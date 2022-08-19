362 дитини загинуло в Україні через агресію РФ, понад 716 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 19 серпня 2022 року більше 1078 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 362 дитини загинули та понад 716 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляють у Офісі генерального прокурора , передає Цензор.НЕТ.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 376, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.

Стало відомо, що 17 серпня внаслідок влучання ворожого снаряду в житловий будинок у м. Харків загинув 13-річний хлопчик, а ще двоє дітей віком 12 та 13 років отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 361 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 712 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.