Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 44 700 осіб, 234 літаки, 197 гелікоптерів, 1 899 танків та 4 195 броньованих машин

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 44 700 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно становлять:

  • особового складу – 44700 (+400),
  • танків – 1899 (+10),
  • бойових броньованих машин – 4195 (+16),
  • артилерійських систем – 1016 (+6),
  • РСЗВ – 266 (+1),
  • засобів ППО – 141 (+5),
  • літаків – 234,
  • вертольотів – 197,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2),
  • крилатих ракет – 190,
  • кораблів/катерів – 15,
  • автомобільної техніки й автоцистерн – 3130 (+69),
  • спеціальної техніки – 94 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили в Генштабі.

Також читайте: Ворог посилив резервами свої угруповання на Харківському та Південнобузькому напрямках, - Генштаб ЗСУ

+25
ОГО!

Щось вчора наші розійшлись!

Дякую Вам, хлопці!

Бережіть себе!
19.08.2022 09:37 Відповісти
+19
рибний день
19.08.2022 09:35 Відповісти
+10
Скоро 45 тис. Баба ягодка опять. Надо поздравить кацапов с юбилеем HIMARSом.
19.08.2022 10:03 Відповісти
19.08.2022 09:35 Відповісти
19.08.2022 09:37 Відповісти
щось мені підказує, що вже втрати по свіжим космічним знімкам рахують...
19.08.2022 10:32 Відповісти
19.08.2022 10:32 Відповісти
Це не за вчора, а суммарні втрати після ударів по Джанкою
показати весь коментар
19.08.2022 09:40 Відповісти
найбільші втрати на Донецькому напрямку по Джанкою та іншим "хлопкам" наші дають дуже занижені,приблизні втрати, або взагалі не дають наприклад удар по аеродрому у Гвардійському.
показати весь коментар
19.08.2022 10:03 Відповісти
За вчора тільки на південному напрямку 73 кацапських дохляки.
показати весь коментар
19.08.2022 10:25 Відповісти
Білгородська бавовна.
показати весь коментар
19.08.2022 09:43 Відповісти
Двічи по 200 (це, взагалі, класика), а якщо йде мова про 200-х кацапів - то є шедевр!
показати весь коментар
19.08.2022 09:46 Відповісти
Путин:

- Для получения прогресса в «спецоперации» на Украине нужно удвоить усилия!

- Ясно! Значит - вместо «груза 200» будет «2 по 200»
показати весь коментар
19.08.2022 12:45 Відповісти
Писдиш кацапчик как дышишь
показати весь коментар
19.08.2022 09:50 Відповісти
Кацап чаще серет, чем дышит.
показати весь коментар
19.08.2022 12:19 Відповісти
В тебе неправильний нікнейм: russk (російське бидло) ill (хворе) Ukr (в Україні).

Російське бидло в Україні не хворе, а мертве
показати весь коментар
19.08.2022 09:52 Відповісти
курите больше свиноцабаки - крейцер Мацква скурили, аэродром скурили, джанкой скурили...
всего не перечислить...!
показати весь коментар
19.08.2022 09:52 Відповісти
ПАШЛИНАХУЙКАЦАПЫ!
показати весь коментар
19.08.2022 09:51 Відповісти
Дуже непогано!!!
показати весь коментар
19.08.2022 09:53 Відповісти
звідки аж чотириста?
показати весь коментар
19.08.2022 09:55 Відповісти
Уявляєш-війна йде. Напевно ти з дробовика "мочканув".
показати весь коментар
19.08.2022 10:05 Відповісти
а ти порахував...
показати весь коментар
19.08.2022 10:36 Відповісти
В тебе якісь питання до Генштабу,чи що? Я там не працюю. Поки що.
показати весь коментар
19.08.2022 10:51 Відповісти
Кажуть шо на рабZee Майдан начинаецца...красные будут мочить Белых... и наоборот.
показати весь коментар
19.08.2022 09:57 Відповісти
На россии и в Украине в 917 красные мочили белых а белые мочили красных и только Махно **@шил всех и красных и белых и сиреневых. Слава украине
показати весь коментар
19.08.2022 10:53 Відповісти
Весь так называемый Флот путлера в Крыму эмигрировал в Новороссийск...а шош таке чуваки ?Бавовна не нравицца?
показати весь коментар
19.08.2022 10:01 Відповісти
О, мразь кацапская приползла. А шо такое? Пердак горит?))
показати весь коментар
19.08.2022 10:06 Відповісти
Скоро 45 тис. Баба ягодка опять. Надо поздравить кацапов с юбилеем HIMARSом.
показати весь коментар
19.08.2022 10:03 Відповісти
Ну попукай,попукай свинорус. Скоро будешь денацифицирован.
показати весь коментар
19.08.2022 10:08 Відповісти
Ти коли кацапською пишеш хочеш свинорусам підлизнуть, чи це просто малороська тупість?
показати весь коментар
19.08.2022 12:17 Відповісти
Залишилося всього 300 мішків - пора МО РФ замовлять наступну партію (бо вони взимку лише 45 тис закупили!)Правда - вони їх для нас готували А виявилося - для себе самих!)
показати весь коментар
19.08.2022 12:39 Відповісти
и о погоде ))) она тоже за Украину !
В Крыму мощный смерч, сообщают росговноСМИ.

