Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 44 700 осіб, 234 літаки, 197 гелікоптерів, 1 899 танків та 4 195 броньованих машин
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 44 700 осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно становлять:
- особового складу – 44700 (+400),
- танків – 1899 (+10),
- бойових броньованих машин – 4195 (+16),
- артилерійських систем – 1016 (+6),
- РСЗВ – 266 (+1),
- засобів ППО – 141 (+5),
- літаків – 234,
- вертольотів – 197,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2),
- крилатих ракет – 190,
- кораблів/катерів – 15,
- автомобільної техніки й автоцистерн – 3130 (+69),
- спеціальної техніки – 94 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили в Генштабі.
Щось вчора наші розійшлись!
Дякую Вам, хлопці!
Бережіть себе!
- Для получения прогресса в «спецоперации» на Украине нужно удвоить усилия!
- Ясно! Значит - вместо «груза 200» будет «2 по 200»
Російське бидло в Україні не хворе, а мертве
всего не перечислить...!
В Крыму мощный смерч, сообщают росговноСМИ.
https://t.me/FastFocus/29122
Журналисты пишут, что прошедшей ночью он разметал устричную ферму в поселке Новоозерное, а сегодня ураган движеться в сторону Сочи. Находящихся в городе просят не появляться у воды и не оставлять машины под неустойчивыми конструкциями.
просто молодці
Слава Україні!!!
Слава ЗСУ!!!!
треба починати думати про УКРАЇНСЬКИЙ ДЖИХАД...