з наземним вторгненням, російські первинні онлайн-плани не були втілені. Використання країною наступальних кіберзасобів - безвідповідальне та невибіркове", - наголошує розвідник.
Утім, він додав, що британська розвідка мала змогу дізнаватися про наміри Росії у кіберпросторі та завчасно попереджати союзників.