https://t.me/FastFocus/29122

Журналисты пишут, что прошедшей ночью он разметал устричную ферму в поселке Новоозерное, а сегодня ураган движеться в сторону Сочи. Находящихся в городе просят не появляться у воды и не оставлять машины под неустойчивыми конструкциями.
показати весь коментар
19.08.2022 10:12 Відповісти
Все-таки наши применили климатическое оружие...
показати весь коментар
19.08.2022 12:21 Відповісти
"... масове отруєння почалося" (с)
показати весь коментар
19.08.2022 10:22 Відповісти
ну сьогодні не статистика а просто бомба
просто молодці
Слава Україні!!!
Слава ЗСУ!!!!
показати весь коментар
19.08.2022 10:22 Відповісти
що я можу сказати по цьому: МАЛО....МАЛО....просто НЕ достатньо.....

треба починати думати про УКРАЇНСЬКИЙ ДЖИХАД...
показати весь коментар
19.08.2022 11:03 Відповісти
19.08.2022 11:08 Відповісти
Нормально попрацювали наші захисники. Слава ЗСУ !
показати весь коментар
19.08.2022 11:15 Відповісти
автомобільної техніки й автоцистерн - 3130 (+69) ЦЕ ЩО БУЛО ?
показати весь коментар
19.08.2022 11:37 Відповісти
Мабудь НЛО.
показати весь коментар
19.08.2022 12:13 Відповісти
Обычные математические действия - вначале техника вычитается у оккупантов, и тут же суммируется в список потерь.
показати весь коментар
19.08.2022 12:23 Відповісти
Запоребриковий, не тринди тут своєю кріпацькою ти не в себе в Пензі.
показати весь коментар
19.08.2022 12:27 Відповісти
ибо ***** в три ряда ставить.
показати весь коментар
19.08.2022 12:39 Відповісти
У простій теорії «хижак-жертва» втрати для двох сторін, що борються, не є лінійними, швидше вони починають прискорюватися для однієї сторони та сповільнюватися для іншої. це трохи оптимістично, але чи можемо ми досягти такої переломної точки? кілька місяців тому 70 на день було нормою, а за останні кілька тижнів почали з'являтися 200. Зараз 400.
показати весь коментар
19.08.2022 12:24 Відповісти
Кілька місяців тому 1 тисяча була нормою.
показати весь коментар
19.08.2022 12:28 Відповісти
Даже один борт Миг-29МУ1 способный нести AGM-88 HARM может творить чудеса - за один день 18 августа подтверждается уничтожение четырёх ПУ и одной РЛС ЗРК С-300.
показати весь коментар
19.08.2022 12:54 Відповісти
ЗСУ устроили рашистам за день 1 Илловайск
показати весь коментар
19.08.2022 17:34 Відповісти
Оце вже нех.йово
показати весь коментар
19.08.2022 18:07 Відповісти
 
 